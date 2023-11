Google empieza el borrado masivo de cuentas de Gmail: cómo te afecta y cómo evitarlo

El momento ha llegado. En apenas unas horas, en el momento de escribir estas palabras, Google cumplirá su promesa e iniciará el borrado de cuentas que anunció el pasado mes de mayo. Aunque la compañía no ha especificado el día concreto en el que dará inicio la operación, sí que aclaró que no empezaría hasta el mes de diciembre que empieza mañana.

Aunque el proceso de eliminación de cuentas de Google empezará con la llegada del nuevo mes, eso no significa que todas se vayan a borrar de repente; el proceso será progresivo, especialmente porque la compañía primero tiene que avisar a todos los usuarios afectados para asegurarse de que no se pierden datos de manera innecesaria.

Recordemos que el objetivo de Google es cerrar cuentas inactivas, que lleven al menos dos años sin ser usadas o que hayan sido abandonadas por sus propietarios. De esta manera, Google recuperará espacio de almacenamiento y reducirá costes de mantenimiento, como parte de las medidas de control de gasto que también resultaron en la mayor cantidad de despidos de la historia de Google a principios de año.

Cómo salvar nuestra cuenta

Google ha sido muy transparente con los pasos que se deben dar para evitar que sus cuentas sean cerradas; y se espera que la inmensa mayoría de los usuarios no se vea afectado, ya que sólo con usar alguno de los servicios de la compañía de manera esporádica es suficiente para evitar el cierre.

En concreto, sólo tenemos que hacer una de estas cosas con nuestra cuenta de Google para que automáticamente no pueda ser borrada. Podemos hacerlo una vez cada dos años, y podremos mantener nuestra cuenta para siempre:

Leer o enviar un correo de Gmail

Entrar en nuestro almacenamiento de Google Drive

Ver un vídeo de YouTube con nuestra cuenta iniciada

Compartir una foto con Google Fotos

Descargar una aplicación desde la Google Play Store

Usar la Búsqueda de Google

Iniciar sesión en una app o una página web usando la cuenta de Google

Además de todo esto, Google confirmó que no va a cerrar las cuentas que tengan canales, vídeos o comentarios de YouTube; de esta manera, evitará que se pierda contenido de la plataforma, que era una de las mayores quejas de los usuarios cuando primero se anunció esta medida.

Decisión polémica

Pese a este último cambio, esta se trata de una de las decisiones más polémicas, y al mismo tiempo inevitables, de la historia de Google. El 2023 no ha sido un año fácil para el gigante de Internet, que ha sufrido una mayor competencia con la llegada de ChatGPT y otras IA generativas, además de haber cerrado varios servicios usados por millones de usuarios. A eso hay que sumar los problemas en algunos de sus servicios, como el borrado de archivos de Google Drive que aún está a la espera de ser solucionado.

En definitiva, el cierre de cuentas es la guinda del pastel de un año para olvidar. Aunque es cierto que la inmensa mayoría de los usuarios no se verá afectado, no es menos cierto que la medida eliminará las cuentas de personas fallecidas o que por algún motivo no hayan podido conectarse en los dos últimos años, algo que no ha sido bien recibido por familiares y amigos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan