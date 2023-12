Cómo hacer que la batería de tu móvil dure más tiempo gracias a adaptarse a tu rutina

La inteligencia artificial es una de las tecnologías que más potencial tiene para mejorar el funcionamiento de los móviles Android. De hecho, está presente desde hace años en muchos dispositivos, y gracias a ella, los usuarios en España pueden hacer cosas muy útiles con sus smartphones, como por ejemplo activar el modo de escenas inteligente en la aplicación de cámara.

También está presente en otros apartados en los que puede ayudar a mejorar el funcionamiento considerablemente. Un ejemplo es la batería, que cuenta con optimizaciones que pueden hacer que el teléfono aprenda de los hábitos de cada persona para modificar su rendimiento temporalmente y así ganar autonomía.

Hay algunas opciones que únicamente están disponibles en los móviles de algunos fabricantes, como por ejemplo la batería adaptable de los Google Pixel. Sin embargo, hay otras que están disponibles para cualquier dispositivo con Android y que, de una manera similar, pueden mejorar su eficiencia.

Batería adaptable

Esta opción está disponible en los Google Pixel y los móviles de otras marcas como Samsung. Su finalidad es la de utilizar la batería de forma selectiva y teniendo en cuenta la tarea que se está realizando. Por ejemplo, si se abre una app de lectura, que no requiera muchos recursos, el sistema bajará su rendimiento automáticamente para no desperdiciar recursos.

Esto lo hace aumentando o disminuyendo el rendimiento del dispositivo según la ocasión. Además, también es capaz de modificar la actividad en segundo plano, lo cual permite que haga que algunas aplicaciones que suelen consumir bastante batería tengan un gasto más moderado. De esta forma hace que no tengan un impacto tan grande, aunque puede tener un impacto negativo en algunos aspectos.

Batería adaptable Android El Androide Libre

Activar esta función es tan sencillo como abrir Ajustes e ir hasta el apartado de Batería. Una vez allí, al final del todo, Google muestra el acceso directo a la opción de batería adaptable, que se desplegará después de pulsar sobre él. Aquí, Android muestra cierta información relevante para el usuario.

Hay que tener en cuenta que al activar este modo, según el propio fabricante, es posible que haya algunas notificaciones que se retrasen. Más allá de Google, hay otras marcas como que también cuentan con sus propios modos de optimización que pueden adaptar el rendimiento del móvil a las necesidades del usuario en cada momento, y es bastante recomendable activarlos.

Optimización Android

Por otra parte, todos los móviles Android cuentan con la posibilidad de optimizar el uso de la batería que hacen las aplicaciones. Es una opción que se parece bastante a la de batería adaptable, solo que en este caso está disponible en todos los móviles y tablets Android de forma nativa. Es posible activarla dentro de los Ajustes, dentro del apartado de Aplicaciones. Aquí, en la sección de Uso de batería de aplicaciones, posible acceder a un listado de todas aquellas en las que se ha optimizado el gasto de batería, y de la misma manera también permite ver cuáles son las que aún no tienen esta optimización.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos probado esta opción en una gran cantidad de móviles Android, y es cierto que en función de la marca y de la versión de Android hay diferentes maneras de representarla. En algunas, pulsando en cada una, se podrán modificar tres apartados diferentes: inicio automático, inicio secundario y ejecución en segundo plano. El primero controla el comportamiento de las aplicaciones que se pueden iniciar de forma automática, es que en el segundo lo hace con aquellas aplicaciones que pueden ser iniciadas por otras aplicaciones de forma automática. Se puede elegir las opciones de optimizar automáticamente, forzar optimización o no optimizar.

Optimización de apps en Android El Androide Libre

Por otra parte, otros dispositivos no permiten acceder a estas tres opciones por separado, sino que directamente dejan activar o desactivar el inicio automático, así como elegir si se quiere optimizar la aplicación o dejarla sin restricciones. Esto se puede hacer accediendo a la sección de Aplicaciones y abriendo la ficha de cada una de ellas de forma individual. En este sentido, lo más recomendable es darle a optimizar automáticamente o a no optimizar en todas aquellas aplicaciones de las que se quiera recibir notificaciones al momento, como WhatsApp o Telegram.

En aquellos casos en los que no importe que las notificaciones en segundo plano lleguen más tarde o no lleguen, como por ejemplo, juegos o apps de productividad, lo mejor es utilizar una de las otras dos opciones de optimización. Hay aplicaciones, como la app de Servicios de Google, que requieren un uso de batería sin restricciones para funcionar correctamente, y en estos casos, al menos con aplicaciones del sistema, el dispositivo no dejará cambiar la opción por otra

