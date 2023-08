Probamos el Samsung Galaxy Watch 6 Classic: es perfecto para los usuarios de la marca

Los relojes inteligentes cada vez son más usados en España, adelantando incluso a las pulseras inteligentes, más baratas pero menos capaces. En cuanto a los smartwatches, Apple y Samsung son las que más venden, y en el ecosistema de Android es la empresa surcoreana, obviamente, la estrella.

Este año se han anunciado dos nuevos relojes en el evento de lanzamiento en Seúl, el Samsung Galaxy Watch 6 y el Samsung Galaxy Watch 6 Classic, que es el modelo con el que hemos pasado unos días y cuyo análisis os traemos. Estos dos modelos son las versiones actualizadas de los relojes del año pasado los Watch 5 y Watch 5 Pro.

En este caso Samsung ha decidido empaquetar toda su tecnología en dos relojes muy similares pero que abogan por estéticas diferentes. El Samsung Galaxy Watch 6 es más moderno, con unas correas y una caja más minimalistas, mientras que el Watch 6 Classic opta por una estética más cercana al reloj tradicional, y con un borde que gira físicamente, algo que no veíamos desde el Samsung Galaxy 4 Classic de hace dos años.

Ambos se ponen a la venta en dos tamaños, y dos precios. El Samsung Galaxy Watch 6 tiene un precio que parte de los 319 euros para la variante de 40 mm sin LTE, mientras que el modelo con LTE cuesta 369 euros. La versión de 44 mm tiene un precio de 349 (sin LTE) y 399 euros (con LTE. El Galaxy Watch 6 Classic tiene un precio de 419 euros para la variante de 43 mm y 469 euros para la opción con LTE; las otras dos de 47 mm tienen un precio de 449 euros para el modelo sin datos y 499 euros con LTE.

Diseño clásico

Samsung no ha puesto la palabra Classic en el nombre del modelo que analizamos por casualidad. Sabe que muchos usuarios de relojes valoran mucho una estética sobria y que no llame la atención, por lo que ha decidido crear un modelo que pasa bastante desapercibido visualmente.

Destaca su enorme pantalla, más grande en esta versión de 47 mm de diagonal que en otras, pero que cuenta con unos marcos extremadamente finos. Esto es una de las señas de identidad de todos los relojes de esta generación. Samsung ha logrado hacer que la pantalla sea mayor sin aumentar el tamaño de la caja del reloj. La construcción de la caja es de acero inoxidable.

Además, en ese marco tenemos un borde que gira para controlar la interfaz, de forma similar a las coronas que tienen relojes como el Apple Watch o el TicWatch 5 Pro, que sobresale un poco y permite darle cierta protección al cristal frente a golpes accidentales. A cambio, no incluye ningún botón que gire, solo dos botones normales en el lateral derecho que podemos personalizar. El superior es para ir al inicio y el inferior para abrir la multitarea, pudiendo realizar acciones con pulsación prolongada o doble pulsación. También llega a molestar que el borde sobresalga para realizar el gesto de deslizamiento desde arriba, para abrir los ajustes rápidos. Eso no pasa en el Watch 6, que tiene el marco digital y no sobresale.

Además, este reloj interior permite abrir Samsung Pay cuando queramos simplemente con una pulsación prolongada, pero no podemos poner como app por defecto en el botón Google Wallet si así lo queremos. Y esta es la tónica del reloj, un reloj pensado para ser usado dentro del ecosistema de Samsung, pero llegaremos a eso en su momento. En la parte inferior tenemos los sensores de pulso cardíaco, de saturación de oxígeno en sangre y de temperatura. Ahora el reloj es capaz de medir la temperatura de la piel, pero también de otros objetos si los ponemos encima. La precisión es simplemente válida.

Nuevo sistema de correas

Cuando estuvimos en la toma de contacto de estos relojes Samsung presumió de haber creado un nuevo sistema de correas de fácil colocación, One Click las llama. Este sistema permite poner y quitar correas de forma similar a como se hace en el Apple Watch.

La mejor parte de esto es que no las hace incompatible con las correas de 22 mm tradicionales, por lo que podemos seguir usando las que teníamos de modelos anteriores, o comprar cualquiera en una tienda normal, aunque obviamente todas las correas nuevas de Samsung con este sistema son compatibles.

Pantalla y rendimiento

El panel de este reloj es AMOLED y tiene una diagonal de 1.5 pulgadas. La resolución es de 480 x 480 píxeles y la calidad de visionado es impresionante. Incluso en exteriores al sol no da problemas. Dispone de sensor de brillo automático con un brillo pico de 2000 nits y podemos poner Always On Display, aunque obviamente eso mermará la autonomía. Se echa en falta que sea un panel LTPO, para que la batería dure más.

El rendimiento viene dado por un nuevo procesador de Samsung, y Exynos W930 que presume de ser más potente y eficaz que la generación anterior. Y no lo negamos, pero no alcanza al buen hacer de Qualcomm en los procesadores para relojes, sobre todo con el Snapdragon W5+ Gen 1. Y esto es llamativo, porque el reloj de Samsung cuesta bastante más dinero.

Salud y sueño

Los relojes inteligentes se han convertido en la mejor forma de monitorizar nuestra salud. El Samsung Galaxy Watch 6 Classic permite controlar las calorías, los pasos que damos, el ritmo cardíaco, la calidad del sueño o la saturación de oxígeno en sangre.

Como elementos distintivos tenemos la posibilidad de hacer electrocardiogramas usando el propio reloj y medir la temperatura corporal, algo especialmente útil en el caso de las mujeres porque controla el período de forma precisa. La monitorización del sueño ha avanzado en este reloj, sobre todo porque ahora la interfaz del reloj muestra muchos más datos, y no es tan común tener que abrir la aplicación en el reloj para saber cuales son las cifras de cada día. Aún así, en el smartphone tendremos más datos.

Podemos medir la presión arterial, como podíamos hacer en modelos anteriores, aunque para usar esta función deberemos calibrarlo con un dispositivo médico que sea capaz de medir de forma más profesional la presión la primera vez. Una vez calibrado podremos usarlo cuando queramos.

Otras funciones

Como es. lógico, en un reloj de este tipo podemos realizar llamadas y hablar, tanto en su versión LTE, con eSIM, como en la normal, que usará la conexión bluetooth con el reloj. La medición de deportes está muy trabajada, y además de poder elegir el deporte que queramos podemos crear nuestro propio ejercicio, si no está en el listado que aparece en la interfaz. Podemos usar el GPS para guardar nuestras rutas, si entrenamos en exteriores.

Esta interfaz de monitorización se puede minimizar en la parte inferior si queremos usar el resto del reloj, para responder alguna notificación o abrir alguna app, no perdiéndose mientras la contabilización de información. Además de altímetro y barómetro el Watch 6 Classic dispone de una brújula y detección automática de caídas, que avisará a nuestros contactos de emergencia si tenemos un accidente y no respondemos a los avisos del reloj para cancelar la llamada a dichos contactos.

Le falta carga rápida

La capacidad de la batería es mayor que la vista en modelos anteriores. Unos 50 mAh más pueden parecer pocos, pero en un aparato de este tamaño suponen una diferencia notable. En un uso normal podemos llegar a los dos días de autonomía, si no tenemos un uso muy intenso. Eso sí, como activemos la medición de parámetros en tiempo real esta autonomía será mucho menor.

De la misma forma, si hacemos ejercicio, usamos el GPS y hablamos por teléfono, por ejemplo, la autonomía no será la misma, como es lógico. Aquí vemos que se trata de un buen reloj, que puede darnos hasta 48 horas de batería y que rara vez nos dejará tirados en el mismo día. La carga se realiza con el cargador propietario de Samsung, que se incluye en la caja.

La cuestión es que si el tema de la autonomía es importante TicWatch ofrece por un precio inferior un reloj que tiene gran parte de las funciones de este pero con una batería que dura aproximadamente el doble. Pero lo que menos nos ha gustado es la velocidad de carga. Relojes como el Ticwatch, los de Huawei o el de OnePlus ofrecen velocidades de carga muy superiores. Aquí tendremos que estar más de una hora sin el reloj para tenerlo cagado.

Interfaz y personalización

Samsung estrena Wear OS 4 en estos relojes, acompañados de One UI 5 para smartwatches. Los cambios visuales no son muchos con respecto a los modelos anteriores, hay que reconocer.

Las opciones de personalización siguen siendo la parte más llamativa, con muchas carátulas que permiten cambiar colores, complicaciones y accesos directos, etc. Incluso las carátulas oficiales tienen una versión AoD que permite usar la pantalla siempre activa con un menor consumo de batería. Además, se nota que Samsung ha trabajado en la interfaz porque es la que mejor estética ofrece de todas las marcas que usan Wear OS.

Se incluye Bixby como asistente inteligente, y es rápido para realizar ciertas acciones como poner un temporizador o una alarma, pero el problema es el de siempre, casi nadie usa el asistente de Samsung.

Como es lógico, al tener Google Play Store, podemos usar las aplicaciones compatibles, como WhatsApp o Google Maps. Eso sí, seguramente por algún problema en sus versiones previas, no hemos podido hacer funcionar WhatsApp, pero hemos visto unidades que lo han hecho, por lo que o es un problema de la última versión de la app o de nuestro reloj.

¿Me lo compro?

Samsung empezó un camino particular hace unos años en los que cada vez le daba más importancia al ecosistema. Ya vimos con las tablets y sus móviles cómo usar varios dispositivos de la marca hacía que la experiencia diaria fuera mucho más cómoda.

Algo similar pasa con los relojes. Hay funciones que están reservadas al uso de relojes de Samsung, como el poder usar la pantalla del reloj como visor de la cámara, o tener una sencilla configuración inicial, que es mucho más pesada en los móviles de otros fabricantes. Nosotros hemos tardado casi 20 minutos tras varios intentos.

Samsung parece que quiere hacer que sus relojes sean la opción casi obligatoria para los que usan un móvil de la empresa. La integración es genial y el precio está en la línea de lo que se pide en otras marcas. Además, en España no está uno de sus principales rivales, el Pixel Watch.

Para los que tenéis un móvil de Samsung el Watch 6 Classic es un reloj más que decente y completo. Es una de las mejores opciones que hay. Eso sí, en batería otros modelos como el TicWatch 5 Pro ganan por mucho. Para los que tenéis móviles de otras marcas, los relojes de Samsung son una opción más, pero no destacan lo suficiente como para ser la opción de recomendación obligatoria.

