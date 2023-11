El recado de Luis Enrique a Mbappé después de su hat-trick: "No estoy contento con su partido"

El PSG se aupó este sábado a lo más alto de la clasificación de la Ligue 1. Los parisinos vencieron con comodidad al Reims en un encuentro en el que Kylian Mbappé se erigió como máxima figura después de anotar un hat trick. Sin embargo, eso no pareció suficiente para Luis Enrique, quien se mostró descontento con el partido de su máxima estrella.

El técnico del PSG pasó por los micrófonos de la competición francesa y fue preguntado por el partido de Mbappé y no dudó en exigirle mucho más: "No estoy contento con Kylian Mbappé. No tengo nada que decir de los goles, pero puede ayudar al equipo de otra manera. Lo hablaré con él primero, pero son conversaciones privadas. Kylian es uno de los mejores jugadores del mundo, pero queremos más. Queremos que haga más".

Un tirón de orejas a la máxima figura del cuadro francés y justo después de que firmara un triplete para darle el triunfo a los suyos. Su primer gol llegó en el minuto dos y justo al filo del descanso aumentó la renta de su equipo. Ya en el tramo final firmó su primer hat-trick de la temporada.

🇫🇷 @LUISENRIQUE21, sobre @KMbappe, tras marcar tres goles al Reims:



😳"Hoy no estoy muy contento con Mbappé. Pienso que puede ayudar más al equipo en otras facetas. Es uno de los mejores del mundo, pero necesitamos más"pic.twitter.com/C0vqTOGXq6 — Tiempo de Juego (@tjcope) November 11, 2023

Todo comenzó y terminó con Mbappé. Un fenómeno indispensable para el París Saint Germain. Cada vez más. A pesar de estar rodeado de figuras destacadas, siempre es él quien brilla con luz propia. A pesar de los constantes fichajes, en ese anhelo constante del actual campeón de transformar tantas individualidades en un verdadero equipo, depende de su goleador más incontestable. Lo necesita. Es crucial.

El delantero francés, que termina contrato en junio de 2024 y que desde el próximo enero será libre de negociar con cualquier club, se mantiene centrado en lo suyo y haciendo lo que más sabe: marcar goles.

[Mbappé vuelve a hablar tras cuatro meses de silencio: tristeza por una nueva "decepción" del PSG]

Mbappé es el máximo goleador de la Ligue 1. Con los tres del sábado, el francés suma ya trece tantos en apenas once partidos disputados. En Champions también está firmando unos registros aceptables con dos goles en cuatro choques.

Sigue los temas que te interesan