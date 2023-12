Madrid y Girona, los dos equipos con más puntos de Europa que pueden abrir una grieta en La Liga

La Liga corre el riesgo de perder a un candidato al título a escasas jornadas de llegar al final de la primera vuelta. El Real Madrid y el Girona no bajan el pie del acelerador. Dan igual las bajas, si están obligados a remontar de forma agónica un partido... El resultado suele ser siempre el mismo: victoria. Este ritmo frenético está obligando a todos sus rivales a no fallar para no perder la comba, pero esta semana, de forma inevitable, uno de los perseguidores se quedará muy lejos de la cabeza.

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se miden este domingo a partir de las 21:00 hora peninsular en un duelo que supondrá un 'match ball' para ambos conjuntos. Con siete puntos de desventaja respecto al liderato, ni los de Xavi ni los de Simeone se pueden permitir un nuevo tropiezo por lo que el duelo que acoge Montjuic será crucial.

Tampoco se puede decir que culés y colchoneros estén firmando un mal campeonato liguero. De hecho, si comparamos sus números con el del resto de equipos de las grandes ligas europeas, tanto el Barça como el Atlético estarían bien situados. Ambos suman 31 puntos y, por ejemplo, la Juve tiene 33, el PSG 30, el Bayern 32 o el Arsenal 33. Están cerca.

El problema llega por culpa del rendimiento estratosférico que están mostrando tanto el Real Madrid como el Girona. Los dos equipos comandan la tabla de La Liga con 38 puntos y son los equipos de la grandes ligas con mejor puntuación. Sin duda, dos de los clubes más en forma del mundo.

No llega la caída

Pasan las jornadas y el Girona sigue manteniéndose en lo más alto de la tabla. La sorpresa de las primeras jornadas se ha convertido ya en una auténtica realidad. El equipo de Míchel es muy difícil de batir. ¿Le dará para pelear el título? Es muy complicado ya que se necesita una plantilla muy amplia para aguantar este ritmo durante 38 jornadas.

Sin embargo, el Girona, lejos de ponerse ningún objetivo concreto más allá de una permanencia que este curso ya no es tema de conversación, sigue dando pasos para aumentar la distancia a sus perseguidores y se está perfilando para ser uno de los equipos del fútbol español que dispute competiciones europeas en la temporada 24-25.

El cuadro gerundés comenzó ganando con solvencia, pero se ha convertido en un equipo capaz de llevarse los tres puntos cuando no es mejor o incluso teniendo que firmar remontadas espectaculares. Esto último llegó el sábado frente al Valencia donde lograron el triunfo de forma in extremis.

Recibieron un duro golpe al inicio de la segunda mitad con el tanto de Hugo Duro que dio ventaja al cuadro valencianista. Sin embargo, el Girona no dejó de creer y le dio la vuelta a la situación acompañado por su afición. En el minuto 82 Stuani puso la igualada y justo al filo del descanso los de Míchel dieron la vuelta a luminoso con. Pudieron aumentar la renta, pero el tanto de Savinho en el descuento fue anulado por el VAR.

Con puño de hierro

Si la dinámica del Girona está siendo buena, qué decir del rendimiento del Real Madrid. El conjunto blanco va en velocidad de crucero y lo está haciendo con grandes números tanto en ataque como en defensa. Los de Ancelotti se están sobreponiendo a las numerosas bajas que tienen y son los claros favoritos a llevarse el título.

Sin duda, Bellingham está siendo la mayor referencia del Real Madrid. El inglés es el futbolista más determinante del mundo en estos momentos y, a pesar de sus problemas en la clavícula, sigue marcando las diferencias. Además, en el último mes Rodrygo se ha unido a la causa y está comenzando a generar cifras muy serias.

El crack brasileño está de dulce y ante el Granada volvió a ver puerta. Su noveno gol en los últimos siete partidos. Su encuentro ante el cuadro nazarí no fue su mejor actuación de la temporada, pero volvió a ser clave en el triunfo. Anotó el segundo gol del partido que certificó el triunfo de los suyos y estuvo activo en todos los carriles del ataque blanco.

Además, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti está logrando unos números defensivos que no se veían desde hace más de 10 años. El Madrid es, con diferencia el equipo menos goleado de La Liga (9 tantos), siendo, tras el Nize y el Inter, el tercer conjunto menos goleado de las cinco grandes ligas de Europa.

Este domingo, Barça o Atlético de Madrid se dejarán puntos. El que lo haga se meterá en un problema y tendrá que remar a contracorriente y firmar una segunda vuelta prácticamente perfecta para poder aspirar a llevarse el título.

