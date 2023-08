Por qué tu próximo móvil Android debería ser un Google Pixel: estas son todas las ventajas que tendrías

Desde que Google inauguró la serie de móviles Pixel en 2016, la compañía estadounidense ha hecho del software uno de sus principales puntos diferenciadores. A esto se le suma que son los primeros en actualizarse cada año, y unos de los smartphones que más versiones de Android recibe en su vida útil.

Los móviles de la marca cuentan con algunas características exclusivas que no llegan a la versión general de Android. En este tipo de funciones sustenta Google uno de los principales puntos fuertes de sus móviles. La experiencia que dan los Pixel en materia de fluidez y funcionamiento también es difícil de igualar, incluso por parte de dispositivos más potentes.

Algunas de esas funciones son tan útiles como la traducción automática, que es capaz de traducir y subtitular cualquier tipo de voz que se reproduzca en el móvil. No solo le dan exclusividad a sus móviles, sino que, en casos como este, también mejoran la accesibilidad de los usuarios.

Experiencia y diseño

Los smartphones de la compañía tienen varias mejoras en lo que a diseño y personalización se refiere. Una de ellas es la posibilidad de crear fondos de pantalla personalizados utilizando emojis. Se puede seleccionar uno o varios, así como el color de los mismos y del fondo. El patrón en el que aparecen y su tamaño también queda a disposición del usuario. Se pueden conseguir resultados de lo más interesantes y minimalistas. Por otra partem también se incluye la posibilidad de crear fondos de pantalla cinemáticos, que hacen un ligero movimiento en función de la posición del móvil.

Es cierto que Google no permite eliminar ciertos elementos de la pantalla de inicio. Esto sucede con la barra de búsqueda inferior, que si bien puede ser un añadido útil, no es usado por todo el mundo. En ese sentido, Google aún podría levantar la mano para dejar un poco más de libertad a los usuarios, aunque, si no, siempre se puede cambiar de launcher.

Utilizando los sensores que se encuentran bajo la pantalla, los móviles de la compañía son capaces de detectar si están apoyados sobre la mesa. Si la opción está activada, poner el móvil con la pantalla mirando hacia abajo hará que este se silencie de forma automática. Una simple acción que a la larga puede ahorrar bastante tiempo a la hora de establecer el modo de sonido.

Por otra parte, cuenta con un gesto totalmente personalizable: el doble toque trasero. Se activa al tocar dos veces rápidamente y con fuerza en la parte posterior del dispositivo. Es posible personalizarlo para llevar a cabo todo tipo de acciones, como tomar una captura de pantalla, abrir una app o incluso activar la linterna. Cuando la cámara esté abierta, se podrá utilizar este gesto para tomar selfies sin tener que utilizar el botón virtual.

También es capaz de copiar y pegar texto de la forma más sencilla posible. Los Google Pixel pueden seleccionar texto e imágenes libremente desde la vista de multitarea, y son capaces de hacerlo con cualquier tipo de elemento de una app o página web. Es muy útil para anotar direcciones y pasar fotos de una app a otra sin tener que descargarlas.

Fotografía e IA

El buen trabajo que hace Google con el procesado de sus imágenes escapa de toda duda. Sus dispositivos son famosos por ello, y su apartado fotográfico suele ser de los mejores del mercado año tras año. Este encuentra el complemento perfecto en algunas funciones inteligentes presentes en su cámara.

La astrofotografía es capaz de utilizar la tecnología HDR para tomar una serie de imágenes y hacer una composición computacional para poder plasmar de mejor manera el cielo estrellado. Por otra parte, el modo Motion Picture permite centrar la imagen en una persona u objeto para, también utilizando la IA, conseguir una mayor estabilidad y mostrar correctamente este primer plano en la foto.

También en materia de fotografía, Google Fotos es capaz de realizar mejoras en las fotografías que han salido borrosas haciendo que tanto las caras como el resto de la imagen se vean más nítidas. Además, hay opciones exclusivas de edición en la app de galería de Google, como el borrador mágico, que es capaz de eliminar y disimular elementos que molesten en las fotografías. Esta función también puede ser utilizada por suscriptores de Google One.

Para hacer más accesible el contenido en otros idiomas, los móviles de Google cuentan con una función de traducción automática. Su icono aparece justo bajo el medidor de volumen, y se pone en funcionamiento cuando detecta voces en otros idiomas. En la misma línea, la app de grabación integrada en los emplea la inteligencia artificial para transcribir las voces que se graban, algo que puede ser muy útil para no tener que hacer este proceso manualmente. Incluso es capaz de hacer una traducción automática.

