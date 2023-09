Rafa Nadal desvela su gran sueño para París 2024: "Me gustaría jugar el dobles con Alcaraz"

Rafa Nadal sigue recuperándose de las lesiones que le han azotado durante el último año. Sin embargo, el tenista balear sigue demostrando su ambición y ya está pensando completamente en el 2024. Así lo ha demostrado con sus últimas palabras, donde deja claro su gran deseo para la siguiente temporada.

El ganador de 22 Grand Slams ha dejado claro que quiere disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 junto a Carlos Alcaraz, el jugador llamado a tomarle el relevo. Jugar al lado del murciano, que ya ha demostrado todo su potencial en el circuito, sería un aliciente para Nadal, que se muestra ilusionado con llegar pletórico a la cita del próximo año.

"Lo de los Juegos, a nivel personal, me gustaría jugarlos una vez más. Todo el mundo sabe que siempre he sido un amante de los Juegos. He vivido momentos increíbles de convivencia, de ver lo que es el deporte en esencia pura", ha explicado en una entrevista concedida a AS.

"Sobre el hecho de jugar el dobles con Carlos, no he tenido la más mínima conversación con él en ese sentido. Pero también me gustaría y sería una buena motivación, un aliciente más para mí poder cerrar mi ciclo olímpico jugando con Carlos, con todo lo que está consiguiendo él, con los jóvenes y con el gran futuro que tiene por delante", certifica el tenista español.

Hay que recordar que Rafa Nadal ya ha ganado dos oros olímpicos. El primero de ellos lo consiguió en Pekín 2008, donde lo hizo ganando en la final al chileno Fernando González. Ocho años después en Rio 2016, conseguiría su segunda presea dorada junto a su amigo Marc López.

Ser presidente del Real Madrid

A pesar de que el 2024 será el último año de su carrera deportiva, Rafa Nadal ya sigue pensando en el futuro. El tenista español ha sido relacionado en los últimos años con el Real Madrid y el jugador no descartó esa relación futurible con el conjunto blando, del que es un grandísimo fan.

"¿Si quiero ser presidente del Real Madrid? No lo sé. Prometo que no es un sueño, pero creo que sí me gustaría. Pero hay muchas cosas. A día de hoy tenemos el mejor presidente posible. Después, lo que pueda pensar hoy puede no ser lo que pueda pensar mañana. Y después que la vida da muchas vueltas. Además, uno tiene que saber si está capacitado para hacer según qué tipo de cosas", señaló Nadal durante su intervención en los micrófonos de Movistar +.

Rafa Nadal y Florentino Pérez, en el palco del Santiago Bernabéu Cordon Press

De hecho, Nadal ya recibió los elogios de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en el pasado. Ambas personalidades siempre han mantenido una cordial relación y el máximo mandatario del conjunto blanco aseveró que el tenista sería un magnífico relevo.

