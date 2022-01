6 motivos para comprar un reloj inteligente: alarmas, llamadas...

La tecnología de consumo ha ido entrando cada vez más en nuestra vida, con dispositivos que ya usábamos, pero que ahora son inteligentes. Y no, no es cinismo, es que realme pueden ayudarnos mucho en el día a día. Hace unas semanas os dimos 5 motivos para comprar una tablet, y hoy os queremos dar motivos para comprar un reloj inteligente, porque los hay, y muy buenos.

Localizar el móvil

Huawei Watch GT 3 Manuel Ramírez El Androide Libre

Cuando le regalé a mi pareja un reloj inteligente supuse que lo que más usaría sería el aviso de notificaciones, o las alarmas, pero no fue así. Siendo yo tan maniático del orden, no me entraba en la cabeza que alguien no supiera dónde había puesto el móvil, y un reloj inteligente te ayuda en esa situación.

Mediante la conexión bluetooth el reloj se empareja con el teléfono y desde el primero podemos pulsar un botón para que el teléfono empiece a sonar, alertándonos de su posición.

Siempre en silencio

Amazfit GTS 2 Mini Álvarez del Vayo

Y hablando de alertas. Desde que uso relojes o pulseras inteligentes jamás tengo el móvil con sonido. Ni con vibración. Es mucho más cómodo que me vibre discretamente la pulsera cuando me llaman, así puedo responder o rechazar la llamada sin llamar la atención.

Esto es especialmente útil en entornos donde no está bien visto usar el teléfono pero donde a veces se nos olvida apagarlo o silenciarlo.

Alarmas

Amazfit GTR 3 Pro

Otra de las cosas que siempre uso es la alarma en el reloj. De esta manera, no despierto a mi pareja con vibraciones o sonidos del teléfono. Además, es práctico para ponerse alarmas sin alertar a los demás cuando estamos entrenando, en el trabajo...

Llamadas

Mobvoi TicWatch 3 Pro Ultra 4G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es cierto que no todos los relojes tienen esta opción, pero yo creo que es algo casi obligatorio que todos los relojes deberían tener: un altavoz y un micrófono. Esto es indispensable para realizar llamadas y, sobre todo, recibirlas. Muchas veces estamos conduciendo un coche que no es nuestro, lavando los platos o duchándonos, y con esta función podemos responder de forma cómoda y segura.

Respuesta rápida

Amazfit T-Rex Pro Izan González Omicrono

Otra función que vemos en algunos modelos es la respuesta rápida a chats en aplicaciones como WhatsApp o Telegram. Algunos modelos como el OnePlus Watch tienen respuestas predefinidas, otros con Wear OS como el TicWatch Pro 3 permiten responder escribiendo o dictando.

En ambos casos es muy práctico poder hacerlo sin sacar el teléfono del bolsillo.

Salud

Mobvoi TicWatch 3 Pro Ultra 4G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por último, aglutinamos todas las funciones de salud en este apartado. Controlar el ritmo cardíaco, los pasos que damos, o el sueño, es algo que nunca viene mal. Y si encima soléis entrenar un aparato de este tipo puede sernos muy práctico en el día a día.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan