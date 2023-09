Google va a eliminar esta versión de Gmail, dejando tirados a muchos usuarios

Aparte del buscador web, una de las apps más usadas de Google es, sin duda alguna, Gmail. Este programa de correo electrónico nació en una época en la que contar con una dirección de email no era algo tan común como hoy en día; al ser gratuito y de fácil acceso, motivó a millones de personas a dar el salto a Internet.

De hecho, Gmail también fue la puerta de entrada a la plataforma de la compañía; si tenías una dirección de Gmail, podías iniciar sesión en otros servicios de Google sin necesidad de crear otra cuenta, algo que en su día fue una pequeña revolución. Y gracias a que es gratuito, Gmail ha ayudado a infinidad de usuarios y organizaciones a tener presencia en Internet.

Sin embargo, toda esa historia no ha servido para salvar una de las partes más importantes de Gmail, que más facilitó el acceso a la app en su día. Hablamos de la vista básica de Gmail, que será eliminada en el 2024.

Gmail pierde una parte importante

Esta polémica decisión fue un ‘secreto’ hasta hace poco; Google decidió no anunciar el cambio públicamente, tal vez en previsión de las críticas que iba a recibir. Sólo ha sido hasta que el blog TenFourFox se fijó en la página de soporte de Gmail que el cambio ha salido a la luz; la página revela que la vista básica en HTML de Gmail estará disponible sólo hasta enero de 2024. Sólo cuando este dato fue publicado en medios de comunicación fue cuando Google realizó una declaración pública, básicamente confirmando los hechos.

La vista básica en HTML de Gmail es lo más cercano a la versión original de Gmail que existe. Hace ya más de diez años, Google lanzó una nueva versión de Gmail, más completa y avanzada; pero también más pesada y dependiente de las nuevas funciones de los navegadores modernos. Para los usuarios con conexiones a Internet lentas o con sistemas viejos, Google continuó manteniendo la versión original de Gmail, ahora llamada “vista básica en HTML”, que sólo muestra los correos recibidos y algunas funciones básicas. Desde entonces, esta versión no ha recibido ninguna de las novedades de Gmail, como el autocompletado inteligente o las carpetas inteligentes, pero para mucha gente era más que suficiente.

La versión básica de Gmail será cerrada en el 2024 El Androide Libre

Es cierto que este cierre afectará a una pequeña cantidad de usuarios; pero también son los más vulnerables, que aún no tienen acceso a conexiones rápidas o equipos lo suficientemente modernos. El cambio también va a afectar mucho a usuarios ciegos o que necesitan herramientas de accesibilidad que no son capaces de ‘leer’ la nueva app de Gmail, como ha denunciado el programador Patrik Patel. Además, la versión básica de Gmail era el último ‘refugio’ para muchos usuarios que no quieren usar ninguna de las funciones ‘inteligentes’ de Google.

El 2023 está siendo un año de ‘limpieza’ para Google, que además de cerrar servicios como Stadia también está borrando cuentas de usuarios. Ni siquiera sus programas más veteranos y populares como Gmail se salvan de esta purga, como demuestra esta noticia.

