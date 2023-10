El Madrid arropa a Olga Carmona en los Leones de El Español tras el exitoso año del fútbol femenino

Olga Carmona (Sevilla, 2000) se convirtió en una de las grandes protagonistas de los VIII Premios Los Leones, una noche para el recuerdo en otro aniversario del periódico. El Real Casino de Madrid acogió una nueva entrega de los galardones de EL ESPAÑOL. En esta edición, se quiso reconocer a la futbolista del Real Madrid y de la Selección con dicha distinción en la categoría de Deportes.

La jugadora se convirtió en Historia del deporte español hace poco menos de dos meses. Su gol en la final del Mundial femenino propició un logro nunca antes visto dentro del fútbol femenino y supuso la consecución de la Copa del Mundo, convirtiéndose en una auténtica ídolo gracias a su portentosa actuación en tierras oceánicas. Un tanto que supuso un antes y un después para nuestro deporte. Un hito que se le quiso reconocer desde EL ESPAÑOL con la entrega del Premio León del Deporte 2023.

Además de su excelente temporada con el Real Madrid, con el que estuvo a punto de sumar el primer título de su historia en la Copa de la Reina, fue sin duda su excelso hacer sobre el terreno de juego en el Mundial femenino lo que ha catapultado la trayectoria de Olga Carmona. Sus goles en el torneo, más allá de su impecable puesta en escena, fueron trascendentales. Anotó en las semifinales y en la final los tantos de la victoria. Una gesta que ya está en el recuerdo de todos los españoles.

Olga Carmona, como no podía ser de otra manera, estuvo arropada por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, o Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del conjunto blanco. A ellos hubo que añadirle la destacada presencia de grandes figuras políticas como el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, o el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos. Todos ellos se congregaron para ver cómo la futbolista era una de las protagonistas en el Real Casino de Madrid.

Fue Pedro J. Ramírez, director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, el que dedicó unas bonitas, sinceras y cariñosas palabras a Olga Carmona en su discurso inicial. Narró, con una intensa emoción, cómo había vivido en primera persona ese gol de la futbolista en la final del Mundial: "Silencio, cámara y acción. Estamos en Australia, en el minuto 28 de la final del Mundial femenino, las españolas van dominando a las británicas. Y entonces se produce ese pase en profundidad por la banda izquierda. Entonces nuestra número '19', Olga Carmona, con esa coleta al viento, chuta con la zurda desde el extremo occidental del área y el balón, magistralmente dirigido, se cuela por la base del poste derecho hasta acariciar la red".

"Entonces, el Ganymede Pub de Londres enmudece y Cruz y yo, los dos únicos españoles del local, nos abrazamos y saltamos de la alegría. No sabes lo felices que nos hiciste a millones y millones de españoles. Entonces sigue siendo ahora. Vuestra gesta deportiva sigue siendo tan grande, lo que conseguisteis fue un hito sin precedentes y va a perdurar en la memoria colectiva por encima de todas las circunstancias. Gracias Olga por lo que hicisteis. Habéis llevado al deporte femenino español hasta lo más alto, hasta cotas inimaginables. Nos hicisteis a todos partícipes de ella, recuérdaselo a tus compañeras. Álvarez-Pallete, Woman Action Sustainability y Olga sois constructores de puentes, creadores de consenso porque vuestros logros nos aúnan a todos, esa unidad transversal es lo que hace grande a una sociedad", certificó Pedro J. durante su discurso de apertura de los Premios Los Leones 2023.

Un galardón muy especial

Olga Carmona se ha convertido en un símbolo para España. Su gol en la final del Mundial femenino ya está guardado en la retina de los aficionados al fútbol junto al tanto marcado por Andrés Iniesta en Sudáfrica 2010. Ambos supusieron un momento histórico para el deporte.

La futbolista de la Selección y del Real Madrid es una de esas personas que predica, tanto dentro del campo como fuera, todos los valores de la entidad blanca y del combinado nacional. Con su trabajo y tesón, Olga Carmona ha estado presente en uno de los momentos más icónicos de nuestra historia, ella ha sido una de las partícipes, y principal protagonista, de la conquista más importante lograda en el fútbol femenino español.

Tuvo la oportunidad de entregarle el Premio León del Deporte 2023 toda una institución del mundo de las empresas como es Fernando Candela, presidente y consejero de Iberia. "Es un honor estar en esta gala para entregar el título a la MVP del Mundial. Gracias a Olga y las compañeras por ser las pioneras. Cuando veo el gol contra Suecia, ese fue el que nos hizo levantarlos de la silla. Nosotros pensábamos que las jugadoras no podían volver en otro vuelo que no fuese de Iberia. Trabajamos a destajo para conseguirlo", comenzó relatando el dirigente.

Con sus palabras, Candela demostró que tanto Olga Carmona como sus compañeras comparten una serie de valores que predominan en la aerolínea. "Fue un orgullo y algo muy bonito traer a las campeonas y a vuestros acompañantes tras el partido más importante de vuestra historia hasta el momento, porque seguro que más están por llegar. El talento sin esfuerzo y sin perseverancia no es nada y por ello quiero destacar esas características. Quiero daros la enhorabuena por esa hazaña que conseguisteis en Sídney y porque habéis construido un referente para todas las niñas. Es un futuro marcado por la perseverancia y el talento. Habéis hecho historia", terminó de explicar el presidente de Iberia antes que Olga Carmona recibiese su galardón.

No pudieron faltar tampoco las palabras de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid quiso recordar los valores que predica Olga Carmona sobre el terreno de juego y lo hizo dando un discurso muy especial, demostrando la buena sintonía que impera entre las jugadoras y el máximo mandatario del conjunto blanco.

Como antesala de sus palabras hacia Olga Carmona, Florentino Pérez también quiso acordarse de EL ESPAÑOL y de los demás premiados de la gala: "Quiero dar mis felicitaciones a todos los premios y a los Premios El Léon, por este medio que cumple ocho años. También a José María Álvarez-Pallete y me gustaría darle mi enhorabuena a WAS porque trabaja para que el mundo sea cada vez mejor".

"Los madridistas estamos muy orgullosos porque el Premio León al Deporte ha sido para nuestra jugadora Olga Carmona. Enhorabuena por este maravilloso premio que reconoce lo que habéis conseguido para este país. Tú simbolizas esta noche el trabajo y el talento de un grupo de jugadoras que forman parte de la historia del deporte femenino y del fútbol español. Además, te has convertido en un ejemplo y en una seña de identidad del Real Madrid. Tu histórico gol para ganar la final del Mundial quedará en la memoria de todos los españoles, al igual que el que marcaste en la semifinal. Fuiste la MVP de la final en un día en el que, por circunstancias de vida, tuviste que afrontar la pérdida de tu padre. Y todo ello lo viviste con la grandeza de una deportista, ya que tú que al igual que tus compañeras del Real Madrid y la Selección Española hacéis que siga creciendo en el fútbol femenino. Felicidades querida Olga y a todas las compañeras de la Selección. Os habéis ganado para siempre el respeto de todos los españoles. Gracias a vosotras el fútbol femenino no será lo mismo".

Por último, Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, intervino antes de otorgarle el galardón a Olga Carmona. Como fue habitual entre los presentes, no pudo evitar recordar cómo se sintió en aquel momento grabado en la retina de todos los españoles. "Nos emocionasteis a todos. El gol es de una, pero el triunfo es de un equipo. Esa fuerza y ese punto de clavar el lugar fue posible también porque un equipo es más que la suma de sus integrantes. Quiero agradecéroslo, y al ESPAÑOL también, porque ocurrieron varias cosas y puede olvidarse. Solo hay dos selecciones que han ganado en categoría masculina y femenina y son España y Alemania".

Además, Iceta incidió durante sus palabras en el gran avance que ha logrado la selección femenina tras esa imborrable conquista. "Hay que ganar en el campo y hay que mirar más allá, y esta es la victoria que acompañará siempre a ese gol. Es una victoria que demuestra que ciertas actitudes se han acabado. Es el triunfo de que queremos una igualdad entre hombres y mujeres en todos los términos. Puede sonar fuerte, pero las mujeres se han visto obligadas a luchar contra cosas que no merecían y es la verdad. Espero que no haya que hacer siempre gestas históricas para que esos avances cotidianos se den. Sois ejemplos, pero ahora tenéis una responsabilidad más. Sois símbolos, y lleváis una carga más allá de los ejemplos. Gracias y enhorabuena", terminó Iceta.

Olga Carmona, muy emocionada

La futbolista del Real Madrid y de la selección femenina se mostró avasallada por todas las muestras de cariño y por los reconocimientos recibidos. Olga Carmona agradeció la atención recibida en los VIII Premios León de EL ESPAÑOL: "Es un honor estar aquí esta noche y recibir este premio tan importante. Han pasado algo más de dos meses desde que ganamos el Mundial femenino y aún me emociono al recordarlo".

"Todavía no somos del todo conscientes de lo que hemos conseguido en el fútbol español. Esto significa ser el triunfo de todo el país que significa y refleja todo el trabajo bueno que se está realizando en el fútbol femenino. Es un hecho que nos impulsa para que el fútbol femenino se coloque donde se merece, mi gol en la final fue el gol de mis 22 compañeras y el los 47 millones de españoles. Un éxito que no habríamos logrado sin todo el apoyo que recibimos en Sídney y que nunca me cansaré de agradecer. La vida en ocasiones te lleva a situaciones límites y, allá donde estés papá, tú me ayudaste a conseguir mi sueño. No me quiero olvidar de mis compañeras y de mi familia, ellos siempre me han acompañado y saben todas las horas que hay detrás", sentenció la jugadora, visiblemente emocionada.

Por último, pero no menos importante, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, pronunció el discurso final: "No puedo concluir sin hacer una referencia hacia Olga Carmona y a todas las campeonas del mundo. Nos hicisteis muy felices con ese campeonato, con ese gol contra Suecia, con el gol contra Inglaterra en el minuto 29 de la final. Con esa capacidad de lucha y superación. Es muy injusto todo lo que ha pasado, pero siempre quedaréis en la historia, en la memoria de todos los españoles".

