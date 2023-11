Despídete de Google Chrome: el navegador va a dejar de funcionar en todos estos móviles muy pronto

Continúa el periodo de ‘limpieza’ de Google. El gigante de Internet lleva meses cerrando servicios y aplicaciones en un intento de controlar los gastos; y los máximos afectados son los usuarios, que están viendo cómo sus cuentas de Google se van a cerrar, algunas de sus apps dejan de funcionar o ya no reciben actualizaciones.

Ese es el caso de Google Calendar, que ha recibido una actualización que bloquea a los usuarios que aún usan versiones antiguas de Android. El fin de soporte implica que los usuarios ya no pueden seguir utilizando la app instalada en sus móviles, y deben buscar otras alternativas para acceder a sus calendarios personales o de trabajo.

El fin de soporte es algo inevitable, pero nunca es una buena noticia para los afectados. Conforme el ‘hardware’ avanza, los desarrolladores quieren usar las nuevas funciones y la mayor potencia de los móviles actuales; pero eso implica abandonar los dispositivos viejos que no están a ese nivel. Es algo que ha ocurrido siempre en todos los sistemas operativos, pero nunca es agradable cuando te ocurre a ti.

Google Chrome dejará de funcionar

Pero Calendar no es la única app de Google que va a sufrir un golpe semejante; hasta la app más popular de Google, el navegador Chrome, empezará a bloquear a los usuarios dentro de poco. A diferencia de Calendar, en esta ocasión tenemos confirmación oficial de Google, aunque el aviso ha llegado tal vez demasiado tarde para muchos usuarios; la compañía actualizó la página de soporte de Chrome a principios de mes, pero no lo anunció públicamente, así que no ha sido hasta ahora, que en 9to5Google lo han descubierto, que realmente sabemos lo que va a pasar con Chrome.

Básicamente, a partir de la versión 120 de Chrome, el navegador será compatible sólo con Android 8.0 (con nombre clave Oreo) y versiones superiores; el soporte de Android 7.1 (Nougat) y versiones anteriores de Android será eliminado. Se espera que la versión 120 de Chrome sea lanzada a principios de 2024, así que los usuarios apenas tienen un mes, tal vez dos, para tomar una decisión.

Eso significa que los usuarios de Android 7.1 o inferior se quedarán en Chrome 119, y su móvil no recibirá la actualización a Chrome 120; la compañía ha confirmado que Google Play no actualizará la app cuando salga la nueva versión en estos móviles. La versión actual de Chrome, 119, ya tiene un mensaje integrado que será mostrado a los usuarios de Android 7.1 y anteriores que les informará que tienen que actualizar el sistema operativo para seguir usando Chrome.

Por lo tanto, tenemos varias opciones si nuestro móvil aún usa Android 7.1 o versiones anteriores. Para empezar, podemos actualizar a Android 8.0 o posterior si nuestro móvil ha recibido la actualización del fabricante; algo que lamentablemente es difícil, ya que en la época en la que salió este sistema las actualizaciones no eran tan comunes como ahora. Si nuestro móvil no ha recibido la actualización a Android 8.0, podemos probar a instalar una ROM si tenemos los conocimientos para ello.

Otra opción es instalar otro navegador web que siga ofreciendo soporte a Android 7.1 y anteriores. Un buen ejemplo es Firefox, que aún soporta Android 5.0 y que por lo tanto, será una elección más segura. No es seguro que otros navegadores sigan dando soporte a versiones antiguas, especialmente si están basados en el mismo código que Chrome.

La última opción puede ser la más recomendable: cambiar de móvil. Android 8.0 fue lanzado hace seis años, así que si nuestro móvil ha perdido el soporte de Chrome es que ya tiene al menos esa cantidad de años encima. Al cambiar a un móvil más nuevo, no sólo disfrutaremos de ventajas en el ‘hardware’ como el procesador o la pantalla, también recibiremos soporte de las apps de Google.

