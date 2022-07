Honor Earbuds 3 Pro, análisis: si vienes por la calidad de sonido vas a flipar

En el MWC 2022 Honor presentó numerosos productos, entre los que estaban sus primeros auriculares de gama alta desde que se escindió de Huawei. Los Honor Earbuds 3 Pro buscan posicionarse en un segmento muy competitivo que, además, no usa el precio como estrategia de venta, lo que los obliga a ser incluso mejor producto. Nosotros hemos pasado una semana usándolos como auriculares en nuestro día a día y esta es nuestra opinión.

Características Honor Earbuds 3 Pro

Colores

Blanco, gris.

Llamadas Cancelación de ruido adaptativa.

Tecnología Cancelación de ruido para el micrófono.

Controlador dinámico de 11 mm.

Tweeter de alta resolución en cerámica piezoeléctrica.

Sensor de temperatura corpórea.

IP54.

Conectividad Bluetooth 5.2.

Radio de conectividad de 10m.

Peso y tamaño Funda de carga.

Peso: 42,6 gramos (los 2 buds y la funda de carga). 5,1 gramos 1 bud.

Autonomía 6 horas para los buds.

24 horas con funda de carga.

Carga rápida para ir del 0 al 65 % en 10 minutos.

Construcción y diseño

Hablemos del elefante en la habitación. Estos auriculares de gama alta no esconden su inspiración en los Airpods de Apple, como no lo hacían otros modelos de otros fabricantes.

Eso sí, la apuesta por el color gris le ha sentado muy bien, más en la caja que en el acabado espejo de los auriculares, que tienen a ensuciarse con mucha facilidad por la grasa de la piel y las huellas dactilares.

Honor Earbuds 3 Pro

La calidad de construcción es tremenda y la propia caja emana resistencia. Incluso el peso de los auriculares, que no es excesivo, transmite una sensación de producto bien acabado.

Los imanes de la caja son realmente potentes, y no tenemos que tener miedo de que se nos caigan al suelo cuando vamos a cogerlos, pero esto tiene su parte negativa. Sacarlos de la caja a veces es complicado y en alguna ocasión hemos tenido que hacer tanta fuerza que casi se nos caen.

Honor Earbuds 3 Pro

Tenemos bluetooth 5.2 y podemos emparejarlos a dos dispositivos de forma simultánea.

Midiendo la temperatura corporal... o no

La gran novedad de este modelo, según contó el CEO de la empresa cuando los presentó en el escenario de la feria de Barcelona, es la inclusión de un termómetro para medir la temperatura corporal, aunque la propia Honor indica que tiene un margen de error de 0.3ºC.

Honor Earbuds 3 Pro-004

Para una medición precisa deberíamos llevarlos puestos durante, al menos, 5 minutos y, si los auriculares detectan una temperatura especialmente alta o baja nos avisará.

La sorpresa ha venido cuando hemos visto que la unidad que nos han cedido, que es la que se vende en España, no tiene esa función activa. Hemos hablado con Honor España y nos han confirmado nuestro temores.



Esta característica depende de las regulaciones de cada mercado, y en el europeo no es posible habilitarla.

Una calidad de sonido del máximo nivel

Honor Earbuds 3 Pro

Honor ha echado el resto en lo más importante de unos auriculares, la calidad de sonido. La apuesta por un hardware de primer nivel y una ingeniería acústica a la altura nos ofrece una de las mejores opciones si queremos unos auriculares TWS y aún así valoramos mucho el sonido.

He probado numerosas aplicaciones y tipos de canciones, y en todo momento he tenido la sensación de que el sonido era especialmente alto, claro y limpio. Ahora mismo acabo de poner la canción Safe & Sound de Capital Cities y, literalmente, se me han puesto los pelos de punta. Es impresionante cómo reproduce hasta los bajos, algo complejo en auriculares de este tipo.

Honor Earbuds 3 Pro

Si nos vamos a la cancelación de ruido, estos auriculares disponen de cuatro modos. el primero es para las llamadas, usando inteligencia artificial. Los otros tres modos están diseñados para diferentes situaciones, con 20, 30 y hasta 46 dB de aislamiento, en la línea de lo visto en otros auriculares de este tipo.

Lo mejor es que la cancelación de ruido es automática, y varía en función de lo que suena a nuestro alrededor.

Estos auriculares tienen un modo de ultra baja latencia para juegos y vídeos, que por desgracia sólo funciona con móviles de Honor. La parte positiva es que en cualquier otro móvil Android la latencia es excepcionalmente baja también. He podido jugar y ver vídeos sin ningún problema, como podría esperar de unos auriculares de gama alta.

Con respecto a las llamadas, el sonido es limpio, aunque se nota que estamos usando un manos libres, como es lógico. Curioso estar escuchando música desde el ordenador y que la doble conexión permita recibir una llamada desde el móvil, sin hacer nada.

Los controles son extraños, pero tiene explicación

Hasta este momento, con la excepción de la carencia de la función de termómetro, podemos decir que los Honor EarBuds 3 Pro están al máximo nivel si los comparamos con sus rivales.

Si estudiamos los controles disponibles nos damos cuenta de que tenemos el doble toque para pausar el sonido o reanudarlo y la pulsación prolongada para cambiar entre los modos de cancelación de ruido.

Además, como es normal en auriculares de gama alta, tenemos control de volumen, deslizando en el bastoncillo de cada auricular arriba o abajo.

Hay una carencia importante. No se nos permite usar ni el toque sencillo ni el triple lo que implica que o tenemos control sobre la pausa y reproducción con el doble toque o lo tenemos con el salto de pista. Esto es un contratiempo y Honor España nos han confirmado que trabajan en una actualización para implementar el triple toque, como tienen la mayoría de auriculares.

Honor Earbuds 3 Pro

El uso de los auriculares, la precisión de las pulsaciones y la respuesta es correcta, aunque el tiempo que pasa entre que nos quitamos los auriculares y se pausa el sonido es algo más elevado que en otros auriculares de gama alta.

Autonomía

Honor promete una autonomía de unas 24 horas si contamos los auriculares y la caja, algo dentro de la media pero que no destaca como sí lo hacen los auriculares de Samsung, por ejemplo.

Con una carga de 5 minutos podremos escuchar hasta 2 horas de música, aunque esto obviamente dependerá del volumen, si tenemos o no la cancelación de ruido activa, etc.

Además de esa carga rápida por cable podemos usar la carga inalámbrica, tanto en un cargador de escritorio como en un smartphone que tenga carga inversa.

En el día a día, nosotros hemos tenido unas tres horas continuadas de reproducción con la cancelación de ruido al máximo, antes de que se apagaran y tuviéramos que ponerlos en la caja a cargar de nuevo.

Si valoras el sonido, ni lo dudes

El precio de estos auriculares, de 199 euros, los coloca en un segmento en el que Apple, Samsung y OPPO tienen una posición ya establecida.

Honor Earbuds 3 Pro

La calidad de sonido está al máximo nivel, por encima de productos de buena calidad pero inferior precio. Desde luego este es el mejor argumento de venta para unos auriculares y Honor lo sabe.

La parte negativa es la ausencia de la función estrella, la medición de temperatura y, sobre todo, la imposibilidad de tener más gestos, algo que incluso los auriculares de 20 euros tienen. Esperemos que Honor actualice el software y corrija ambos fallos, porque se convertirían en una de las mejores opciones del mercado.

