Mbappé emplaza el debate sobre su futuro: "Ya habrá tiempo para hablar de eso"

Hacía tiempo que Kylian Mbappé no hablaba en público. Quería evitar tratar el convulso y recurrente tema de su futuro, de qué hará una vez que se termine esta temporada, pero con la selección francesa encontró el momento ideal para volver a aparecer en los medios de comunicación.

El crack francés ofreció una entrevista en Téléfoot tras la histórica goleada de su selección ante Gibraltar (14-0) y, por supuesto, fue preguntado sobre el camino que tomará su carrera deportiva más allá del mes de junio de 2024, momento en el que finaliza su contrato con el París Saint-Germain.

El futbolista, como era de esperar, no se quiso mojar y volvió a tirar balones fuera: "Es algo de lo que no quiero hablar, sobre todo porque ya lo hice en junio y ocupó gran parte de los temas de conversación de la Selección".

Mbappé saluda tras el partido ante Gibraltar. REUTERS

Además, prosiguió en su explicación al respecto de dónde terminará jugando y si saldrá del PSG el próximo verano: "Tengo muchas ganas de que hablemos de la selección nacional porque tenemos muy buenos resultados. Quiero que hablemos más sobre eso en vez de que yo hable de algo que se resolverá algún día, ya habrá tiempo para hablar de eso", sentenció.

Hay que recordar que este pasado verano Kylian Mbappé anunció que no renovaría su contrato con el París Saint-Germain al final de la temporada y que eso le costó una situación muy incómoda. El delantero fue apartado durante unos días de la disciplina del primer equipo incluso con la temporada ya comenzara, pero finalmente las partes llegaron a un entendimiento para solventar la situación.

Luis Enrique y Leo Messi

En esta entrevista aparecieron otros temas de conversación sobre la mesa. Le preguntaron sobre las declaraciones de Luis Enrique en la que su técnico le pedía más trabajo e implicación: "Tengo compañeros y entrenadores que siempre me exigen más. Estoy muy contento de que exista un nivel tan alto a mi alrededor porque quiero seguir progresando y ayudar a mi equipo lo mejor que pueda".

Mbappé se mostró consciente de que con el paso de los años tendrá que ir cambiando su manera de jugar al fútbol para adaptarse a los nuevos tiempos. En esa línea, apuntó que Messi, a su llegada al PSG, tuvo que hacer un proceso similar: "Hasta los más grandes tuvieron que cambiar cosas. Yo he jugado con Leo Messi y él cambió su forma de jugar. No era lo mismo cuando estaba en el Barça que en París, y eso es lo que me ha permitido seguir ganando".

[El recado de Luis Enrique a Mbappé después de su hat-trick: "No estoy contento con su partido"]

Por último, Mbappé alcanzó con sus dianas a Gibraltar la cifra de los 300 goles anotados en su carrera deportiva, un número que quiere que siga aumentando: "Siempre he querido hacer historia en mi deporte. Algunos han marcado 800 u 850 goles, así que 300 es algo ridículo. El equipo vale más que los récords individuales", sentenció.

