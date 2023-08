Google te va a borrar la cuenta si no haces esto: ya está enviando los primeros correos de aviso

Google está haciendo limpieza. La compañía lleva todo el 2023 anunciando nuevas medidas para borrar contenido de los usuarios que no esté siendo usado o que no haya sido accedido durante un tiempo; ya empezó a borrar fotos de usuarios que las habían compartido por Hangouts y que no tenían copia de seguridad aún, por ejemplo.

Pero la medida más polémica es, sin duda alguna, el cierre de cuentas de Google por inactividad. La compañía ha decidido que no va a seguir manteniendo las cuentas que no están siendo usadas, algo que repercutirá en un ahorro de espacio en sus servidores. Eso implica que, si tienes una cuenta de Google que no usas a menudo, la puedes perder fácilmente si no te das cuenta.

Google ya está enviando correos a los usuarios avisando de esta medida, que entra en vigor a partir del día de hoy. La compañía presenta esta medida como una manera de proteger nuestra privacidad; su lógica es que, si borra las cuentas que no están siendo usadas, así no almacenará datos ni archivos personales durante más tiempo del necesario.

Evita que Google cierre tu cuenta

Sin embargo, es una medida que potencialmente puede afectar a muchas personas que tienen cuenta de Google pero que no la usan constantemente. La buena noticia es que no hace falta hacer mucho para evitar que Google cierre nuestra cuenta, y de hecho, aún tenemos unos meses de margen antes de perder potencialmente nuestros datos. Aunque la nueva política ha entrado en vigor hoy, Google no empezará a borrar cuentas hasta diciembre de 2023.

Las cuentas afectadas son las que hayan estado inactivas durante dos años, o no hayan sido usadas para iniciar sesión durante más de dos años. Por lo tanto, si sueles entrar en tu cuenta de vez en cuando, en un principio no deberías temer que Google vaya a borrarla. El periodo de dos años se asegura que no se borran cuentas de manera accidental o que sean usadas de manera esporádica.

Google ya está enviando correos que avisan del cierre de cuentas

Para que Google cuente nuestra cuenta como activa, tenemos varias opciones. Podemos hacer cualquiera de estas cosas, y a partir de entonces Google reiniciará el contador y tendremos otros dos años de margen:

Leer o enviar un correo

Usar Google Drive

Ver un vídeo de YouTube

Compartir una foto

Descargar una aplicación

Usar la Búsqueda de Google

Usar Iniciar sesión con Google para iniciar sesión en una aplicación o un servicio de terceros

Debido a la polémica que provocó inicialmente esta medida, Google anunció algunas excepciones, cuentas que no borrará aunque no hayan sido usadas durante dos años. El mejor ejemplo es una cuenta que tenga un canal, vídeos o comentarios de YouTube; por lo tanto, los youtubers no perderán su cuenta ni se borrarán sus vídeos aunque no hayan accedido en un tiempo. Las cuentas que tengan dinero en una tarjeta regalo, o que tengan una app publicada en la Play Store tampoco serán cerradas.

