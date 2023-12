Las apps alternativas de Google para Maps o Fotos que no conoces: más rápidas y ocupan menos espacio

Comparación entre Google Maps (izquierda) y Google Maps Go (derecha)

El mercado de móviles en España tiene bastante variedad de opciones entre las que elegir. Algunos se caracterizan por ser muy potentes, sin embargo, los más básicos pueden funcionar algo justos en lo que a rendimiento se refiere. Sin embargo, existen algunas apps de Google ideales para este tipo de teléfonos.

Y es que, la compañía cuenta con una serie de versiones alternativas de plataformas como Maps, el buscador o incluso de Google Fotos que, a cambio de recortar algunas funciones, consiguen una mayor velocidad y ocupar un menor espacio en el almacenamiento interno.

En principio, este tipo de aplicaciones están creadas para funcionar en móviles con Android Go, una versión ligera del sistema operativo creada para dispositivos básicos. Sin embargo, algunas de ellas también funcionan en móviles con la versión de Android completa, y pueden ayudar a que funcione más rápido.

Junto con el lanzamiento de las versiones Go del sistema operativo, Google desarrolló algunas apps nativas para que se adaptaran a las humildes prestaciones de estos dispositivos, por lo que si algo caracteriza a estas apps es su ligereza. Para conseguirlo, pierden algunas funciones por el camino.

Cuando los recursos disponibles son escasos, hay que priorizar las funciones que se quieren mantener. Sin embargo, las funciones más importantes de cada app se mantienen, por lo que, a no ser que se busque utilizar una característica complementaria, no hay ningún problema a la hora de utilizarlas. Además, se puede ahorrar espacio desinstalando o inhabilitando su versión convencional.

El tamaño de estas apps es llamativo. La versión convencional de Google pesa 201 MB, mientras que Google Go baja hasta los 25 MB, e incluso tiene una mayor puntuación en la tienda de apps. En caso de Maps Go, esta pesa poco más de 200 Kb, por lo que ni siquiera es una app como tal, sino una versión adaptada de la interfaz web, y funciona muy bien.

Estos cambios hacen que sean capaces de ofrecer una mayor velocidad, independientemente del dispositivo en el que se usen, puesto que aunque estén pensados para los más básicos, la apps también se pueden descargar en móviles de gama alta. Basta con compararlas para ver el aumento de velocidad, aunque se encuentran un paso atrás en cuanto a diseño.

Hay que tener en cuenta que hay ciertas cosas que cambian respecto a la versión normal de cada una, tanto en la interfaz como en las características que incluye. En caso de Google Go, por ejemplo, la barra de búsqueda pasa a estar en la parte inferior, acompañada del historial. También se eliminan algunas funciones inteligentes que normalmente se incluyen en la aplicación del buscador, haciendo que esta tenga un funcionamiento algo más ligero.

Google Maps es el caso más evidente, puesto que cambia los colores de la interfaz del mapa e incluso tiñe la barra de notificaciones de color azul. Las fichas de información sobre negocios y lugares de interés se mantienen iguales, y dentro de ellas se puede acceder a los mismos apartados. Eso sí, otras opciones como las de ver las novedades cerca de ti o acceder al perfil de contribuciones no aparecen de forma completa.

Cuenta con una serie de opciones rápidas con las que la app permite elegir el medio con el que se quiere trazar una ruta e incluso especificar el tipo de transporte público que se quiere utilizar. No cuenta con la función de navegación para el coche, sino que simplemente calcula y muestra rutas en el medio de transporte que cada usuario le indique. Para utilizar esta función es necesario descargar otra aplicación desde Google Play llamada Navegación para Google Maps Go.

Pese a que Google Fotos es un servicio excepcional, es cierto que hay mucha gente que quizá no usa la sincronización de la app, que ahora cuenta con un límite de capacidad de 15 GB. Por eso Google lanzó Galería, una app muy similar, pero que no cuenta con funciones de sincronización. En su momento, fue lanzada con el nombre de Gallery Go, por lo que es otra de estas aplicaciones que fue creada para móviles poco potentes.

Esta app no requiere ni de cuenta de Google ni de conexión, puesto que no tiene funciones más allá de las que ofrece sin conexión. Es capaz de gestionar las imágenes, organizar las carpetas con contenido multimedia e incluso editar fotografías. Es sencilla, limpia y muy recomendable si no se quieren utilizar las funciones inteligentes de Google Fotos.

YouTube Go fue otra alternativa que la marca lanzó para dispositivos humildes, pero fue cerrada el pasado 2022, debido a que se consideró que no era necesaria. Por otra parte, Gmail Go fue eliminada de la tienda, pero sigue presente en los dispositivos que tengan la versión ligera de Android.

