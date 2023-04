Honor Magic 5 Pro, análisis: un flagship superior a un gran precio si quieres el mejor chip actual

Ya tuvimos ocasión en el MWC de Barcelona de este mismo año de probar el nuevo Honor Magic 5 Pro, un smartphone que llega a España para dar toda la guerra del mundo y así presentarse como un candidato a uno de los mejores móviles del año.

Primeras impresiones

Estamos ante un smartphone que provoca muy buenas sensaciones y que va ligado al precio de un flagship. Con esto en mente, se enfrenta directamente a los mejores teléfonos lanzados a día de hoy como son el Samsung Galaxy S23 Ultra o el mismo Xiaomi 13 Pro; a la espera de que llegue finalmente el Ultra que fue anunciado justamente ayer en China.

También hay que saber que Honor tiene al mercado español como uno de sus principales objetivos, así que su pretensión es ofrecer lo mejor en especificaciones a un precio bien adecuado. Como no, pasa de largo de los 1.000 euros, pero no quita que poniendo a este móvil al lado de otros, nos ponga las cosas bien difíciles a la hora de elegir uno.

Honor Magic 5 Pro

Y es que el Honor Magic5 Pro puede presumir de muchas cosas. Primeramente, y a excepción del Motorola Edge 40 Pro, es uno de los flagship más baratos si uno busca el chip Snapdragon 8 Gen 2, aunque el Edge 40 pro se queda en los 899 euros.

Segundo, Honor siempre hace hincapié en el diseño y en la fotografía, casi tomando el testigo dejado por Huawei que era excelente en estas premisas. Su pantalla también refleja las intenciones de la marca china con una curva AMOLED LTPO de 6,81" que no deja indiferente a nadie.

Honor Magic 5 Pro

Quizás la única pega son los laterales edge que a veces pueden complicar las cosas con los gestos hacia atrás, pero son detalles que también tienen el resto de marcas. Pero sí es verdad que cada vez nos dirigimos más a móviles con pantallas planas; el S23 Ultra también cuenta con una pantalla curva, pero cada vez más recta.

Características del Honor Magic5 Pro

Procesador y memoria

Snapdragon 8 Gen 2.

Memoria RAM: 12 GB.

Almacenamiento interno: 512 GB.

Pantalla Tamaño: 6,81 pulgadas.

Resolución: FHD+.

Tecnología: AMOLED LTPO.

Tasa de refresco: 90 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx.

Gran Angular: 50 Mpx.

Teleobjetivo: 50 Mpx 3,5x óptico 100x digital.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 12 Mpx.

Conectividad 5G.

Reconocimiento facial 3D.

Bluetooth 5.2.

WiFi ac.

Autonomía Batería: 5.100 mAh.

Carga rápida: 66 W.

Otros Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Dimensiones: 162,9 x 76,7 x 8,77 mm.

Peso: 219 g.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: MagicOS 7.1.

Diseño: manejable y bien bonito

Honor siempre lleva a sus móviles un toque exquisito en el diseño y el Magic 5 Pro no iba a ser menos. Ese módulo de cámaras circular en la trasera se convierte en su sello identificativo, aunque sobresale bastante para que cuando lo dejemos posado sobre una superficie plana se pueda ver perfectamente la diagonal que se genera con un gran hueco justo debajo.

Honor Magic 5 Pro

Y es que tampoco Honor se ha andado corto para llevar una curvatura desde ese módulo para ser otro de los puntos más llamativos y que se reproduce cuando lo tenemos justamente agarrado con la mano.

También el frontal se distingue debido a las curvas que toman cada una de sus esquinas para que finalmente nos centremos en su lateral con esa franja metálica que nos recuerda a los antiguos Galaxy S.

Pantalla: excepcional

Honor Magic 5 Pro

Si ya las capacidades fotográficas son notorias en el nuevo móvil del fabricante de teléfonos chino, la pantalla es otro de sus puntazos. Una AMOLED LTPO de 6,81" que de momento DXOMARK ha situado como la mejor en pantallas.

También su brillo es un punto a destacar con 1.800 nits, lo que permite que bajo la luz del sol se pueda ver perfectamente sin ningún tipo de problema. Resolución 2.848 x 1.312 píxeles, lo que significa que aquí se queda en FHD+ para abandonar la QHD+ presente en otros flagship.

Honor Magic 5 Pro

LTPO permite pasar desde 1 Hz a los 120 Hz para así reducir el consumo de la batería, aunque recomendamos activar siempre la frecuencia más alta, un detalle que explicaremos en el apartado de rendimiento en juegos, ya que la tasa de refresco dinámica no saca todo el provecho a los juegos y a las apps que usemos.

Rendimiento: el chip Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 ahora mismo es el chip por excelencia para montar en un flagship y el Honor Magic 5 Pro cuenta con el mismo. Por lo que en términos de rendimiento ofrece lo mejor, aunque es verdad que si activamos la tasa de refresco a 120 Hz en algunos momentos el terminal toma bastante temperatura.

Honor Magic 5 Pro

Difiere en este sentido del Galaxy S23 Ultra que es capaz de mantenerse a buena temperatura incluso cuando le echamos encima multitarea o juegos de gran calibre en gráficos y procesos.

Dos detalles que no queremos dejar pasar son la tecnología LINK Turbo X para mejorar la conectividad y GPU Turbo X, un motor de programación bajo IA que es capaz de reconocer la pantalla y así generar los fotogramas necesarios para mejorar la fluidez de las imágenes.

Honor Magic 5 Pro

Como no, ese chip de Qualcomm es acompañado por 12 GB de memoria RAM y 512 GB de memoria interna, así que en estos términos, y a la espera de que Honor optimice mejor la tasa de refresco dinámica, estamos ante un señor smartphone.

Fotografía: uno de sus puntazos

La fotografía del Honor Magic 5 Pro tira por todo lo alto con un sistema triple de cámaras capitaneado por una de 50 Mpx, una ultra gran angular de 50 Mpx y una teleobjetivo periscópica de 50 Mpx.

Honor Magic 5 Pro

La principal está equipada por una apertura de f/1.6 para así aportar más luz a nuestras fotos; la ultra gran angular con un campo de visión de 122°, distancia focal de 13 mm y una apertura f/2.0, que permite acceder a primeros planos de gran nitidez; mientras la tercera permite hasta 3,5 aumentos y un zoom digital de 100.

Dejando de lado los aspectos técnicos, en nuestras salidas hemos recibido esta experiencia. El mismo cielo de las fotos parece un poco irreal cuando la escena es a plena luz del día. Sí que el color dinámico se presenta de gran forma al igual que la nitidez de los sujetos en la toma.

Honor Magic 5 Pro

Tiene un modo de detección de movimiento que permite su activación automática para esos momentos que estamos en un centro deportivo con nuestros hijos y vamos a necesitarlo para hacer mejores tomas.

Ahora bien, una de sus mejores características es la rapidez con que toma las fotos. El enfoque funciona muy bien y en fotos con elementos en primer plano que complican la opción de pulsar en el visor para enfocar en una zona del fondo, es bastante sutil en este sentido para que no se vuelva loco enfocando.

Cuándo desaparece del encuadre el cielo azul que lo suele iluminar, la fotografía a plena luz es de lo mejor actualmente del mercado, a excepción de los Pixel, el Galaxy S23 y el nuevo Xiaomi 13 Pro.

Otro punto interesante es cuando identifica un objeto que sale en primer plano para que haga un desenfoque de plano perfecto. Cierto es que según el encuadre y la diferencia focal entre el sujeto y el fondo puede confundir al enfoque automático como sucede en otras capturas que hemos hecho.

DSC_0505

El teleobjetivo cumple con su función en la fotografía diurna con gran nitidez y resultados. También podemos usar el zoom digital para así acercarnos a los detalles y casi obtener una fotografía como si lo hiciéramos con el teleobjetivo.

La fotografía nocturna del Honor Magic 5 Pro

Hemos querido dejar en este caso un apartado directamente a la fotografía nocturna que se genera desde las cámaras del Honor Magic 5 Pro. Toma su relevancia sobre todo por su rapidez en las tomas nocturnas cuando identifica que hay poca luz en la escena.

Honor Magic 5 Pro

Si ya en las fotos a plena luz del día toma las fotos de inmediato, en esas tomas por la noche funciona brillantemente para que no pase ni del segundo, tal como se puede presenciar desde su app de cámara que cuenta cada décima.

También, su cámara teleobjetivo funciona muy bien, siempre que la fotografía tenga al menos la suficiente luz para otorgar la nitidez suficiente a la captura final. Sí que es verdad que cuando se tira del zoom digital acuarela demasiado la fotografía, tal como reflejamos en la fotogalería que hemos añadido al análisis.

Las fotos selfies, incluso moviéndonos un poco, salen bastante bien y eso que hemos desactivado el modo flash que utiliza la pantalla para impregnar nuestros rostros de la iluminación necesaria.

A niveles generales la fotografía resultante en estos entornos de poca luz brilla por si sola, para que incluso la temperatura de la fotografía refleje el color tal como se ve en realidad. No está falto de nitidez en ningún momento siempre que tiremos de la cámara principal o el zoom óptico 3,5x que funciona muy bien en casi todas las fotografías que hemos tomado.

DSC_0522

De hecho, su capacidad para reconocer una foto nocturna incluso evita que tengamos que estar pasando a este modo, así que nos ahorremos un paso para tirar del modo automático en todo momento.

También la cámara ultra gran angular cumple su objetivo principal que son prácticamente fotografías en las que la nitidez no se pierda y se tome ese encuadre con el plano abierto.

Honor Magic 5 Pro

Es en sí un indicativo de lo que ha logrado Honor con este móvil que en estas situaciones suele complicar mucho las cosas a otros flagship que tenemos actualmente en el mercado y es justamente una de las guerras en las que se encuentran diferentes fabricantes.

Autonomía: para pasar el día de sobra

La batería del Honor Magic5 Pro es de 5.100 mAh con el soporte a carga rápida de 66 W con cable y 50 W inalámbrico. Es capaz de cargar desde el 3 % al 49 % en solo 15 minutos, por lo que en este sentido cumple abiertamente y así sumar más a la experiencia en general.

Detalles de los ajustes de batería El Androide Libre

También la capa personalizada MagicOS 7.1 hace aquí su trabajo para no cargar en demasía al teléfono y no consumir sus recursos, por lo que la autonomía, en el tiempo que hemos tenido este móvil, no ha sufrido de ningún varapalo importante. Lógico que si tiramos de cámara, juegos y multitarea, pueda sufrir un poco más, pero le suele pasar a muchos flagship.

Capa personalizada: se diferencia del resto

MagicOS 7.1 hace su gran presencia en este nuevo móvil de Honor y con la tasa de refresco de 120 Hz se viste de la mejor gala para que la fluidez de movimientos y animaciones sea otro de sus mejores puntazos.

Honor Magic 5 Pro

Y es que esta interfaz juega de distinta manera a otras capas personalizadas. Por ejemplo, la pulsación prolongada en la pantalla de inicio se sustituye por el gesto de pinza de dos dedos para así pasar a personalizar el wallpaper o añadir algún widget. También ofrece las tarjetas, que no dejan de ser esos widgets, pero con un diseño bien bonito.

Un dato curioso es que no hay forma de desactivar Discover en la pantalla de inicio; normalmente desde la configuración de las pantallas en otras capas se permite su desactivación. Es decir, que si haces el gesto lateral hacia la derecha siempre te encontrarás con la app de Google para las noticias.

Honor Magic 5 Pro

Otro de sus detalles es que no tiene cajón de apps y todas ellas están presentes en la pantalla de inicio. Un punto similar al iPhone y otras capas de Android para alejarse de la misma Samsung con su One UI 5.1.

También aporta otras singularidades como MagicRing, para que aparte de conectarse a múltiples dispositivos también lo haga a servicios; Notas Honor, con acceso sin conexión o anotación en PDF; y Texto Mágico, reconocimiento del texto de una imagen para realizar acciones puntuales.

Rendimiento en juegos: a 120 Hz excepcional

Honor Magic 5 Pro

Para poner a prueba al nuevo móvil de Honor hemos instalado Mighty Doom, el nuevo shooter en vista desde arriba que es capaz de generar gráficos excelentes y una acción continuada con montón de enemigos en pantalla lanzando ataques de todas las formas posibles.

Aquí el Honor Magic 5 Pro hace prueba de su fortaleza para rendir al máximo, pero atención, la fluidez ideal se ha conseguido cuando hemos activado la tasa de refresco a 120 Hz, ya que con la dinámica se generaban ralentizaciones al igual que pasaba con algunas apps como la propia de Discover en la pantalla de inicio.

Honor Magic 5 Pro

Esperamos que en este sentido Honor afine un poco más el tiro en la optimización del sistema y en una próxima actualización se mejor este problema de rendimiento bajo esa frecuencia de refresco dinámica. Y es que solamente desactivarla para dejarlo a 120 Hz, Mighty Doom se juega de miedo para disfrutar enormemente de sus partidas frenéticas.

El sonido también aquí aparece para dejar buenas sensaciones, y mismamente cuando sale por la parte superior e inferior de los laterales del terminal. Quizás un poco enlatado en los medios, pero hay que tener el oído muy fino.

Opinión final

Honor Magic 5 Pro

Como hemos mencionado en nuestras primeras impresiones, el Honor Magic 5 Pro se enfrenta a los flagship de Samsung y Xiaomi. La segunda ofrece el 13 Pro en una configuración de 256 GB de memoria interna por 1.399 euros, mientras la primera se va en el Galaxy S23 Ultra con 512 GB de RAM hasta los 1.350 euros.

Por la misma RAM e interna que Samsung ofrece, el Magic 5 Pro está disponible por 1.199 euros en España. Quedan bien claras las intenciones de la marca china para situar a su nuevo smartphone al que poco podemos achacar para presentarse como una gran alternativa en este segmento.

Honor Magic 5 Pro

Nos queda la sensación final de que Honor ha tomado el testigo de esa Huawei que hace años era capaz de lanzar smartphones de muy buenas especificaciones a un precio bien ajustado y con la calidad en el diseño, fotografía y una interfaz que se mueve de miedo.

Quizás habrá que esperar a próximas actualizaciones para mejorar alguno de los puntos flacos como sucede con la tasa de frecuencia dinámica que, de momento, no saca todo el provecho al chip Snapdragon 8 Gen 2.

Honor Magic 5 Pro

Pero una cosa está clara, si quieres el mejor chip actual del mercado, que no es otro que el de Qualcomm, el Honor Magic Pro 5 ha de ser una de las primeras opciones de compra. Ahora queda que la marca siga añadiendo valor para así ir arañando cuota de mercado a Samsung que lidera en España la venta de smartphones a estos altos precios.

Desde hoy mismo ya puedes pasarte por la compra anticipada en España de este nuevo teléfono por 1.199 euros en una oferta de lanzamiento que incluye cupón de descuento de 100 euros, 6 meses de garantía de protección de la pantalla, y por 1 euro más puedes hacerte con cualquiera de estos dispositivos de Honor: el Honor Watch GS 3 Classic Gold, el Honor Earbuds 3 Pro y la Honor Pad X8.

