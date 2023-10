Olga Carmona: "Estoy muy orgullosa y feliz de ese gol. Me ha cambiado la vida a todos los niveles"

Olga Carmona (Sevilla, 12 de junio del 2000) escribió con letras de oro su nombre en la historia del deporte el pasado 20 de agosto. Su gol a Inglaterra en el minuto 29 de la final dio a España su primer Mundial femenino y bordó la estrella en la camiseta de la Selección. La jugadora del Real Madrid recibirá por esta gesta el Premio del Deporte de Los Leones de EL ESPAÑOL 2023 este lunes en el Casino de Madrid.

La futbolista se ha convertido no sólo en la heroína de todo un país, sino su figura, al igual que la de sus compañeras en la Selección, ha trascendido a lo deportivo para convertirse en un icono para la sociedad y en todo un referente para aquellas niñas que también sueñan con marcar el gol de la victoria en un Mundial.

Olga Carmona recibe a EL ESPAÑOL en el campo número 11 de la Ciudad del Real Madrid. Llega a la entrevista con su permanente sonrisa y con su amigo inseparable, el balón. Lo primero que hace, tras saludar a todo el equipo del periódico, es analizar el partido de ida de la fase previa de la Champions ante el Valerenga y señala el encuentro de vuelta de esta semana como el más importante de la temporada. "Esperaba un resultado mejor en casa", afirma.

La sevillana es una competidora nata y futbolista las 24 horas, aunque eso no le ha impedido cursar unos estudios universitarios que desea finalizar este mismo curso. Sacrificio, carácter y lucha para la banda izquierda de la Selección y del Real Madrid.

La heroína de España en el Mundial también vivió su día más difícil a nivel personal aquella noche en Sídney. En el mismo aeropuerto, su madre le comunicó la muerte de su padre. Ella no lo sabía aún, pero una estrella en el cielo también empujó ese balón a la red del Estadio de Australia.

Han pasado poco más de 50 días desde la final del Mundial y de ese gol que hizo a España campeona del mundo. ¿Qué ha cambiado en usted durante este tiempo?

Siempre lo digo, que a mí, a raíz del gol, me ha cambiado un poco la vida a todos los niveles. También en cuanto a patrocinios. La gente ya me reconocía por la calle, pero no tanto como ahora por toda la repercusión que ha tenido. También creo que el Mundial ha hecho mucho bien al fútbol femenino español.

Ahora es parte de España, es Patrimonio Nacional. Está el gol de Iniesta y el gol de Carmona. ¿Eso dice que lo nota también en la calle con la gente?

Sí, claro que sí. Ya cuando simplemente voy a comer, la gente ya me reconoce y me pide fotos. Eso no pasaba antes a tales niveles. La verdad es que estoy muy orgullosa y feliz de haber hecho ese gol.

Iniesta decía que cuando marcó el gol contra Países Bajos, lo único que pensó es que estaba en fuera de juego. También afirmaba que vio que era gol antes que entrara. ¿Cómo lo vio? ¿Qué sintió nada más marcar el gol?

Bueno, siempre lo digo, que me gusta mucho cuando recibo un balón en el costado izquierdo y cruzarla. Ese es mi tiro favorito. Al Barça en Champions también le marqué uno muy parecido. En el momento que disparé no pensé que sería gol, pero probé y tuve la suerte de que entró.

¿Cómo ha sido el camino de Olga Carmona hasta ser historia del deporte español?

Siempre he tenido un camino fácil gracias a mis padres

Dentro de lo que cabe, creo que he tenido un camino fácil gracias a mis padres. Siempre he tenido todas las facilidades. He tenido la suerte de estar en grandes clubes, no solo en el Real Madrid, sino también en el Sevilla y que hizo una gran labor de formación en su momento. Tras fichar por el Real Madrid, me empezó a venir todo, como la convocatoria con la selección española.

Hemos jugado alguna que otra final por un título. He disputado la Champions y he jugado todas las competiciones posibles. Esto es el Real Madrid y es lo que te lo permite.

El Real Madrid es la máxima exigencia, ¿no?

Sí. Cada temporada es mayor la exigencia porque al final somos un club con muy pocos años de vida, pero cada año es mayor y estoy seguro de que el proyecto va a explotar muy pronto.

¿Cuándo decide ser futbolista? ¿Cuándo se da cuenta de que va a serlo?

Pues realmente no lo pensé mucho. Es como cuando empiezas a jugar y sueñas que vas a jugar en grandes estadios. Simplemente me apunté al club de mi barrio con mis hermanos y poco a poco fui creciendo. Luego fiché por el Sevilla y pasé por todas las categorías. Y sí que es verdad que cuando conseguí el ascenso con el Sevilla a Primera División ya era consciente de que iba a cumplir un sueño, de que iba a jugar en la máxima categoría.

Practicaba flamenco de pequeña y lo compaginabas también con el fútbol; ¿no?

No, no, cuando era más pequeña bailaba sevillanas, no flamenco, sevillanas.

Es que siempre se ha dicho que era flamenco. Por eso digo, vamos a conocer bien la historia de una vez por todas de boca de la protagonista.

Sevillanas, sevillanas. La verdad es que no se me daba muy bien y tampoco me motivaba mucho, por ello mi madre decidió apuntarme a deportes. Estuve probando hasta que yo le dije que lo que quería era estar con mis hermanos, que estaban apuntados a fútbol y así fue como empecé. El primer año lo compartí con ellos.

¿Fue importante ese apoyo familiar para que dieras el paso? Tu madre fue crucial para ayudarte a ser futbolista y ahora eres campeona del mundo. Ahora ya sois ya iconos para la sociedad y unos referentes para las niñas.

Sí, yo siempre lo he dicho. Por desgracia cuando era más pequeña no he contado con una referente femenina, por así decirlo. Las niñas que vienen ahora, la generación futura, pues sí que van a contar con esa suerte de tener a futbolistas chicas que pueden ser referentes y en las que se pueden fijar a todos los niveles.

Regresando al día de la final del Mundial con todo lo que ocurrió. Pasó de la alegría de ganar la Copa del Mundo a una situación personal muy difícil con el fallecimiento de tu padre. ¿Cómo lo gestionó?

Pues mira, la verdad creo que cuando fui a El Hormiguero también lo dije. Fue una sensación de shock totalmente. O sea, no me salían las lágrimas, pero porque estaba totalmente en shock como te digo. Y bueno, no me lo podía creer porque fue el momento más feliz de mi vida o uno de los más felices a nivel deportivo.

Que te den una noticia de tal magnitud fue muy duro. Además, me enteré en el aeropuerto, cuando ya volvíamos a España. Mi familia tomó la decisión correcta porque sino no hubiera podido estar en la final. Sí que es verdad que bueno, eso sucede antes de la final, en el mismo día, y yo si lo hubiera sabido antes no hubiera podido hacer nada porque era casi un día y medio de viaje. No tenía mucho margen de maniobra al otro lado del mundo.

Cuando me enteré de la noticia, el viaje fue terrible porque estaba muy agobiada

Cuando me enteré de la noticia, el viaje fue terrible porque al final estaba muy agobiada y sabía que tenía que pasar muchas horas en un avión. Fue un poco desesperante, pero cuando aterricé pues ya me di cuenta de todo, de lo que habíamos conseguido y también de lo que había pasado realmente y que no iba a volver a ver a mi padre nunca más.

Fue un vuelo duro al mezclarse la fiesta con el Mundial con esta noticia. Fue importante tener el apoyo de su familia, especialmente de su madre. ¿Cómo es el tatuaje que comparte con ella?

Sí, lo tengo en la muñeca. Es una madre agarrada a su hija y con un infinito. Mi madre lo tiene en el el mismo sitio que yo. Fue el primer tatuaje que me hice con ella.

¿También se lo besa cuando marca?

Sí, sí. Cuando marco los goles, siempre me lo beso. Y ella sabe así que se los dedico siempre.

Sobre el Real Madrid hablaba antes de que el proyecto va evolucionando. ¿Cómo ha visto el crecimiento en estos últimos años del club?

Desde el primer año de vida del Real Madrid éramos un equipo muy joven y, a pesar de que en la actualidad lo seguimos siendo, ya tenemos esa experiencia de haber jugado juntas. Se está manteniendo un bloque de jugadoras muy importantes y cada año estamos fichando a grandes futbolistas que están aportando físico y, sobre todo, mucha calidad.

El año pasado tuvimos la opción de ganar un título. No pudo ser. Este año queremos optar a todo y queremos luchar por todos los títulos.

Esa final contra el Atlético de Madrid en Copa fue especialmente dura porque veían muy cerca el primer título. El partido se dio para que ganaran la final y se escapa en un detalle en el último segundo.

Siempre lo digo, creo que el fútbol conmigo ha sido siempre muy justo. Y yo ese pensamiento lo alimenté hasta cuando perdí. Esa final la veía realmente cerca, quedaban tan pocos minutos y pasaron tantas cosas en esos pocos minutos... Es la parte fea, pero a la vez la parte bonita que tiene el fútbol. Es la incertidumbre que tiene el juego y fue muy duro para todas nosotras, pero yo creo que a pesar de todo el equipo se ha reforzado. He aprendido muchísimo de eso y estoy segura de que la próxima final que juguemos no volverá a pasar.

Vamos a intentar ganarle al Barça ya de una vez

El objetivo para este año es intentar ese primer título y hacer historia con el Real Madrid.

Sí, sí. O sea, aquí en este club el objetivo siempre es levantar una copa y en eso estamos. Vamos a luchar por La Liga y quedar lo mejor posible. Vamos a intentar competir al Barça y ganarle ya de una vez, En la Copa de la Reina también lucharemos, es una competición muy corta en la que puede pasar de todo.

Esa distancia con el Barça se ha visto reducida en los últimos tiempos. En los enfrentamientos han tenido oportunidades de ganar y han estado muy cerca. ¿Sienten que pueden dar ese paso esta temporada?

Yo creo que sí. En el último partido que jugamos contra el Barça el año pasado estuvimos muy cerca. Nos pitaron un penalti un poco dudoso y ahí se vio que realmente las fuerzas se van igualando poco a poco. Confío en que este equipo pueda lograrlo.

Y además de ser jugadora profesional, estudias Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. ¿Cómo compagina los estudios con ser futbolista profesional? ¿Cómo es su día a día?

Es complicado. Al final voy a clase lo poco que me permite el deporte. Yo, por supuesto, informo siempre a los profesores de mi situación, que es especial obviamente.

Ahora ya le conocen todos, ¿no?

Sí, sí, ya me, ya me conocen, pero igualmente tengo que informar de que no voy a clase. Con paciencia lo compagino porque sé que no puedo llevar el mismo ritmo que cualquier persona normal que se dedica solo a eso. Ya me queda muy poquito. Me quedan dos asignaturas y el TFG, así que ya espero este año acabar la carrera y graduarme.

En el campo tiene mucho carácter. ¿Lo tiene también en el vestuario? ¿Es de las que arengan al equipo, de las que dan una voz o por juventud todavía no se atreve?

Bueno, en el vestuario creo que sí, que sigo teniendo carácter. No me gusta mucho hablar y dar charlas, pero creo que eso me lo va a dar el paso de los años y que algún día me tocará a mí darlas. Siempre le dejo ese espacio a Ivana y a gente que obviamente tiene mucha más experiencia y está más curtida que yo.

En 2015, España juega su primer Mundial y ocho años después habéis sido campeonas del mundo. ¿Qué mensaje le dejaría a las niñas que quieren ser futbolistas? Como referente que es, todas quieren ser Olga Carmona para marcar un gol en una final de un Mundial.

He sacrificado muchas tardes con amigos

Por mi experiencia les diría que no hay prisa. O sea, como te digo, yo he pasado por todas las categorías del Sevilla. Por lo tanto, que trabajen, que luchen por sus sueños obviamente. Esto requiere mucho sacrificio. Yo hay muchas cosas que he sacrificado. Muchas tardes que no he salido con mis amigos a tomar algo porque al día siguiente jugaba y que eso es complicado, sobre todo cuando llegan a una edad complicada. Si te sacrificas, trabajas y, por supuesto, tienes talento, todo se puede conseguir.

Es el Premio del Deporte de los Leones del Español en 2023. Si le digo que Rafa Nadal, Carlo Ancelotti, Sergio Ramos... han sido ganadores en otras ediciones ¿Qué siente al estar en la misma lista junto a estas leyendas?

Es todo un honor. Creo que es un premio muy importante y me enorgullece mucho que me lo que me lo otorguen a mí. Quiero las gracias por la decisión y estoy muy orgullosa y súper feliz de que mi nombre aparezca en este histórico premio.

No es el Balón de Oro o el Premio The Best, pero nos alegra que le haga esa ilusión. ¿Sueña también con ganar un gran galardón a título individual? Tiene 23 años todavía y los mejores años de su carrera por delante. ¿Dónde está su techo?

De momento voy a seguir currando, voy a seguir trabajando día a día. Como futbolistas que somos, somos un poquito egoístas y siempre está bien recibir premios a nivel individual. Voy a luchar por ello. Quiero ser una de las mejores laterales izquierdas del mundo. Eso requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, yo lo voy a poner todo de mi parte para que en algún momento se me pueda otorgar un premio de tal magnitud.

