Los 8 mejores móviles Android que rivalizan con los nuevos iPhone 15 y que ya puedes comprar en España

Septiembre es el mes del iPhone. Desde hace muchos años Apple presenta sus nuevos teléfonos este mes, y en 2023 ha sido el turno de los iPhone 15, como han contado al detalle en EL ESPAÑOL - Omicrono. Además de estos nuevos smartphones la empresa ha anunciado otros productos y accesorios, pero en este caso se pondrá el foco en los teléfonos para ver cuales son las principales alternativas disponibles en España.

Hace algunas generaciones los mejores móviles de cada marca llegaban a nuestro país sin muchos problemas. Desde hace unos años ya no es así, y es China la que se suele quedar con los principales topes de gama de marcas como OPPO y vivo, que a Europa traen modelos de gama alta, pero no los mejores. Eso hace que el iPhone 15 Pro Max se quede sin rivales directos en estos fabricantes, al menos en nuestro territorio.

Apple ha presentado cuatro móviles. En este artículo se seleccionarán los mejores de cada marca, los que están llamados a pelear con los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Sucede, no obstante, que algunos de los mejores móviles de ciertas marcas van a poder competir con los iPhone 15 y 15 Plus, no con los modelos Pro.

Los nuevos iPhone 15

Como era de esperar, la empresa de Cupertino ha anunciado cuatro móviles, dos normales, iPhone 15 y iPhone 15 Plus y dos modelos Pro, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, todos con USB-C. Hablaremos de ellos en función de si tienen o no el apellido.

Los iPhone 15, que parten de los 959 y 1.109 euros respectivamente, son la base del catálogo de Apple, aunque mantienen modelos de generaciones anteriores. Estos dos modelos mejoran en cámaras, con un nuevo sensor principal de 48 Mpx, pero mantienen el procesador del año pasado, la pantalla OLED de 60 Hz (ahora con Dynamic Island) y carecen de teleobjetivo. Apple está incentivando a sus usuarios a que compren los modelos Pro, donde están las nuevas funciones. Obviamente lo hacen por el mayor precio de estos, pero a la vez alejan los iPhone base de los que buscan lo mejor. Estos quedan, por así decirlos, para los que quieren iOS, y no se preocupan tanto por funciones que podrían ser consideradas de nicho.

iPhone 15 Plus y iPhone 15

Los iPhone Pro son los mejores móviles de Apple, y son los que se van a enfrentar a los principales fabricantes de móviles Android. Sus precios empiezan en 1.219 euros para el 15 Pro y en 1.469 euros para el 15 Pro Max. Las novedades de este año tanto en el 15 Pro como en el 15 Pro Max son sustanciales.

Para empezar, los nuevos Pro están fabricados en titanio, lo que ofrece una mejor calidad a la vez que aumenta la resistencia y disminuye el peso de los móviles, algo que era necesario. Además, los marcos de la pantalla son menores, lo que junto con un tamaño idéntico de pantalla, hace que tengamos un móvil algo más compacto.

iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max

También hay cambios en la cámara. La cámara principal mantiene la resolución pero mejora en detalles como procesado o recubrimientos. Además, se incluye un zoom 2x y 3x dentro de este sensor. El telefoto ahora es un zoom óptico de 5 aumentos, 5x, que usa diseño periscópico para poder integrarlo en un dispositivo tan fino. El gran angular es el que menos ha cambiado, aunque ahora integra el modo macro.

El último gran cambio es la eliminación del botón de control de sonido, que estaba en el iPhone desde sus inicios. Ahora hay un nuevo Botón de acción, que permite asignar su uso a muchas funciones, como pasa en el Apple Watch Ultra. Esta es una función que hemos visto en alginos móviles Android, aunque actualmente no es muy común.

Samsung Galaxy S23 Ultra

El principal rival de Apple es Samsung, que ve peligrar su posición como marca número uno en ventas de smartphones con estos iPhone 15. Su principal baza para pelear es el Samsung Galaxy S23 Ultra, un terminal que lleva ya seis meses en el mercado pero que sigue siendo la referencia en Android en varios apartados.

Para empezar, las actualizaciones de Samsung están por encima de las de los demás fabricantes Android. Además, el sistema de cámaras es el más versátil con no uno, sino dos zoom ópticos que permiten tener una calidad de imagen en tomas lejanas que ningún otro móvil Android puede igualar. Por último, tener el S-Pen integrado lo convierte en una herramienta de trabajo inigualable para muchos. Su precio oficial parte de los 1.399 euros, pero se puede comprar en ciertas tiendas por unos 1.119 euros.

Samsung Galaxy S23 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Otras dos alternativas a los iPhone 15 son los dos nuevos plegables, el Samsung Galaxy Flip 5 y el Samsung Galaxy Z Fold 5. Apple no tiene móviles plegables, pero la estrategia es la misma que en los Pro de la marca de Cupertino: ser la punta de lanza en tecnología.

Xiaomi 13 Ultra

La referencia de Xiaomi es el Xiaomi 13 Ultra, un terminal con aspecto de cámara profesional que pudimos probar también hace unos meses y que nos gustó en todo, desde la estética hasta la calidad fotográfica. Y era en ese apartado donde hacía más hincapié gracias a la colaboración con Leica.

Xiaomi 13 Ultra Álvarez del Vayo

Este es uno de los pocos móviles, junto con el S23 Ultra, que dispone de dos zoom físicos, que permite obtener una imagen limpia ampliada sin necesidad de recurrir al software y la fotografía computacional. Es lo mejor que ha creado Xiaomi, al menos si dejamos de lado los plegables, porque son modelos que no se pueden comprar en España, al menos por el momento. Su precio oficial es de 1.499,99 euros.

vivo x90 Pro

El fabricante vivo también presentó en España su apuesta para la gama alta, el vivo X90 Pro, un terminal que también analizamos pero que no es el mejor que tiene la empresa. Este modelo presume de una gran calidad de construcción, mucha potencia, una ergonomía muy estudiada y un sistema de cámaras a la altura de lo esperado.

Vivo X90 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La estética es otra de las bazas de este modelo, con un acabado de imitación a cuero que le sienta muy bien, y un módulo de cámara que imita el de una cámara profesional. Pese a su precio, 1.199 euros, las prestaciones no son las máximas, como en el caso de Xiaomi o Samsung.

OPPO Find X5

Algo parecido a lo visto en vivo sucede en OPPO. Su móvil estrella de 2023 no ha llegado a España, donde tenemos al OPPO Find X5 como el máximo exponente. Es un terminal del año pasado, lo que lo penaliza mucho a la hora de pelearse no ya con los iPhone, sino con otros rivales con Android. Su precio oficial era de 1.299 euros en su lanzamiento, hace un año, pero actualmente es de 999 euros. Además, en tiendas como Amazon se puede encontrar por unos 685 euros, lo que lo convierte en el móvil más económico de esta lista.

Es cierto que OPPO ha traído a España el OPPO Find N2 Flip, pero es un móvil plegable de prestaciones que pueden lidiar con los iPhone 15 y 15 Plus, pero no con los modelos más caros de Apple. Eso sí, el precio de 1.049 euros se aleja ligeramente de los casi 1.500 de otras marcas.

HONOR Magic 5 Pro

Honor, que nació como una submarca de Huawei, se ha convertido en toda una referencia en móviles en España. Ha dejado atrás sus inicios y su enfoque hacia la gente joven y se posiciona como una marca de pleno derecho. La principal alternativa de la empresa a los iPhone 15 es el HONOR Magic 5 Pro, un terminal que cuesta 999 euros y ofrece unas prestaciones más que decentes, un gran diseño y buenas cámaras.

Honor Magic 5 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

La única pega que tiene aún la firma es el software, con una estética demasiado oriental y con una política de actualizaciones que aún no alcanza a la de marcas como Samsung o Google. Otra opción, más llamativa y cara, es el HONOR Magic V2, que llegará a España en breve, y cuyo precio será sustancialmente mayor.

Motorola Edge 40 Pro

El caso de Motorola es ligeramente diferente. Su Motorola Edge 40 Pro es su principal buque insignia, pese a que no aspira a ser un móvil prémium, lo que se ve también en su precio de 899 euros. Esto hace que sea una de las mejores alternativas al iPhone si valoramos mucho el coste.

Motorola Edge 40 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Entre las mayores carencias está la ausencia del zoom óptico y su sustitución por un sensor para retratos, algo que parece una ofensa en este rango de precios. Al igual que pasa con OPPO, el principal móvil de la marca no es ese, sino el Razr 40 Ultra, un plegable tipo concha de 1.199 euros que busca ser la alternativa de los iPhone 15 y 15 Plus, pero no tanto de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max.

Google Pixel 7 y 7 Pro

Google es una de las marcas que peor posicionada está en el lanzamiento de los iPhone para competir con ellos porque sus nuevos móviles llegarán apenas tres semanas después. Mientras, los Pixel 7 y 7 Pro serán las principales herramientas para la batalla. Son teléfonos mucho más baratos que los iPhone, cuentan con el soporte de Google y el buen hacer en software y cámaras, y están disponibles en España. Y Google ha decidido realizar rebajas en sus precios, que ya eran ajustados, de 649 y 899 euros respectivamente.

Google Pixel 7 Pro

A partir de octubre los rivales de los iPhone 15 serán los Pixel 8 y 8 Pro, que se especula serán mucho más caros que sus antecesores. Esto podría beneficiar a Apple, aunque también hay subidas de precio en el caso de los móviles de Cupertino.

La realidad en China

Esta es la realidad en España, pero Apple tiene rivales muy potentes en China, donde puede seguir vendiendo sus iPhone, aunque cada vez hay más restricciones. Marcas como OPPO, vivo y Huawei han decidido no sacar de su país natal sus mejores terminales, seguramente porque han visto que no pueden hacer frente a firmas como Samsung y Apple en Europa.

OPPO Find X6 Pro

Un buen ejemplo de ello es el Huawei Mate 60 Pro, del que no hay constancia de que vaya a llegar inmediatamente a Europa. En el caso de OPPO tenemos el OPPO Find X6 Pro, uno de los móviles más bonitos del año, que tampoco podemos comprar en España. Vivo también tiene allí un terminal de gama alta que no está disponible en Europa, el vivo X90 Pro+. En ese país los iPhone lo tendrán mucho más difícil para competir que en Europa y, por supuesto, que en Estados Unidos, donde sólo Samsung es capaz de plantar cara de tú a tú a la compañía de Tim Cook.

