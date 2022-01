Limón Serrano, receta de una curiosa ensalada que es típica de Salamanca

Total: 20 min

Comensales: 2

Recientemente pude charlar un poco con los propietarios de la casa rural en la que pasé un fin de semana de descanso y mencionaron en la conversación el limón serrano; un plato del que jamás había escuchado nada. Me hablaron del limón serrano como una ensalada templada en la que se podía incorporar prácticamente todos los restos y comentaron también que ellos utilizaban mucho los restos del cordero asado para añadirlo a esta ensalada. Decidí que tenía que hacerlo.

Leyendo un poco más sobre ella, he podido observar que es popular en Salamanca pero también en otras zonas de Castilla y León y que básicamente es una ensalada con limón y naranja, aliñada con un poco de vino tinto y que se termina con un poco de chorizo, de jamón ocasionalmente y de huevo frito o cocido. No he encontrado referencias en otras partes de España. Las variantes son, como podréis imaginar, infinitas. Yo he escogido el huevo frito, porque me parece más goloso, con su puntilla y su yema cremosa y, sin duda, le he dado un toque personal a este plato tan popular.

He aprovechado los restos de una carne mechá y he frito ligeramente los ajos en el aceite que luego emplearía para freír los huevos, así éste también se aromatizaba. Luego esos ajos fritos, más cremosos, los he utilizado para el aliño en lugar de ajo crudo que muchas veces es demasiado invasivo. El ajo machacado con mortero, el vino tinto que no puede faltar en la receta como algo casi testimonial, buen aceite de oliva y sal. A partir de ahí, las posibilidades son infinitas.

Si os gustan las ensaladas templadas, también podréis probar con la ensalada de remolacha e hinojo asados con caqui, con la ensalada templada de pollo y con la de boniato asado y queso de cabra.

Cómo hacer limón serrano

Ingredientes Limón, 4 ud

Naranja, 2 ud

Chorizo ahumado, 150 g

Carne mechá (opcional), 100 g

Sal, c/s

Dientes de ajo, 2 ud

Aceite de oliva virgen extra, abundante

Vino tinto, 4 cucharadas

Huevos camperos, 2 ud

Paso 1

Pelar el limón retirando todas las pieles blancas, el albedo, porque amarga. Luego conseguir todos los gajos de limón, sin nada de las pieles intermedias porque molestan en la mordida. Poner todos los gajos de limón en un bol, retirar las pepitas.

Paso 2

Hacer lo mismo con la naranja, quitando también toda la parte blanca y las pieles y las pepitas. Dejar por otro lado.

Paso 3

Poner a hervir agua y, cuando hierva, regar ligeramente el limón. Dejar reposar.

Paso 4

Trocear la carne mechá, o si tenemos cordero asado, pollo asado o nada, y picar también el chorizo fresco.

Paso 5

En una sartén poner un poquito de aceite de oliva virgen extra y dorar en él los trozos de chorizo; vuelta y vuelta simplemente, no hay que cocinarlo de más porque se quedaría tremendamente seco. Retirar en cuanto veamos que ya ha cambiado de color por ambas caras.

Paso 6

Añadir más aceite de oliva, abundante porque luego freiremos ahí los huevos, y poner los dientes de ajo partidos por la mitad pero sin pelar. A fuego medio porque no queremos que el ajo se queme y sí que se confite ligeramente.

Paso 7

Cuando veamos que el ajo ya toma color retirar y apagar el fuego. Reservar ese aceite para después. Pelar los ajos y majar con un mortero. Añadir ahí la sal, el vino tinto y el aceite de oliva virgen extra. Mezclar bien.

Paso 8

Retirar el limón del agua escurriéndolo. Poner en la base de nuestro plato, poner encima la naranja, trozos de carne mechá, trozos de chorizo frito y aliñar muy bien.

Paso 9

Freír el huevo en abundante aceite de oliva virgen extra bien caliente, durante 45 segundos sin tocar. Retirar con una espumadera y poner directamente encima de nuestra ensalada templada. Terminar con un poquito de sal sobre la yema y con unos trozos más de chorizo.

