Adiós a Google Play Movies & TV en Android TV: así podrás ver las películas y series que compraste desde esta app

Android TV sigue sufriendo todo tipo de cambios, pero la mayoría han sido relacionados con nuevas funciones o cambios estéticos en la aplicación para elevar su experiencia de uso. Ahora Google ofrece las distintas vías para poder reproducir el contenido que se hubiera comprado desde Google Play Movies & TV, una marca y app que finalmente desaparecerá el mes que viene.

Los cambios han sido constantes en relación a este contenido y ya Google movió a los usuarios de Android e iOS a la app Google TV, eliminó la app de todas las Smart TVs e incluso Roku, y en octubre de este año la quitó de Android TV. La novedad de hoy es justamente el cierre final a una aplicación y las distintas posibilidades para poder seguir disfrutando del contenido que se comprase o alquilase.

Google ahora ha dado detalles sobre las formas en que los usuarios podrán reproducir las series y películas que se comprasen a través de Google Play Movies & TV; una vez que finalmente desaparezca la marca en enero. El gigante tecnológico aclara que desde el 17 de enero se podrá reproducir este contenido comprado o el que se alquilase desde todos estos espacios digitales:

Si se tiene un televisor o un dispositivo de streaming con Android TV: desde la pestaña comprar se podrá acceder al contenido.

con Android TV: desde la pestaña comprar se podrá acceder al contenido. En una caja Android TV : se podrá reproducir o alquilar desde la app de YouTube.

: se podrá reproducir o alquilar desde la app de YouTube. Y desde un navegador: YouTube, de nuevo, es el lugar indicado para disfrutar del contenido adquirido desde Google Play Movies & TV.

No es la primera vez que Google realiza una maniobra así con esta app, ya que su contenido desapareció de la Google Play Store del año pasado y ha estado incluso recomendando desde la misma aplicación en Android TV a que los usuarios usaran la pestaña comprar para acceder a este contenido.

La transición se ha hecho bien medida para no generar ningún tipo de frustración, así que en este caso Google ha sabido dar bien los pasos hasta este final para cerrar definitivamente una aplicación y marca que ha estado presente en distintos espacios desde hace ya años. El anuncio lo hizo desde su página de soporte.

Este tipo de movimientos no es que sea algo raro según The Verge, ya que incluso Apple le dio una vuelta de tuerca a su app de TV para así acceder al contenido especial de Apple TV Plus al igual que comprar y alquilar series y películas, todo desde la misma app. Una forma de centralizar y atraer a todos los usuarios en un espacio digital como en este caso ha sido Google Play Movies & TV a la que ya se le puede decir adiós en poco menos de un mes.

