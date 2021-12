Cómo llevar el pasaporte Covid en el Apple Watch o en el reloj inteligente

El certificado o pasaporte COVID es uno de esos documentos que todo ciudadano debería llevar encima. No solo para viajar, sino para acceder a ciertos locales o para recurrir a ciertos servicios en España, ya que es necesario en esos casos. Pero a veces es un tedio tener que usar siempre el móvil para mostrarlo y tener que sacarlo del bolsillo. Pero ¿y si pudieras llevarlo en el Apple Watch?

O mejor aún ¿y si pudieras llevarlo en tu smartwatch Android? Lo cierto es que es posible llevar estos certificados en tu reloj, independientemente de si llevas un iPhone o un Android. Eso sí, hay que seguir una serie de pasos para ello, por lo que no es tan simple como 'instalarlo' en tu smartwatch.

Os enseñamos a incluir vuestro certificado COVID en vuestro Apple Watch o reloj inteligente con Wear OS. Hay que dejar claro que estos pasos se aplican a estos dos sistemas operativos, y que en el segundo caso es necesario el uso de Google Pay o el uso de una aplicación de fotos dedicada.

Apple Watch

En el Apple Watch, existen dos formas de incluir el certificado: añadiéndolo a la aplicación Wallet del iPhone (ahora Cartera en iOS 15) o realizando una foto de este certificado. Por ahora, nos centraremos en la primera, que aunque requiere de ciertos pasos específicos, es la más segura para añadir el certificado al reloj.

Solicitar certificado COVID Omicrono

La manera más fácil de añadir el certificado COVID al Wallet del iPhone de forma oficial es mediante la web del Ministerio de Sanidad, siguiendo esta serie de pasos. Se consigue a la hora de solicitar el certificado, por lo que este método solo funcionará si aún no tienes el certificado y no lo has descargado previamente desde el ministerio.

Será necesario ir a la web del Ministerio de Sanidad para solicitar el certificado mediante Cl@ve o certificado digital. Se siguen los pasos y se rellenan los formularios pertinentes y se marca la casilla de "Solicito recibir el certificado también en formato Wallet o Passbook" mediante número de teléfono. Llegará un SMS con el remitente MSSI para descargar el certificado en Wallet y listo: con un solo botón se añadirá el pasaporte a Wallet.

Tenemos que marcar esta casilla. Omicrono

De esta forma, cuando se use Wallet en el reloj de Apple también aparecerá la tarjeta creada del pasaporte COVID. No tendrás que hacer nada más. Si aún con todo quieres añadir el certificado al Wallet con una aplicación de terceros, simplemente tendrás que seguir estos pasos usando este conjunto de aplicaciones.

Otra alternativa es usar la aplicación de Fotos. Este método es simple; sacarle una captura de pantalla (y editarla un poquito) para usar la aplicación de Fotos en el reloj y mostrar el certificado. Eso sí, como las esquinas de los Apple Watch son redondeadas, habrá que añadir bordes blancos al código QR para que se vea claro en la pantalla.

Certificado en un iPhone. Manuel Fernández Omicrono

La idea es tener en el smartphone el certificado en formato PDF o en digital. La idea es que puedas sacarle una captura de pantalla. En la misma aplicación de Fotos o en cualquier editor de imágenes de tu iPhone debes editar la captura para añadirle una serie de bordes blancos alrededor del código QR. Así, cuando el reloj muestre el código, las esquinas ocultarán esos bordes para visualizar al completo el certificado.

Una vez hecho estos, tendremos que activar la sincronización de fotos del iPhone con el Apple Watch y sobre todo la opción 'Duplicar iPhone'. En la aplicación de fotos del móvil hay que seleccionar la captura como 'Favorita', y así, en el reloj, aparecerá la captura ya editada en la sección de Favoritos de la app.

WearOS

Fossil GEN 6 Fossil Omicrono

El caso de los relojes Android es algo similar, aunque será necesario que el reloj sea compatible con Google Pay, el servicio de pagos contactless de Google y hacer el mismo 'truco' que con el Apple Watch. A la hora de lanzar Google Pay en el reloj, se podrá usar el certificado usando estos pasos.

Desgraciadamente para añadir el certificado a la aplicación de Google Pay será necesario usar aplicaciones de terceros como Pass2Pay o Pass2U Wallet; aplicaciones para crear tarjetas personalizadas con el archivo PDF del certificado. Es la misma idea; añadir la tarjeta en Google Pay para que a la hora de usarlo con el reloj, muestre el certificado.

Pass2U Wallet Manuel Fernández Omicrono

Pass2Pay creará un pase virtual en Google Pay. Es necesario, para usar esta aplicación, tener el certificado en archivo PDF. Dentro de la aplicación, hay que darle a "Abrir archivo PDF", y aceptando la identificación del texto de la tarjeta, reconocerá el código QR asociado. Una vez lo haya detectado, tendremos que darle a "Usar resultado". Desgraciadamente, para continuar tendremos que ver anuncios personalizados y rellenar los campos que necesitemos, todos con 'Certificado COVID'.

En el caso de Pass2U será necesario usar una fotografía del código QR del certificado. Usando esa fotografía, simplemente tendremos que darle al botón de '+', tocar sobre "Obtener el código de barras en fotos", y seleccionar la foto que tengamos en nuestra galería. Se rellenan los campos, se añade un nombre y se elige el color de la tarjeta.

