Toni Nadal aporta más luz sobre la vuelta de Rafa en el Open de Australia: "Creo que estará en condiciones"

Rafa Nadal sigue contando las horas y los minutos para volver a las pistas. El exnúmero uno continúa recuperándose y poniéndose a tono para dejar atrás los problemas físicos que le han azotado durante el último año. Apenas ha podido jugar en el 2023 y ya prepara su asalto para el 2024.

Con el Open de Australia como principal objetivo, las dudas sobre si llegará a tiempo parecen disiparse con el paso del tiempo. De hecho, su tío y exentrenador Toni Nadal ha vuelto a hablar sobre ello y se ha mostrado convencido de la vuelta de su sobrino al tenis. Durante su intervención en el 'Radioestadio Noche', el preparador ha dejado claro cuales son sus pensamientos.

"Mi sobrino pretende ser prudente, que es lo que toca. Pero yo creo que en el Open de Australia mi sobrino normalmente tiene que estar en condiciones de jugar porque le he visto entrenar. Cada día va un poco mejor. Es verdad que ha sido una lesión muy larga, pero bueno, es lo que hay", incidió Toni Nadal.

Además, quiso explicar que Rafa Nadal es una persona acostumbrada a lidiar con el dolor, algo a lo que tienen que acostumbrarse prácticamente casi todos los deportistas de élite. Por ello, recalcó su sobrino es muy consciente de todos estos contratiempos a los que se puede enfrentar, algo con lo que lleva batallando muchos años.

"Es deporte de alto nivel, al final casi es obligatorio jugar con dolor, desgraciadamente, porque llevas el cuerpo al límite y el y llevarlo al límite es lo que te hace tener todos estos problemas", reflexionó Toni Nadal acerca de los dolores que puede sufrir Rafa y o cualquier otro jugador.

Eso sí, dejó claro que no será nada fácil para Nadal volver a las pistas. Su enorme ausencia le ha provocado bajar muchos escalones en el ranking de la AT y, por tanto, ha perdido su posición de privilegio. Esto le hará no ser cabeza de serie, por lo que podría enfrentarse a algunos de los mejores jugadores del mundo a las primeras de cambio.

"No irá de cabeza de serie y desde el primer momento te puede tocar un jugador de alto nivel. Rafa cuando juega un Grand Slam cuando al principio le toca un rival asequible va cogiendo rodaje y es peligroso a partir de cuartos", resaltó Toni sobre cómo podría darse en Australia.

El Open de Australia, encantado

Craig Tiley, director del Open de Australia, fue uno de los primeros en desvelar que Rafa Nadal volvería a las pistas en el primer Grand Slam de la temporada. Una pequeña medida de presión del mandatario para intentar asegurarse la presencia de toda una estrella del mundo de la raqueta.

Él mismo desveló que había mantenido conversaciones con el tenista durante las últimas semanas. Según Tiley, Nadal le había confirmado sus ganas de acudir allí si los problemas físicos se lo permiten, algo que no parece que vaya a ser impedimento.

