La situación actual de Mbappé: el Madrid, el destino "más realista" y la posición del Liverpool

Contando los días hasta que Kylian Mbappé vuelva a estar en el mercado. Parece el día de la marmota, pero así está la cosa con el futbolista del que más se ha hablado en todo el mundo durante los últimos años. En 2021 y 2022 estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid; en 2023, no y en 2024, veremos...

El Madrid no ha hecho movimientos hasta ahora, más que negarlos a través de un comunicado oficial cuando se rumoreaba que ya los estaba realizando. Básicamente, porque hasta el 1 de enero no se puede negociar con el jugador. En menos de un mes, Mbappé entrará en su último año de contrato y a partir de ahí podrá sentarse a hablar con quien quiera.

Ya no se trata de una necesidad para el Madrid, pero el club no quita la mirada a un jugador considerado por unanimidad de los mejores del mundo. Mbappé puede todavía vestir de blanco, sí, pero sin superar los límites fijados por el club blanco, hablando de millones y, sobre todo, tiempo. Si no hay avances en los primeros meses del año, con contrato de por medio, no habrá un nuevo culebrón en verano.

En Europa se ve similar. El periodista Florian Plettenberg, de Sky Sport, dio algunas claves del 'caso Mbappé' este viernes. Su principal apunte es que el destino más realista para el delantero francés, a día de hoy, es el Madrid. Es la prioridad del jugador, que puede intuir que está ante su última oportunidad de subirse al tren del club blanco. El citado periodista también pone su mirada en 2025, aunque es un escenario muy lejano en el que desde Valdebebas no piensan.

El otro punto aportado por Plettenberg es que el Liverpool no está en la ecuación en estos momentos. Para el club red, la opción de fichar a Mbappé en 2024 no está sobre la mesa. El equipo que dirige Jürgen Klopp ha sido mencionado en los últimos años como la alternativa que tendría el delantero en caso de salir del PSG y no fichar por el Madrid, pero en Anfield no se lo plantean a sabiendas de cómo están las cosas.

Mbappé, con el PSG en la Champions League Reuters

En el PSG, hay relativa tranquilidad. El club fracasó el pasado verano en su intento por lograr la renovación unilateral del contrato de Mbappé hasta 2025, pero llegó a un acuerdo con el jugador para que este renunciara a unas millonarias primas fijadas en la renovación firmada en 2022. Esto permite al club sofocar, en parte, el agujero que dejaría la salida de su gran estrella el próximo verano sin dejar dinero en un traspaso.

Tras un inicio de temporada en el que tanto el rendimiento de Mbappé como especialmente el del PSG no ha sido brillante, se acerca el momento de reactivar la cuestión de su futuro.

