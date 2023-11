Mbappé vuelve a hablar tras cuatro meses de silencio: tristeza por una nueva "decepción" del PSG

Habían pasado muchas semanas de no escuchar hablar en público a Kylian Mbappé. Desde el pasado 15 de junio, en la previa de un Gibraltar - Francia jugado en Portugal, concretamente. El delantero galo eligió este martes, tras la dura derrota del PSG ante el Milan en Champions League, para volver a ponerse ante los micrófonos.

Mbappé dio la cara después de tener una tímida actuación en San Siro (solo tres tiros) y aseguró estar "decepcionado" por la derrota que aprieta su grupo de la Champions League. El PSG es segundo con seis puntos, por debajo del Dortmund (siete puntos) y con Milan y Newcastle pegados a su estela, con cinco y cuatro puntos, respectivamente.

"Es una derrota, una segunda derrota fuera de casa. Nunca es fácil perder. estamos decepcionados. Fallamos en bastantes cosas e intentaremos responder en casa contra el Newcastle", declaró Mbappé. No se puede permitir más pinchazos el PSG, que todavía le queda jugar en casa contra los ingleses y visitar en Alemania al Dortmund.

Mbappé no encontró explicación sobre los problemas que está evidenciando el PSG cada vez que juega fuera del Parque de los Príncipes en la Champions: "No lo sé, no lo sé. Estamos decepcionados. Intentamos poner todos los ingredientes de nuestro lado para ganar, pero no fue así", resaltó.

No quiso valorar las opciones que tiene el PSG de ganar esta Champions League, la gran obsesión de los dueños qataríes del club y de un Mbappé que acumula demasiadas decepciones a nivel europeo en sus seis años vinculado a la entidad de París.

La pregunta sobre levantar la Champions se la hicieron en español y así la esquivó: "El primer objetivo es ganar el próximo partido contra el Newcastle. Eso es lo más importante en este momento".

Volvió a hablar Mbappé ante los medios de comunicación tras meses de 'silenzio stampa', desde que el PSG le apartara de su pretemporada para forzar su renovación o que saliera traspasado. El jugador se quedó, renunciando a algunas de sus primas, pero sin alargar un contrato que termina en junio de 2024.

Las palabras de Mbappé también llegan solo días después de que el Real Madrid emitiera un comunicado oficial respondiendo a los rumores sobre las negociaciones con el delantero galo. El club blanco las negó, ya que la normativa FIFA prohíbe ese tipo de acercamientos si el jugador no ha entrado en sus seis últimos meses de contrato, es decir, en enero.

