Comprueba los resultados elecciones generales en España 2023 | Bendodo: "Toca cumplir el mandato de los españoles e intentar una investidura"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este lunes que "Junts no debe nada a nadie más que a sus votantes", a los que ha situado como la referencia de la acción política del partido, junto con su programa y compromisos.

"Por eso no votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus presupuestos, ni sus reformas-trampa; por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo, ni pactamos los indultos; por eso salimos del Govern; por eso el PSC pactó con el PP para quitarnos la alcaldía de Barcelona, y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC", ha destacado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

"Mañana será otro día (en el exilio también) y tenemos que seguir defendiendo Cataluña contra los que nos quieren liquidar la lengua, la cultura y la nación", ha añadido.

LEA MÁS AQUÍ