La más buscado en Google en España durante 2023: de Shakira a Mbappé pasando por la amnistía

El 2023 está cerca de su final, así que llega el momento de echar la mirada atrás y repasar lo ocurrido a lo largo del año; y en esta ocasión, hay mucho que recordar. En el sector tecnológico, por ejemplo, ChatGPT y proyectos semejantes como Google Bard dieron mucho que hablar y todo indica que el 2023 será recordado como el año de las IA generativas.

Y qué mejor indicador de lo que fue lo más importante del año que las búsquedas de Google, que siguen siendo el principal método para aprender y descubrir lo que está pasando en el mundo. Al fin y al cabo, está al acceso de decenas de millones de personas desde sus teléfonos móviles u ordenadores.

Hoy, el gigante tecnológico no sólo ha revelado los términos más buscados a lo largo del 2023 en España; en el informe también se incluyen los datos de regiones concretas, lo que ayuda a comprender mejor las diferencias en las prioridades de los internautas españoles.

Lo más buscado en Google

Como hemos comentado antes, no es de extrañar que ChatGPT sea uno de los términos más buscados en España en el 2023; lo que tal vez no se esperaría el lector es que haya superado incluso a las elecciones generales y municipales celebradas este año. En efecto, ‘ChatGPT’ es el término más buscado en lo que respecta a noticias, con ‘Elecciones 2023’ en segunda posición, dejando claro el impacto que han tenido las IA en la conciencia general. Por otra parte, ‘Cómo van las elecciones’ fue lo que más se preguntaron los españoles en Google, además de temas relacionados con la política como ‘Qué es la amnistía’ y ‘Por qué la guerra entre Israel y Gaza’.

Top búsquedas Noticias

ChatGPT Elecciones 2023 Copa Mundial Femenina de Fútbol Rubiales Israel María Teresa Campos Shakira Mbappé Matthew Perry Marta Chávarri

Top búsquedas Cómo

Cómo van las elecciones Cómo saber si me ha tocado mesa electoral Cómo van las elecciones en España Cómo votar por correo Cómo solicitar la ayuda de 200 euros Cómo saber dónde tengo que votar Cómo se vota Cómo comprar Letras del Tesoro Cómo saber si me han concedido la ayuda de 200 euros Cómo sobrevivir a una despedida

Top búsquedas Por qué

Por qué la guerra entre Israel y Gaza Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre Por qué Twitter se llama X Por qué se adelantan las elecciones Por qué cancelan Sálvame Por qué no me salen las notas de Instagram Por qué no llueve Por qué no está Lara Álvarez en Supervivientes Por qué no me baja la regla Por qué sudo tanto

Top búsquedas Qué es

Amnistía Lawfare Botulismo Hamás Sinestesia Tiña La Kings League Kibutz Sibo Gestación subrogada

Y no es una cuestión regional: ‘ChatGPT’ ha sido el término más buscado en Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia, todas las regiones sobre las que Google ha compartido los términos de búsqueda. Como era de esperar, la actualidad deportiva tiene un gran peso en las búsquedas en España, con la Copa Mundial Femenina de Fútbol y la polémica con Rubiales ocupando las primeras posiciones. Sin embargo, en lo que respecta a las búsquedas deportivas, es Mbappé el que se lleva los honores, por delante de Jenni Hermoso y Olga Carmona.

Top búsquedas en Madrid

ChatGPT Israel Shakira Elecciones 2023 Oppenheimer Clara Chia María Teresa Campos Mbappé Copa Mundial Femenina de fútbol Rubiales

Top búsquedas en Barcelona

ChatGPT Shakira Oppenheimer Israel Matthew Perry Clara Chía Mundial femenino Rubiales Elecciones 2023 Tina Turner

Top búsquedas en Málaga

ChatGPT Copa Mundial Femenina de fútbol 2023 Elecciones 2023 Rubiales María Teresa Campos Mbappé Israel Oppenheimer Clara Chía Shakira

Top búsquedas en Valencia

ChatGPT Elecciones 2023 Israel Oppenheimer Shakira Clara Chía Copa Mundial Femenina de fútbol 2023 Rubiales Matthew Perry María Teresa Campos

Top búsquedas deportivas

Mbappé Jenni Hermoso Olga Carmona Sergio Ramos Salma Paralluelo Alexa Putellas Bellingham Nano Mesa Joselu Lamine Yamal

En lo que respecta a las búsquedas relacionadas con el arte y el entretenimiento, el enfrentamiento entre Oppenheimer y Barbie dominó las búsquedas de la misma manera que dominó la presencia en redes sociales; en España, fue la cinta de Christopher Nolan la que se impuso, al menos en cuestión de búsquedas, con el resto de los estrenos del año ocupando el resto de las posiciones. Sobre televisión y series, La isla de las tentaciones fue la ganadora, seguida de El cuerpo en llamas y The Last of Us.

Top búsquedas Cine

Oppenheimer Barbie As bestas Avatar 2 Fast and Furious Titanic Megalodón 2 Culpa mía Guardianes de la Galaxia 3 Los asesinos de la luna

Top búsquedas TV y series

La isla de las tentaciones El cuerpo en llamas The Last of Us Supervivientes Machos Alfa Grand Prix La Promesa One Piece Mask Singer Gran Hermano VIP

Puede que Bad Bunny haya sido el artista más escuchado en Spotify en España, pero en lo que respecta a Google la más buscada fue Shakira, sin duda alguna ‘ayudada’ por su pacto con la Fiscalía tras admitir el fraude de 14,5 millones de euros. María Jiménez, Tina Turner y Carmen Sevilla, ilustres fallecidas del 2023, ocupan el resto de las primeras posiciones. Mientras los españoles buscaban sobre estas noticias y eventos, también dedicaron tiempo a experimentar en la cocina, con el Limón Serrano dominando sobre las Orejas de Carnaval.

Top búsquedas Música

Shakira María Jiménez Tina Turner Carmen Sevilla Sinead O'Connor Blanca Paloma Loreen Amaral Bruce Springsteen Iñigo Quintero

Top búsquedas Recetas

Limón Serrano Orejas de Carnaval Caipiriña Porra antequerana Hakusai Mermelada de higos Masa pizza italiana Compota de manzana Membrillo Sopa castellana

