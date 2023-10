La incertidumbre por los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania inquietan a las empresas

Incertidumbre, incertidumbre e incertidumbre. Un año más, los principales líderes de la empresa y la política se han reunido para celebrar el octavo aniversario de EL ESPAÑOL y la entrega de Los Leones 2023. Y, de nuevo, la situación económica y los interrogantes que genera el contexto internacional y sus efectos en el PIB patrio han sido protagonistas de los corrillos.

A la cita tampoco faltó ninguno de los primeros espadas de la política, el deporte y la cultura de nuestro país. Todo para rendir tributo a los galardonados. Entre ellos, José María Álvarez-Pallete, CEO de Telefónica, premiado por su gestión empresarial.

El acto de entrega de los galardones ha tenido lugar este lunes 16 de octubre en el Real Casino de Madrid y ha contado con el apoyo de Cosentino, Cupra, Fundación Cajasol, EY e Iberia.

VIII Aniversario de El español

Grandes figuras del sector privado español, como Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, o Fernando Candela, presidente de Iberia, así como Federico Linares, presidente de EY, y Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta del Grupo Cosentino, han arropado a los galardonados durante el acto.

La velada ha coincidido con un momento muy delicado para la economía mundial, una situación que ha sido muy comentada durante el cóctel posterior a la entrega de galardones. Las subidas de tipos y la inflación energética han llevado a que grandes motores de Europa, como Alemania, echen el freno de mano y ralenticen el PIB mundial.

Pasado el trance, se podía ver la luz al final del túnel, pero el nuevo enfrentamiento entre Israel y Hamás, y la tensión generada en Gaza, vuelven a sembrar de nubarrones el entorno económico por la ruta de Oriente Próximo, algo que se ha comentado, y mucho, en la noche de este lunes.

¿Por qué? La crisis generada amenaza con disparar el precio del crudo y agravar la crisis inflacionaria que ya sufre occidente. Si ya los precios parece que van a repuntar en 2024, enfrentarse de nuevo a subidas como las de 2022 no es un escenario en absoluto halagüeño.

Un panorama en el que el conflicto entre márgenes empresariales y salarios volverá a surgir. En él, de nuevo, volverá a ser capital la negociación de los agentes sociales, entre ellos Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que también ha asistido a la velada organizada por EL ESPAÑOL.

No es el único. También han participado, entre otros, Andrés Vicente, CEO de Erickson; Almudena López del Pozo, CEO de Pymar, María Luisa Domínguez, presidenta de Adif; Manuel de la Rocha, secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, y Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol.

No son los únicos representantes del mundo económico en el acto. En la entrega de premios de EL ESPAÑOL también han participado Patricia Benito, directora general de Openbank; Jaume Miquel, presidente y CEO de Tendam, y Luis Furnells, presidente de Oesía, además de ministros como Héctor Gómez (Industria, Turismo y Comercio) y Miquel Iceta (Cultura y Deporte).

Con todo, el entorno internacional no es lo único que preocupa a la empresa española. El Gobierno sigue en funciones y todavía no hay presidente investido. No hay una política económica definida para una legislatura en la que los diferentes participantes de un pacto político querrán su pedazo económico.

Un momento de charla entre Antonio Pulido, Rosauro Varo y Federico Linares. Javier Carbajal.

Pese a ello, varios de los participantes en la fiesta de El Español han considerado que, entre los nubarrones, hay ciertos claros de sol. Entre ellos, los que generan los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ya están llegando al tejido productivo español.

Sin embargo, opinan que es necesario acelerar el ritmo de adjudicaciones y concursos, así como eliminar trabas burocráticas para acelerar las inversiones.

En medio de estos corrillos también han estado Ángel Vilá, consejero delegado de Telefónica; Rosauro Varo, presidente de GAT Inversiones; José María Pacheco, presidente de Konecta; Santiago Rodríguez, CEO de Ingenostrum, e Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties y Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Santander.

Como suele ser habitual el mundo de la sanidad ha estado bien representado en los Premios de EL ESPAÑOL con Juan Abarca, presidente de HM Hospitales; Juan López-Belmonte, presidente de Rovi; Philippe Paul, director ejecutivo de Relyens en España, y Pedro Rico, director general de Vithas.

