El Real Madrid no suelta el liderato: Brahim y Rodrygo dan una plácida victoria ante el Granada

El Girona va a tener que acumular muchos milagros si quiere ganar esta Liga al Real Madrid. Los de Ancelotti replicaron la épica remontada del conjunto catalán contra el Valencia con una autoritaria victoria ante el Granada. Fue una tarde tranquila en el Santiago Bernabéu, en la que solo alguna decisión del árbitro la perturbó, con Brahim y Rodrygo como los goleadores del día. Mención especial a Toni Kroos y su inagotable fuente de magia con los pies. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-0 Granada]

Para intentar sumar los tres puntos y aguantar el coliderato, Ancelotti apostó contra el Granada por casi el mismo once que ante el Nápoles. El único cambio fue la entrada de Joselu por Ceballos, retrasando la posición de Brahim. El malagueño está de dulce, ya que ha marcado en tres de los cuatro partidos en los que ha sido titular y en todos ellos ha abierto el marcador. Lo de Rodrygo, por otro lado, empieza a ser rutina: siete goles y cuatro asistencias en los últimos cinco partidos con el Madrid.

El Granada, que no sale del pozo y es penúltimo con siete puntos, no fue rival para este Madrid. El único peligro, si se puede decir así en un día como hoy, del equipo rojiblanco llegó desde sus bandas, con sus rapidísimos Bryan Zaragoza y Manafá. Pero la batalla de los extremos fue en vano. Los visitantes no registraron ningún disparo, ni a puerta ni fuera de ella, en el debut del 'Cacique' Medina en su banquillo.

Brahim celebra con Kroos su gol en el Real Madrid - Granada Reuters

El partido tuvo un inicio lento, tanto que lo más destacado en el primer cuarto de hora fue la lesión del portero nazarí Raúl Fernández. Además, en el minuto 21 vieron la amarilla tanto Bellingham como Rüdiger por protestar. Se encendió entonces con González Fuertes el madridismo, que viene quejándose de que a los árbitros les cuesta menos amonestar a sus jugadores que a los rivales. Y con razón. La primera amarilla al Granada, a Gumbau, llegó en el minuto 77.

Estaba abusando el Madrid de los centros sin sacar ventaja en este arranque del choque, pero en la primera combinación buena del equipo llegó, en el minuto 26, el 1-0. El autor fue Brahim. El malagueño, que ante las bajas se está haciendo grande en el equipo, se aprovechó de un pase al hueco de Kroos. Lo del alemán fue tan gesto de genio que su compañero le frotó la bota de la que salió la magia.

Enfado con González Fuertes

El gol de cada día de Bellingham estuvo a punto de llegar cerca del descanso. Brahim cambió su papel de goleador por el de inventor y se sacó un pase de tacón que dejó al inglés solo -algo escorado, eso sí- ante Ferreira, el portero suplente del Granada. El disparo se marchó desviado por poco.

Y de los 'uy' a los gritos de enfado. Pocos minutos después, en el descuento de la primera mitad, Bellingham era derribado en el área rival por Ignasi Miquel. Parecía claro, pero no tanto para González Fuertes. El enfado iba a más en el Bernabéu con el colegiado del comité asturiano y para colmo este dejó al Madrid sin sacar un córner para señalar el descanso. Su camino al túnel de vestuarios fue un tormento ante las protestas feroces de la gradería madridista.

Protesta de Jude Bellingham a González Fuertes EFE

A Rodrygo se le caen los goles

La segunda parte empezó con un cambio en el Madrid: Lucas Vázquez entró por Carvajal, que pudo sentir algo en el descanso que explicara su sustitución. El argumento del partido era el mismo que dejó la primera mitad y así era cuestión de tiempo que llegara el 2-0.

No tardó mucho, de hecho. Antes de cumplirse la hora de partido, una gran combinación entre Mendy y Brahim provocó todo. El francés tiró la pared y el malagueño, tras escabullirse de un rival, le puso el balón para que hiciera el gol. El disparo de Ferland fue rechazado por un paradón de Ferreira, pero Rodrygo no tuvo piedad en el rechace.

Medina movió el banquillo del Granada con las entradas del israelí Weismann y el serbio Petrovic. Ancelotti quitó a Joselu, que tuvo una tímida actuación -sólo un tiro bloqueado-, e introdujo a Ceballos en el campo. El Madrid pudo buscar más, pero el 2-0 durmió definitivamente el partido mientras el frío se empezaba a colar en los huesos de los presentes en el Bernabéu. Sólo la primera amarilla al Granada, en el último cuarto de hora, provocó unos irónicos vitoreos del estadio.

Rodrygo se marchó sustituido en el minuto 85, entrando el canterano Gonzalo en su lugar. El brasileño se fue ovacionado por el Bernabéu. Dos minutos más tarde le tocó el turno al otro goleador, Brahim, que también recibió aplausos para dejar su lugar a Nico Paz. Y sin más que contar, el partido llegó a su final.

Tres puntos más al bolsillo del Madrid, que empata a 38 con el Girona. A siete puntos están el Atlético de Madrid -con un partido menos- y el FC Barcelona, que se miden este domingo en Montjuïc en un partido que dejará todavía más descolgado a uno de los dos de la cabeza de La Liga.

Real Madrid 2-0 Granada

Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal (Lucas Vázquez, m.46), Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy; Toni Kroos, Fede Valverde, Jude Bellingham; Brahim Díaz (Nico Paz, m.88), Rodrygo Goes (Gonzalo García, m.85) y Joselu Mato (Dani Ceballos, m.70).

Granada: Raúl Fernández (André Ferreira, m.11); Ricard Sánchez, Ignasi Miquel, Raúl Torrent, Carlos Neva; Wilson Manafá (Njegos Petrovic, m.63), Gerard Gumbau, Sergio Ruiz, Bryan Zaragoza (Álvaro Fernández, m.81), Myrto Uzuni (Shon Weissman, m.63) y Lucas Boyé (Antonio Puertas, m.83).

Goles: 1-0, min. 26: Brahim Díaz. 2-0, m.57: Rodrygo Goes.

Árbitro: González Fuertes (Comité asturiano). Amonestó a Bellingham (m.22) y a Rüdiger (m.22) en el Real Madrid. En el Granada vio tarjeta amarilla Gerard Gumbau (m.76)

Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu ante 70.685 aficionados. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de la actriz Concha Velasco, fallecida este sábado a los 84 años.

