Joao Félix, camino de su 'vendetta': una ocasión de oro para plantar cara a Simeone y Griezmann

No hace falta conocer a fondo a Joao Félix para saber que este domingo va a jugar con una rabia y una intensidad fuera de lo común. No hay nada que motive más a un futbolista que enfrentarse a un antiguo equipo (en su caso todavía pertenece a él) del que no ha salido precisamente de forma amistosa y donde piensa que ha sido un incomprendido.

Joao juega contra el Atlético de Madrid este domingo (21:00 horas, Montjuïc), pero este enfrentamiento va todavía un poco más allá de medirse contra el equipo que en su día apostó a lo grande por él. Aquí hay asuntos personales entre medias, cuestiones individuales y ganas de cobrarse una venganza que le permita estar más a gusto consigo mismo.

Hay dos personas dentro del Atlético de Madrid a las que Joao Félix les gustaría demostrar que es un jugador diferente, que vale para cualquier equipo y que se equivocaron al dudar de él. Uno de ellos es Antoine Griezmann, con quien los ánimos están caldeados tras las últimas declaraciones del francés, pero el otro es sobre todo el Cholo Simeone.

Joao Félix realiza ejercicios de calentamientos antes de El Clásico. REUTERS

El carácter de Joao Félix le jugó una mala pasada durante sus años en el Metropolitano. Con calidad más que de sobra para haber sido uno de los jugadores más relevantes del momento, nunca entendió la manera de trabajar en este Atlético. Intermitente en sus actuaciones y apagándose a medida que pasaban los años, tuvo que salir para desbloquear una situación insostenible.

La afición también le señaló. Harta de ver que el fichaje más caro de la historia del club no terminaba de cuajar, cansados de pedir y de no recibir, mostraron su desagrado con él y todo eso fue la puntilla que terminó por provocar esta situación, la de Joao Félix queriéndose reivindicar en el Fútbol Club Barcelona.

La venganza con el Cholo

Durante todos estos años, la relación entre el Cholo Simeone y Joao Félix ha tenido más partes de odio que de amor. El entrenador no terminó de encontrar la manera de encajar a un jugador del perfil del luso en un equipo con unos rasgos de sacrificio tan marcados, y eso fue desesperando cada vez más al futbolista.

Eso no quiere decir que Joao Félix no le haya regalado tardes de gloria al Metropolitano, pero han sido las menos. En ciertos momentos de algunas temporadas el portugués llegó a ilusionar y pudo sacar el fútbol que llevaba dentro, pero por unas cuestiones o por otras jamás tenía continuidad y volvía a las andadas.

127 millones son muchos millones, así que era imposible que el Atlético de Madrid no le pidiera algo más al fichaje más caro de su historia. Sin embargo, los desencuentros con Simeone se fueron sucediendo y la relación se fue tensando hasta el punto de que la cuerda se rompió y aquello fue imposible de arreglar.

Una situación insostenible

Durante mucho tiempo se vivió en el Atlético de Madrid una especie de calma tensa con Joao Félix. Se sabía que pasaba algo, que las cosas no iban como deberían, pero casi que estaban obligados a seguir apostando por él después de la gigantesca inversión realizada unos años atrás.

Sin embargo, el pasado verano todo llegó a una situación de no retorno. Lo más llamativo de todo fueron las declaraciones en público del propio jugador, en las que en alguna ocasión juró amor eterno a otro club diferente al que le pagaba. De repente, el portugués lanzó carantoñas al Fútbol Club Barcelona sin pudor alguno, y eso no sentó precisamente bien en el Atlético de Madrid.

En ningún estamento, además. Ni en la directiva, ni en el cuerpo técnico y ni mucho menos entre la afición. "Me encantaría jugar en el Barça. Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme al Barça. Siempre fue mi sueño desde niño. Si sucede, será un sueño hecho realidad para mí", llegó a decir el delantero cuando todavía pertenecía de pleno a la disciplina colchonera.

Por supuesto, aquello respondía a una estrategia de presión sin precendentes en el caso del luso y de todo un órdago. No quería quedarse ni un minuto más vistiendo la camiseta rojiblanca, así que la operación con el Barcelona parecía condenada a producirse.

Tiempo atrás, Griezmann, un peso pesado en el Atlético y que pasó una situación con ciertas similitudes, tuvo la misión de intentar encauzar la trayectoria de Joao Félix. Fue en balde, no lo consiguió y de hecho esa relación entre ambos ahora mismo no atraviesa precisamente por su mejor momento.

Joao Félix en el banquillo del Civitas Metropolitano Europa Press

Para muestra, las palabras del futbolista francés hace unos pocos días en una entrevista: "Al final, cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador y el equipo. O te acoplas y trabajas para ello, o no te salen las cosas. Joao había momentos en los que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual hubo momentos en los que se cansó y no se veía aquí", dijo el galo.

Posteriormente, el propio Joao Félix lanzó su respuesta: "Hay cosas que podría hacer mejor, es obvio, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien, pero no es culpa sólo de uno, es culpa de varios", contestó.

Un cruce de declaraciones a escasas horas del partido entre excompañeros de equipo que revelan que el ambiente no era el mejor de todos. Es la 'guerra fría' que se ha vivido en la previa del choque y que se desatará este próximo domingo en Montjuïc con un choque de alto voltaje.

