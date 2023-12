El vestuario del Real Madrid, rendido a Toni Kroos: "Es insustituible también cuando no juega"

El Real Madrid es un equipo que tiene garantizado el futuro. Jugadores como Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Camavinga o Tchouameni dejan claro que el club blanco será una de las potencias futbolísticas en los próximos años. Mientras tanto, a pesar de que estos jugadores ya son importantes en el esquema de Ancelotti, desde la sombra jugadores como Toni Kroos impulsan al equipo a seguir en el primer escalón.

Kroos ya es una leyenda del Real Madrid. Llegó al club tras el Mundial de Brasil 2014 y desde entonces se ha convertido en un fijo del once titular del Real Madrid. El alemán también ejerce este curso de capitán y es, sin duda, uno de los líderes del vestuario.

A la vista está que, tras el encuentro del sábado ante el Granada, el vestuario se rindió al nivel del centrocampista teutón. Ancelotti, Ceballos, Brahim... todos elogiaron al bueno de Toni Kroos.

"No falla pases, siempre elige la mejor solución, quiere el balón, no tiene miedo a la presión y lo que mejor hace es que se orienta muy bien. Es insustituible también cuando no juega". Estas fueron las palabras de Ancelotti cuando le preguntaron en rueda de prensa qué es lo que hace único a Kroos.

También se rindió a él Brahim Díaz, autor de un gol ante el Granada. El mediapunta malagueño marcó gracias a una gran asistencia de Toni Kroos: "Mérito de Toni que ve el pase que no ve nadie y es increíble", aseguró. Por su parte, Ceballos calificó a Kroos como "una grandísima persona" y que "es muy fácil" jugar al ritmo del centrocampista alemán.

En su mejor momento

Toni Kroos se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. El alemán volvió a ser de los más destacados en el choque ante el Granada y dejó una asistencia de gol par enmarcar. Una pared sensacional con Brahim con un pase que pocos jugadores pueden hacer al que Kroos quitó importancia: "Ha sido solo una pared. No fue tan espectacular".

El crack alemán ha jugado esta temporada los quince partidos de La Liga. En total, 890 minutos jugados de los 1350 disponible, en los que ha logrado marcar un gol y repartir cinco asistencias.

