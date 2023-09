El aumento de precio de los móviles Android es un éxito indiscutible para Apple

Los últimos años han creado la tormenta perfecta para dar un gran giro al sector de la electrónica de consumo. Las tensiones internacionales, guerras, crisis de suministros, la pandemia, licencias... Todo se ha conjugado para ver un aumento de los precios en todo, incluyendo a los smartphones, y en todas partes, incluyendo a España.

Es por eso por lo que las subidas de precios de los móviles en 2023 no están cogiendo por sorpresa a nadie, y parece que no es algo que vaya a parar. Pero este cambio de tendencia no es algo que esté afectando a todas las marcas por igual, ni mucho menos. Algunas salen malparadas. Otras aumentan beneficios.

Hace unas semanas, en el viaje con Samsung a Seúl supimos que el Galaxy S23 Ultra fue el móvil más vendido de la familia, por delante de sus hermanos pequeños. El truco, o la explicación, estaba no tanto en el precio como en la forma de pago.

El iPhone más vendido

Lo mismo parece que sucede con Apple. El modelo más vendido en los últimos tiempos no es el más barato, ni el de gama media. El más vendido es el Pro Max, que es el más caro de todo su catálogo, algo que no fue así en 2022.

Parte de esto se explica porque las marcas cada vez reservan más tecnologías para sus mejores móviles, haciendo que los compradores tengan que optar por ellos si quieren la mejor experiencia. Además, como cada vez se tarda más en cambiar de modelo, gastar algo más se justifica, razonadamente o no.

Pero que el Pro Max sea el más vendido no implica que Apple venda cada vez más móviles. No obstante, es así. Tanto en Estados Unidos como en España la cuota de mercado de la empresa de Cupertino sigue subiendo, y este movimiento se replica en más países.

Ya no hay marcas baratas

Hace unos años era posible comprar un móvil de gama media con buenas prestaciones por unos 200 euros en España. En 2017, cuando Xiaomi trajo el Xiaomi Mi A1 a nuestro mercado, se convirtió en la referencia de lo que un español medio podía querer.

Actualmente el precio medio de los móviles en España es de unos 500 euros, y los terminales de gama media equivalentes a ese Mi A1 cuestan fácilmente el doble. Obviamente son modelos mucho mejores, pero dentro del catálogo de los fabricantes, ocupan el mismo lugar.

Incluso marcas que han apostado a precio como Xiaomi ahora quieren quitarse esa imagen, creando otras como Redmi. Hasta Nothing, una recién llegada al sector, ha creado CMF, para no vincular sus productos a la idea de "móviles baratos". Y otras que siguen presumiendo de bajos precios, como realme, siguen aumentando los mismos por necesidades del mercado.

A igualdad de precio Apple gana

Apple no se ha quedado atrás, y sus productos también suben de precio. La cuestión es que hace no tanto el iPhone superó los 1000 euros en algunos modelos, y muchos se echaron las manos a la cabeza. Actualmente rara es la marca que no tiene un móvil por encima de ese precio.

Xiaomi, Samsung, OPPO o vivo han normalizado que se paguen precios de cuatro cifras por sus mejores móviles, y en igualdad de precio Apple siempre gana, por ecosistema, imagen de marca y otros motivos. Con todo, ninguna compañía parece estar navegando en una dirección diferente.

Imagen de marca

El diseño y la pertenencia a un grupo son algo que los adultos suelen infravalorar, pero en los adolescentes es clave. En Estados Unidos la mayoría de adolescentes usa un iPhone, y la mayoría de los que no lo hacen querrían hacerlo. En España no es tan común pero poco a poco la tendencia sube y cada vez más jóvenes optan por un modelo de esta marca, aunque no sea nuevo.

Esto también cambia las reglas porque hay muchos compradores que prefieren gastarse 600 euros en un iPhone de segunda mano que esa misma cantidad en un móvil de gama media con Android. Y no es una locura en tanto que Apple mantiene actualizados sus terminales mucho más que sus competidores.

El ejemplo de USA

La firma dirigida por Tim Cook va camino de convertirse en una marca hegemónica en Estados Unidos en lo que a smartphones se refiere. No es sólo porque se vendan muchos iPhone, sino porque ninguna otra compañía es capaz de plantar cara a Apple en percepción de los consumidores.

En España, antes, se tenía a Apple como una marca cara, pero en USA nunca se ha visto de la misma forma. El precio de los teléfonos allí es similar mientras que su poder adquisitivo era mucho mayor.

Ahora en nuestro país sucede algo parecido ya que, si bien el poder adquisitivo no ha subido lo mismo que los precios, todas las marcas de móviles se han posicionado en torno a Apple, al menos en la gama alta. Y sí, hay muchos móviles que tienen mejores prestaciones que los iPhone, pero a la inmensa mayoría de usuarios lo que les importa es la autonomía, la cámara y, justo tras eso, el diseño y la marca.

