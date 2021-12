Análisis TicWatch Pro 3 Ultra 4G: las dos pantallas son la clave

A lo largo de los últimos años hemos visto cómo los dispositivos vestibles, o wearables, se han popularizado gracias a un ecosistema muy amplio con multitud de opciones. Al contrario de lo que sucede dentro del ecosistema de Apple, en Android disponemos de todo tipo de relojes y pulseras, desde los mas básicos a los más avanzados. Nosotros hemos dicho más de una vez que, en general, sólo hay dos tipos de relojes inteligentes, y no hay uno mejor que otro.

Hemos analizado muchísimos dispositivos inteligentes de muñeca en 2021, y vamos a cerrar el año con uno de los más caros, pero también de los más completos e interesantes, el TicWatch Pro 3 Ultra 4G, la apuesta más completa de Mobvoi.

Hemos estado más de una semana usando este reloj como dispositivo principal, pero quiero dejar claro que este análisis tiene mucho de opinión personal porque, si bien llevo usando wearables desde hace muchos años, normalmente apuesto más por la autonomía que por las prestaciones, y el enfoque de este reloj es totalmente el contrario. Bueno, no totalmente, pero sí mayormente.

Características del TicWatch Pro 3 Ultra 4G

Colores

Negro sombra.

Pantalla Pantalla AMOLED de 1,4" 454 x 454 326 ppi.

Pantalla FSTN siempre encendida.

Corning Gorilla Anti-huellas.

Procesador y memoria Procesador: Qualcomm Snapdragon Wear 4100 con Mobvoi Dual .

. Memoria RAM: 1 GB.

Almacenamiento interno: 8 GB.

Tecnología Sensores: acelerómetro, giroscopio, sensor de frecuencia cardiaca, HD PPG, SpO2, baja latencia y barómetro.

IP68 resistencia al agua.

MIL-STD 810G.

Conectividad LTE.

NFC.

WiFi 802.11 b/g/n.

Bluetooth 5.0.

GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO / QZSS.

Peso y tamaño 47 x 48 x 12,3 mm .

. Peso: 41 gramos.

Otros Más de 100 modos deportivos.

Autonomía Batería: 577 mAh.

Sistema operativo Wear OS.

Si te gustan los relojes clásicos te encantará

Mobvoi TicWatch 3 Pro Ultra 4G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Hay marcas de relojes que apuestan por modelos con un diseño minimalista. Otras tienen su portafolio de relojes clásicos y otros inteligentes, y algunas como Casio han ido por el lado más aventurero.

Ticwatch se queda a medio camino, con un diseño que no es sencillo, pero tampoco muy recargado. Para bien o para mal sus relojes no se diferencian mucho de relojes tradicionales, con una corona que tiene serigrafiados los segundos de un minuto, y con dos botones físicos. De hecho, una de las pocas carencias en este apartado podría ser el dial rotatorio o la corona giratoria, elementos de control que no son imprescindibles (para eso está la pantalla táctil) pero que se agradecen cuando estamos acostumbrados a ellos en otros relojes.

Mobvoi TicWatch 3 Pro Ultra 4G Álvarez del Vayo El Androide Libre

La resistencia no es poca, aunque su diseño no sea especialmente robuso visualmente. Dispone de certificación IP68 y también de certificación MIL-STD-810G. Esto ultimo se agradece en un reloj.

Por último, hemos de mencionar que la correa que tiene es de 22 mm, estándar, lo que permite cambiarla por cualquier otra correa que tengamos, o comprar alguna especial sin dejarnos un dineral como pasa con las correas propietarias.

El rendimiento es más que notorio

Mobvoi TicWatch 3 Pro Ultra 4G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Ticwatch es una de las pocas marcas que el año pasado usó el Snapdragon Wear 4100 como procesador para algunos de sus relojes. En 2021 ha vuelto a insistir con este chipset, todo un acierto dado que es prácticamente el único que puede sacar partido de verdad a Wear OS. Además, la empresa ha diseñado un coprocesador propio para tareas de salud y aumento de batería.

A esto se le suma el uso de 1 GB de RAM, algo que no es común en este tipo de relojes, y de 8 GB de almacenamiento, más que suficiente para el tipo de aplicaciones que usamos en los relojes.

Todo esto hace que la experiencia de uso del TicWatch Pro 3 Ultra 4G sea excepcional. El reloj dio la sensación de haberse quedado bloqueado un par de veces, no mostrándose la pantalla auxiliar, pero funcionaba cuando entrábamos en la interfaz principal. Se solventó reiniciando el dispositivo.

Mobvoi TicWatch 3 Pro Ultra 4G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como es lógico, tenemos un micrófono y un altavoz para poder realizar llamadas. El sonido es aceptable y alto, al menos para un dispositivo de este tamaño, claro. No está pensado para ser usado en entornos ruidosos, pero nos permitirá hablar por teléfono mientras conducimos, tecleamos o cocinamos.

La versión que hemos probado es la que dispone de esim, lo que permite el uso del dispositivo sin necesidad de estar vinculado al teléfono. Podemos llamar y usar aplicaciones de mensajeria en cualquier lugar con conectividad 4G, que en España es algo muy normal por suerte.

La única pega en el apartado de hardware, más allá de la ausencia de corona o dial giratotios, es que la vibración es algo baja incluso si seleccionamos la opción más potente. No llega a ser un problema ni perdemos avisos, pero se agradecería algo más de potencia.

Muchos sensores, pero algunos no van finos

Mobvoi TicWatch 3 Pro Ultra 4G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Mobvoi parece que ha querido mantener la gran cantidad de sensores que tenian sus relojes anteriores en este 3 Ultra.

Disponemos de un oxímetro para medir la saturacion de oxígeno en sangre, un pulsómetro que funciona bastante bien (al menos hemos podido comprobar que nos da la misma pulsación que una bicicleta estática de gimnasio) y un barómetro.

Eso sí, aunque dispone de brújula al parecer se ha desactivado mediante software por ciertos problemas con otros componentes

Además, no cuenta bien las calorias quemadas, de nuevo comparándolo con el conteo de una bicicleta estática.

Mobvoi TicWatch 3 Pro Ultra 4G Álvarez del Vayo El Androide Libre

El GPS es capaz de localizarnos y crear una ruta precisa, pero tarda en posicionar. Tampoco nos ha gustado a medición del sueño, al ser poco precisa. Si me despierto pero me quedo en la cama el reloj entiende que sigo durmiendo.

Sí que ha funcionado perfectamente el NFC, habiendo podido pagar con el reloj, algo que es muy comodo, sobre todo ahora que el uso de las tarjetas de pago sin contacto es tan habitual en España.

Enfocado a la salud

Ticwatch, al igual que la inmensa mayoría de fabricantes de relojes, tiene una orientación clara para sus productos: la salud.

Los sensores de los que os hemos hablado, las aplicaciones, todo se enfoca a que podamos medir nuestra actividad.

Además de la medición de más de 20 deportes diferentes, de la existencias de alertas de baja actividad o de invitarnos a movernos, este reloj puede ayudarnos a relajarnos con ejercicios de respiración.

Además, aunque no son mediciones médicas, el reloj dispone de un sistema de detección de latido irregular del corazón (IHB), así como un sistema de detección de fibrilación auricular (AFib).

Dos pantalla es un mismo reloj

Mobvoi TicWatch 3 Pro Ultra 4G Álvarez del Vayo El Androide Libre

La principal característica de este reloj y de sus antecesores es sin duda la doble pantalla. Esto permite aumentar la autonomía de forma bastante notoria, lo que en un reloj con Wear OS siempre es positivo.

El TicWatch Pro 3 Ultra 4G dispone de una pantalla AMOLED de 1,4" y resolución 454 x 454 px, que da una densidad de puntos por pulgada de 326. La calidad de la misma es buena incluso al sol, con una gestión del brillo automático que nos ha pasado desapercibida, lo que habla muy bien de ella.

Pero la clave esta en su pantalla secundaria, con tecnología FSTN y un consumo mínimo de energía, lo que le permite estar siempre encendida.

Mobvoi TicWatch 3 Pro Ultra 4G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta pantalla tiene retroiluminación, que se activa cuando giramos la muñeca. Además, podemos elegir el color de la misma, algo curioso y que ayuda en ciertos escenarios. De hecho, pensamos que esta es una de esas características que tendrían que tener todos los relojes inteligentes.

Ambos paneles están protegidos por un cristal Corning Gorilla Glass con recubrimiento antihuellas. Podemos decir que hemos probado de forma involuntaria la resistencia del cristal ya que por accidente le dimos un fuerte golpe al reloj. Creía que se habría roto, pero no. De hecho no tiene ni un arañazo.

Gran autonomía... para ser un reloj con Wear OS

Mobvoi TicWatch 3 Pro Ultra 4G Álvarez del Vayo El Androide Libre

La batería de este reloj es de 577 mAh, una cifra bastante aceptable para un dispositivo que llevamos en la muñeca.

La duración de la batería depende mucho del uso que hagamos, pero también de la configuración de pantallas que tengamos. No es lo mismo usar la pantalla secundaria que el modo ambiente de Wear OS que ninguna de las dos.

En la primera prueba hemos estado 60 horas alejados del cargador, usando la medición de pulso en segundo plano, algún ejercicio con GPS y recibiendo y contestando notificaciones.

En pruebas posteriores hemos visto que esta cifra era bastante recurrente, aunque podríamos sacar algunas horas más si el uso no era especialmente alto. Eso sí, lo de llegar a los tres días de autonomía se nos ha antojado solo posible en ciertos escenarios, y no debería verse como algo normal.

Disponemos de un modo esencial que convierte el terminal en un aparato mucho más básico, donde ver la hora, pasos, pulsaciones y poco más, pero que dispara su autonomía a las 6 semanas. Sí, semanas, no días.

Dicho todo esto, estamos ante uno de los mejores relojes inteligentes con Wear OS en este apartado. La pantalla FSTN ayuda mucho y permite poder mirar la hora y otros parámetros sin encender la principal, algo que se agradece, y que ahorra batería.

Una interfaz conocida, con toques propios del fabricante

Interfaz Wear OS

Una de las características más importantes de este reloj es su sistema operativo. Hablamos de Wear OS, la versión de Android para relojes que Google ha empezado a cuidar de nuevo hace unos meses. Eso sí, es la versión 2, no la 3, que debería llegar según el fabricante en algún momento de 2022.

El que Ticwatch siga apostando por este sistema mantiene la gran capacidad de adaptación de sus relojes a través de la instalación de aplicaciones.

Dicho eso, incluso si no queremos instalar ninguna tenemos funciones que no están disponibles en relojes como los de Huawei o Amazfit.

Una de las que más me ha gustado es poder usar el asistente de Google desde la muñeca, para controlar el calefactor, las luces, etc. Eso sí, no siempre responde igual que en los altavoces o relojes, seguramente por la configuración de rutinas y accesos directos, que el asistente de Wear OS no controla tan bien como las otras verciones.

La otra función es el poder responder notificaciones desde la muñeca. Ya sea con un emoji, una respuesta predefinida o dictando o tecleando, me ha resultado cómodo no tener que sacar el teléfono del pantalón de vez en cuando.

Apps preinstaladas

La parte negativa esta en la estrategia de Mobvoi de instalar muchos servicios y apps en el reloj, algunos de los cuales se duplican con respecto a los de Google. Es algo similar a lo que pasa en los teléfono de Samsung, que tienen dos navegadores, dos apps de gestión de fotos... Eso sí, algunas app del fabricante son útiles, como la toma de notas de voz que se sincroniza con nuestro teléfono. Incluso podemos transcribirlas, aunque solo si dictamos en inglés.

Además, necesitamos instalar dos aplicaciones en el teléfono, la de Wear OS y la de Mobvoi. Y esta última deja bastante que desear en diseño, traducción, ect.

Mobvoi TicWatch 3 Pro Ultra 4G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Otro problema se desvela cuando nos llega una notificación y estamos usando la pantalla secundaria. Girar el reloj no activa la pantalla normal, por lo que tenemos que tocar el panel táctil o el botón fisico. Esto debería mejorarse para que se mostrara la notificación si giramos la muñeca en los siguientes segundos a recibirla.

Por último, quiero resaltar un problema de Wear OS que se mantiene con los años. No es posible cambiar de móvil sin formatear el reloj, si es que tenemos dos smartphones y un solo reloj. Esto es algo que la propia Google reconoce pero que no parece dispuesta a solventar.

El TicWatch Pro 3 Ultra 4G es uno de los mejores relojes inteligentes del mercado

Mobvoi TicWatch 3 Pro Ultra 4G Álvarez del Vayo El Androide Libre

El sector de los relojes inteligentes está viviendo un resurgir similar al de las tablets, y es que se nota que Google ha decidido darle una oportunidad. Marcas como Mobvoi llevan años creando relojes muy competentes, y el TicWatch Pro 3 Ultra 4G es la sublimación de ello.

Este modelo es uno de los mejores relojes con Wear OS que podemos comprar, sin las limitaciones arbitrarias de algunos modelos de Samsung que no funcionan con terminales de ciertas marcas.

Eso sí, no es un reloj barato. El modelo analizado, con LTE, se puede comprar en mobvoi.com o en Amazon España por 359,99 euros. Si no es importante la conectividad 4G para vosotros podéis optar por la variante sin ella, llamada GPS. Cuesta 299,99 euros.

