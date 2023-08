De tiendas de ropa a barcos: la omnipresencia de Samsung en Corea del Sur más allá de los teléfonos móviles

La economía mundial se mueve de la mano de empresas de todo tipo y tamaño, algunas más nuevas, otras históricas, algunas con cientos de miles de empleados y otras con solo uno. Pero, en ocasiones, se encuentran algunas corporaciones que tienen una importancia mucho mayor de lo que se podría pensar. Samsung es una de ellas. Lo que se aprecia en España no es más que la punta del iceberg de un conglomerado de dimensiones titánicas.

En el reciente viaje que EL ESPAÑOL - El Androide Libre ha realizado a Seúl para el evento del Unpacked de los nuevos dispositivos móviles también se ha tenido la oportunidad de hablar con los responsables de diferentes áreas de la empresa, como la de sostenibilidad, además de visitar la Samsung Digital City, un campus que aloja a decenas de miles de trabajadores.

Además de esas actividades se ha notado la importancia que tiene Samsung en ese país. Una de las responsables en Samsung España me contaba como anécdota que cuando visitaba por Corea del Sur por trabajo y hablaba con alguien fuera de reuniones, alguien de fuera del sector, se sorprendían de que trabajara en esa empresa. A mí mismo me pasó algo parecido. A la vuelta del Unpacked llevaba en la mano una bolsa con el logotipo de Samsung, así como la acreditación al cuello. En un ascensor una pareja de mujeres surcoreanas me preguntaron en inglés si yo trabajaba en la empresa.

Trabajar en Samsung es a lo que aspiran muchos de los surcoreanos, existiendo incluso algunas academias que preparan a los aspirantes a los puestos de trabajo que se ofrecen en la compañía en los diferentes departamentos. Samsung no es la única gran empresa de Corea del Sur, hay varias de tamaño enorme, pero sí que es la más grande, y su influencia es mayor que la de muchos de sus rivales dada la gran imagen de marca que tiene.

Samsung, un chaebol

Para entender cómo Samsung ha llegado a tener un tamaño tan gigantesco hay que entender que es un "chaebol". Esta palabra significa en coreano "negocio familiar" y se usa para referirse a las empresas coreanas que, con el apoyo del estado, hicieron crecer a la economía local cuando Corea se dividió en dos países distintos. En ese momento la riqueza estaba en Corea del Norte, y Corea del Sur tuvo que cambiar por completo su modelo productivo.

Samsung en 1938 Samsung

Samsung era uno de los chaebol que se asociaron con el gobierno para crear una economía basada en la construcción, la tecnología o la industria química. Otras empresas que respondieron a esa llamada gubernamental fueron LG, Lotte o Hyundai. Todas estas empresas tuvieron ayuda por parte del estado para crecer de una manera increíble a cambio de seguir las pautas económicas que la administración quería.

Esta apuesta económica surtió un gran efecto, y tanto esas empresas como toda la industria surcoreana sufrieron crecimientos muy por encima de la media mundial. Corea del Sur pasó de ser un país principalmente basado en la agricultura en los años 50 y 60 a todo un referente tecnológico solo unas pocas décadas después, a finales del siglo XX.

Las cifras

Decir que Samsung es una empresa grande es decir la verdad, pero sin cifras esa idea puede no ser todo lo precisa que debiera. Samsung es una de las 25 empresas más grandes del mundo, aunque su capitalización bursátil, de más de 350.000.000 millones de dólares, fluctúa lo suficiente como para rondar en muchas ocasiones el puesto 20 e incluso alguno superior.

Dispone de más de 260.000 trabajadores por todo el mundo, estando más de 100.000 de ellos en su país natal, Corea del Sur. En Seúl dispone de varios campus, desde Samsung Digital City a Samsung Town, donde se aglutinan gran parte de los trabajadores de la compañía, además de sus centros de desarrollo. Sólo en Samsung Digital City hay más de 130 edificios, y en ellos trabajan más de 37.000 empleados.

Barcos y construcción

Una de las filiales más importantes de Samsung es C&T, un megaconglomerado dedicado a la ingeniería que tiene en su haber la construcción no sólo de edificios, por muy majestuosos que llegan a ser, sino también la construcción de infraestructuras. Samsung ha estado en la construcción de puentes de gran envergadura, centrales nucleares y todo tipo de estaciones navales.

La parte marítima de esta empresa, Samsung Heavy Industries, no es menor. Samsung es la segunda mayor constructora naval del mundo, y es capaz no sólo de crear enormes buques de todo tipo, sino también plataformas petroleras.

Puente de Incheon Samsung Seúl (Corea del Sur)

Esta filial también se dedica a comerciar con materias primas, uno de los sectores más importantes de la economía mundial, sobre todo ahora con las nuevas necesidades derivadas de la electrificación, así como los movimientos geopolíticos producidos por la guerra de Ucrania y por los movimientos en Asia, sobre todo por parte de China.

Tiendas de ropa

La moda también es uno de los sectores en los que se mueve Samsung. Y no porque tenga una única marca comercial para servir de escaparate. La corporación china dispone de nada menos que 33 marcas diferentes de ropa, con más de 1160 tiendas por todo el mundo.

Tienda de 8 Seconds Álvarez del Vayo Seúl (Corea del Sur)

En el viaje a Seúl pudimos entrar en una de esas tiendas, de la cadena 8 Seconds, que se especializa en ropa de diseño muy sobrio y elegante, casi minimalista, aunque cada marca se centra en un tipo concreto de usuario, para intentar alcanzar al mayor número de personas posible. Los precios no eran especialmente bajos, pero el diseño era muy particular. Recordaba a Uniqlo.

Aseguradoras

Otro de los sectores en los que Samsung destaca, sobre todo en su país natal, es en las aseguradoras. Samsung Life Insurance es una filial de la empresa matriz, pero si fuera una empresa independiente sería una de las más grandes de Corea del Sur. Eso da una idea del tamaño de la compañía.

Samsung Town, sede de Samsung en Seúl Álvavrez del Vayo Seúl (Corea del Sur)

Se fundó en 1957 y se unió al grupo Samsung en 1963. En 1986 la empresa abrió oficinas en Nueva York y Tokio y en Tailandia en 1997 y China en 2005, en estos dos últimos casos en colaboración con empresas de esos países. Cuando salió a bolsa en 2010, se convirtió en la mayor operación de este tipo de la historia del país.

Parques de atracciones

Al igual que otras compañías de tamaño descomunal, Samsung se ha introducido en el sector de los parques de atracciones y parques temáticos, con la construcción de varios de ellos. Incluso ha empezado a crear algunos complejos con campos de golf.

Everland Samsung

Destaca por ejemplo Everland, un parque temático que incluye un zoológico y se centra en el trato con los animales, o Caribbean Bay, un parque acuático con grandes atracciones, pensado para su disfrute en verano.

Samsung es un gigante

Como se ha podido comprobar a lo largo del artículo, las cifras de Samsung son de una magnitud gigantesca. Se pueden contar con los dedos las empresas que tienen un tamaño superior al gigante surcoreano que es, por supuesto, la mayor empresa de su país.

La diversificación que ha sufrido en sus menos de 100 años de historia la posiciona como una de las empresas con mayor capacidad de adaptación a los nuevos retos del mercado y de la economía no sólo a escala local, sino a escala mundial.

