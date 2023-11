Harry Kane se desata en Alemania: seis partidos consecutivos marcando y unos números que asustan

La primera experiencia de Harry Kane fuera del fútbol inglés está siendo excepcional. El delantero británico abandonó este verano el Tottenham para poner rumbo al Bayern de Münich, pero lo que no ha cambiado es su instinto goleador.

Kane ha disputado ya 16 partidos con la elástica del cuadro bávaro y sus números son inmejorables: ha marcado 21 goles y ha repartido 7 asistencias. Es un jugador total que coloca al Bayern como candidato a todo esta temporada.

Este sábado volvió a ser determinante y anotó un doblete en la victoria de su equipo frente al Heidenheim. El ariete inglés marcó los dos primeros goles del choque firmando así su sexto encuentro consecutivo viendo puerta. Su conexión con Sané está siendo excepcional y con el alemán fabricó sus dos goles. En el primero, Kane recibió un pase del alemán en el interior del área y, tras girarse, sacó un derechazo inapelable. Unos minutos después remató a gol un córner botado por Sané.

Kane disputó los 90 minutos y estuvo a punto de hacer historia. Y es que si llega a anotar un gol más hubiera firmado tres 'hat-trick' consecutivos en la Bundesliga. Algo que no ha conseguido nadie en la historia del fútbol alemán. A la media hora de juego ya llevaba dos en su cuenta particular, pero no pudo aumentar su cifra goleadora.

Ritmo imparable

Los primeros meses de Harry Kane en el Bayern de Münich están siendo colosales. No hay nadie que pueda con él, ni siquiera Guirassy, delantero del Stuttgart que estaba siendo la gran revelación del fútbol europeo.

En Champions League ha conseguido marcar cuatro goles en cuatro partidos, pero lo más sorprendente está siendo su papel en la Bundesliga. Y es que, con tan solo tres meses de competición, Harry Kane ya ha marcado más goles en el campeonato doméstico que el máximo artillero en la temporada 22-23.

Christopher Nkunku y Niclas Fullkrug fueron 'Pichichis' de la pasada Bundesliga con 16 goles cada uno y este año Kane suma ya 17 tantos con tan solo un tercio de campeonato disputado. Sus números están incluso por delante de los que registró Erling Haaland la pasada temporada donde consiguió marcar 15 goles en los primeros once partidos.

Sigue los temas que te interesan