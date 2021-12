3 características que tendrían que tener todos los relojes inteligentes

En 2021 hemos analizado multitud de dispositivos en El Androide Libre, y no solo hablamos de teléfonos. Personalmente he podido probar muchísimos relojes de todo tipo, además de usar algunos que llevaba en la muñeca antes de empezar el año. Hoy no vamos a hablar de ninguno en concreto, sino de lo que, en mi opinión, creo que deberían tener todos ellos.

Son tres características que he visto en algunos modelos y que creo que deberían ser usadas en todos los modelos.

Micrófono y altavoz

Análisis OnePlus Watch

Esta función la probé por primera vez en el Huawei Watch GT2, y desde entonces no he vuelto a tener un reloj sin ella. Poder responder desde la muñeca es algo que se me antoja muy práctico, cuando voy conduciendo un coche que no es mío, cuando estoy fregando o cuando estoy tecleando.

Cada vez más relojes tienen altavoz y micrófono, pero parece que es algo reservado para los modelos de mayor tamaño, quizás por el espacio necesario.

Pantalla secundaria FSTN

Doble pantalla en un TicWatch de Mobvoi

La segunda función no es nueva, pero sí que he podido probarla a fondo hace muy poco. Me refiero a la inclusión de una pantalla LCD de tecnología FSTN. La idea es usar este panel como pantalla secundaria, a modo de Pantalla Ambiente.

Permite el uso cómodo del reloj para ver la hora sin tener que encender la pantalla principal, lo que aumenta su autonomía. Casio apostó por una tecnología de este tipo, pero actualmente Mobvoi es la única marca que dispone de relojes con doble pantalla, y creemos que debería ser algo mucho más normal.

Correas de 22 mm

Amazfit GTR 3 Pro

La última característica puede parecer rara, u obvia, pero no es así. Algunas marcas como Apple han apostado por crear unas correas con anclajes propietarios que hacen que sean incompatibles con otros relojes. También parece que Google iría en esa línea.

Personalmente creo que el poder comprar cualquier correa de 22 mm es mucho más acertado, sobre todo por la inmensa variedad que hay. Y porque suelen costar menos, claro.

Estas funciones servirían para diferenciar los relojes de cualquier tipo de las pulseras inteligentes, que son más económicas pero que no podrían tener ninguna de estas funciones, por precio y por diseño.

