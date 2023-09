Google prepara un troleo histórico a Apple: grandes chollos en los Pixel con el lanzamiento del iPhone 15

Dentro de cinco días Apple anunciará sus nuevos teléfonos en un evento internacional que no dejará a España de lado por mucho que el precio suba. Los iPhone 15 se han filtrado numerosas veces, y no queda mucho por saber, pero aún así las expectativas están altas y toda la industria girará en torno a esa presentación ese día.

Google lo sabe y no va a dejar que toda la atención vaya a su principal competidor, sobre todo si puede hacer algo por evitarlo. El lanzamiento de los nuevos Pixel será más tarde, el 4 de octubre, pero antes se le ha ocurrido hacer algo para frenar el entusiasmo por los iPhone.

Como están en el final de su ciclo, los Pixel 7 y 7 Pro cuestan menos, como hemos visto en algunas rebajas en los últimos meses. Pues bien, en la propia tienda de Google habrá descuentos en muchos productos (aún no se sabe cuáles) para el mismísimo 12 de septiembre, el día de la keynote y, probablemente, el día en que se puedan reservar los nuevos iPhone.

Ofertas en Pixel

El motivo oficial de la nueva tanda de descuentos en la tienda de Google es el 25 aniversario del lanzamiento del buscador, es decir, de la propia empresa. Sin embargo, no es casualidad que el día 12 y no otro sea el elegido por la compañía. está claro que es una suerte de broma o de "troleo" a Apple. Y no es el primero.

No sabemos qué móviles o accesorios o dispositivos serán los rebajados en el evento, pero probablemente sean los Pixel 7 y 7 Pro. Por un lado, son competidores directos de los iPhone y, al estar al final de su vida útil, Google puede bajar los márgenes para dañar a su principal rival.

Pixel ofertas

Por otro lado, los Pixel 8 y 8 Pro se pondrán a la venta en unas semanas, y ya sabemos que sus precios serán mucho mayores que los de sus antecesores, por lo que es posible que estos desaparezcan de la tienda de la empresa, para que no se pueda hacer una comparativa directa que dañaría claramente a la hornada de 2023. Será en esa misma presentación cuando conozcamos la versión final de Android 14.

