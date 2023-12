El año lejos del tenis de Rafa Nadal: un regreso medido con Roland Garros y París 2024 como objetivo

Lo que era un secreto a voces se ha acabado por confirmar. Rafa Nadal volverá a las pistas casi un año después de caer eliminado en el Open de Australia por Mackenzie McDonald. Desde el pasado 18 de enero de 2023 no coge una raqueta para disputar un duelo de profesionales y todavía tardará unas semanas, pues se ha inscrito en el torneo de Brisbane (Australia), que se juega del 31 de diciembre al 8 de enero.

Un periodo de tiempo que ha sido muy duro para Rafa Nadal. El exnúmero uno del mundo ha sufrido mucho lejos de las pistas debido a la lesión que le ha perseguido en su psoas ilíaco. Un quebradero de cabeza constante para el español, que ha visto cómo vuelta se retrasaba cada vez más y más. Sin embargo, ya ve la luz al final del túnel.

No ha sido fácil para Rafa Nadal ver cómo esas molestias que le dejaron fuera del Open de Australia le hacían ir descartando poco a poco torneos hasta dar el paso definitivo de apartarse del circuito. Fue una decisión prácticamente inevitable, pues el psoas le dio más quebraderos de cabeza de los esperados y le dejó cojo durante un tiempo debido a la operación.

Ahora, meses después de iniciar su proceso de recuperación, Nadal ya atisba con optimismo e ilusión. 2024 se presenta como un año muy especial para él, puesto que, previsiblemente, será cuando cuelgue la raqueta de manera definitiva. Aunque antes tendrá que ir cumpliendo varios objetivos de cierta relevancia en su calendario, algunos de ellos subrayados en rojo.

Sin duda alguna, Rafa Nadal tiene entre ceja y ceja Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París 2024. Dos citas prácticamente seguidas y que le obligarán a llegar con la mayor de las energías al verano. El español quiere cerrar su carrera con otra conquista más en la Philippe Chatrier, que sería la decimoquinta, y con otro olímpico, el que sería el tercero de su carrera deportiva tras Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016.

2023, un año negado

El 2023 ha sido probablemente uno de los años más complicados de la carrera deportiva de Rafa Nadal. Siempre han sido crónicos sus dolores en las rodillas, pero las molestias del psoas ilíacos de la rodilla izquierda le han hecho estar inactivo mucho más tiempo del esperado.

A sus 37 años, edad en la que muchos piensan en la retirada, Nadal llegaba como un tiro tras proclamarse campeón en 2022 del Open de Australia y Roland Garros. Se mantenía por delante de Novak Djokovic en su durísima pugna por ver quién es el mejor tenista de la historia, aunque ahora ya esté detrás, y aspiraba a volver a reinar en Melbourne. Pero ni una cosa ni la otra, pues frente a Mackenzie McDonald el pasado 18 de enero comenzó ese calvario.

Poco a poco, Nadal fue posponiendo su regreso a las pistas y todo hacía indicar que sería en Roland Garros cuando volvería a coger la raqueta para disputar un partido. Pero ni con esas, puesto que tenía que renunciar a su torneo favorito. Lo anunció un 18 de mayo, apuntando también que 2024 sería su última temporada, y a principios de junio era operado para limpiar de las zonas fibroticas y degeneradas del tendón tanto a nivel proximal como distal derivadas del psoas ilíaco.

Esto suponía el adiós definitivo a su temporada. Todo ello centrado para volver con más fuerza en 2024. Desde hace varias semanas, se encuentra trabajando para regresar al máximo nivel. Una puesta en marcha para brillar nuevo en Brisbane, la antesala del Open de Australia.

Aún así, el propio Nadal y gente de su ámbito como su tío Toni han ido desvelando pequeñas perlas que ya atisbaban ese regreso a las pistas. "Estoy entrenando todos los días y trabajando duro para volver lo antes posible", explicaba el jugador. "Creo que en el Open de Australia mi sobrino normalmente tiene que estar en condiciones de jugar porque le he visto entrenar. Cada día va un poco mejor", espetó el que fuese su entrenador.

Sea como fuere, Rafa Nadal ya tiene fecha para regresar a las pistas. Será dentro de un mes, cuando Brisbane sea testigo del español jugando un partido de tenis un año más tarde del comienzo de su calvario.

Rafa Nadal, en Roland Garros 2022 Europa Press

Roland Garros y París 2024

Rafa Nadal colgará la raqueta, si nada lo impide, en 2024. Una decisión ya comunicada por el ganador de 22 Grand Slams el pasado mes de mayo. Una difícil elección, pero que más temprano que tarde iba a llegar. No hay que olvidar que el balear cuenta ya con 37 años y un largo historial de lesiones, de las cuales le cuesta más recuperarse según pasa el tiempo.

Aún así, Rafa Nadal no quiere decir 'adiós' sin antes plantar batalla. Acostumbrado a batirse el cobre al máximo nivel, y siempre rodeado de ese aire épico, el español afronta con la mayor de las ilusiones la que será su última temporada como profesional. 23 años más tarde, se despedirá del profesional, pero no sin intentarlo una vez más.

Más allá de ir cogiendo rodaje y disputar los Grand Slams, a los que no tendrá problema en acudir a pesar de ser el 663 de la ATP en estos momentos, sí es cierto que Rafa Nadal tiene varios objetivos antes de despedirse del circuito con honores.

El primero de ellos es Roland Garros. El segundo Grand Slam de la temporada es prácticamente como el jardín de su casa, allí ha ganado en catorce ocasiones y se ha consagrado como el rey de la tierra batida. Nadie ha sido capaz de hacerle sombra a lo largo de su trayectoria profesional.

Por lo tanto, la edición de 2024 supondrá para Rafa Nadal un último baile en la Philippe Chatrier. Buscará su decimoquinto entorchado para poner el colofón a su carrera deportiva en el lugar donde más sea recordable con cierta seguridad. Ambos han ido unidos de la mano en los últimos años y esta vez no va a ser menos.

El segundo objetivo de ellos, pero no menos importante, es su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Disputándose sobre tierra batida, se hace impensable que Rafa Nadal no acuda hasta allí para intentar pelear por el oro. Parece una quimera, pero con él nada es imposible.

Rafa Nadal, junto a Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open. ZUMAPRESS.com / Cordon Press

El español ha sabido lidiar con este tipo de situaciones a lo largo de toda su carrera. Por ello, no es de esperar que trate de darlo todo en la capital francesa para alcanzar el tercer oro de su carrera deportiva. Una cita ineludible y que está marcada por sus ganas de compartirla junto a Carlos Alcaraz, con el que podría disputar el dobles.

"Lo de los Juegos, a nivel personal, me gustaría jugarlos una vez más. Todo el mundo sabe que siempre he sido un amante de los Juegos. He vivido momentos increíbles de convivencia, de ver lo que es el deporte en esencia pura", explicó en una entrevista concedida a AS.

Además, dejó claro que jugarlos con 'Carlitos' sería algo especial para él. "Sobre el hecho de jugar el dobles con Carlos, no he tenido la más mínima conversación con él en ese sentido. Pero también me gustaría y sería una buena motivación, un aliciente más para mí poder cerrar mi ciclo olímpico jugando con Carlos, con todo lo que está consiguiendo él, con los jóvenes y con el gran futuro que tiene por delante", declaró.

Lo cierto es que Rafa Nadal volverá a jugar y lo hará con ganas de despedirse por todo lo alto en cualquier torneo que participe, aunque será sin duda en Roland Garros y en los Juegos Olímpicos donde trate de darlo todo.

