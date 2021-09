Llevar el certificado Covid en el Wallet del iPhone será más fácil que nunca

Actualmente, si queremos añadir nuestro certificado COVID a nuestro smartphone, tenemos que usar en España casi de forma obligada una app de terceros, tanto en iOS como en Android. No obstante, Apple ya está trabajando para que esto cambie; pronto podremos añadir el certificado de forma nativa.

Tan solo unos pocos días después del lanzamiento de iOS 15, Apple ha anunciado la beta de iOS 15.1, una versión del sistema que simplemente traerá algunas novedades del sistema que no han llegado aún con la última actualización. Esta nos permitirá cargar nuestro certificado en la aplicación de Salud de nuestro iPhone.

Y al cargarla en nuestra app de Salud, podremos añadirla a Wallet de forma completamente nativa. Así lo ha anunciado Apple en su página de desarrolladores, dejando claro que ya no necesitaremos aplicaciones de terceros para generar tarjetas en Apple Wallet.

Certificado COVID en el iPhone

Tal y como expone Apple, los usuarios tendrán la posibilidad de añadir su certificado de vacunación o su documento de vacunación en Salud. Desde esa misma app, podremos generar esa tarjeta de vacunación en Apple Wallet. En Estados Unidos, se usará la especificación SMART Health Cards, pero es de esperar que en otros países el proceso se simplifique dependiendo de su sistema de verificación de vacunación.

Obviamente, necesitaremos en primer lugar la documentación específica de vacunación; la aplicación Salud será la encargada de verificar que el documento que cargamos sea verídico para sí poder usarlo y agregarlo a Wallet.

Aunque este anuncio habla del sistema de verificación de vacunación estadounidense, Apple tendrá que adaptar esta nueva característica a otros sistemas, como el certificado COVID europeo. Por ende, es probable que a la hora de que esta función llegue a Europa, no lo haga de lanzamiento si Apple no la ha adaptado a nuestro sistema, aunque por el momento no se sabe.

Un estándar universal

No obstante, Apple ha dejado claro que quiere que esta nueva solución sea un estándar universal, que supla los problemas actuales de los certificados de vacunación existentes. Si bien se pueden agregar a nuestro smartphone, el proceso no es del todo intuitivo, ya que además de descargar una aplicación de terceros, es necesario seguir una serie de pasos.

El mayor problema de esta novedad es que probablemente deje inutilizadas muchas de las apps de terceros que actualmente se publicitan gracias a su capacidad de incluir certificados de vacunación en Wallet, aunque las aplicaciones oficiales de cada país suelan permitir esto.

