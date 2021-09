Apple prepara un iPhone barato con 5G en 2022 y sensor bajo la pantalla en 2023

Los iPhone 13 están a la vuelta de la esquina para su comercialización en España, y ya hay rumores acerca de los iPhone del año que viene. Por supuesto, hay fuentes más o menos confiables, pero el analista Ming-Chi Kuo ha demostrado ser una de las primeras. Y por supuesto, no ha tardado en lanzar sus consideraciones.

Según una nota para inversores del propio Kuo, los iPhone que realmente supondrán una revolución llegarán en 2022. Los nuevos iPhone 14 tendrán un profundo rediseño, un iPhone Max no Pro llegará junto a ellos y el iPhone SE tendrá un nuevo modelo, que limará asperezas del anterior modelo.

Este nuevo iPhone 'barato' tendrá la cualidad de ser un dispositivo 5G, y montará el procesador de los iPhone 12, el A14 Bionic. Sin embargo, esta predicción tiene bastantes puntos a tener en cuenta, entre ellos la escasez de chips que sigue estrangulando a la industria.

Nuevo iPhone SE

iPhone SE Chema Flores Omicrono

Si bien es cierto que Kuo no habla en demasiado detalle de este nuevo iPhone SE, confirma que este pequeño teléfono tendría su renovación en 2022. Recordemos que el anterior modelo se lanzó el año pasado, en 2020. Sin embargo, este nuevo teléfono no tendría una renovación exterior, sino a nivel interno.

El nuevo iPhone SE tendría como principal punto de venta la inclusión de 5G. Esto obviamente subiría el precio del dispositivo, pero en contrapartida (y tal y como se rumoreó anteriormente), el apartado estético del smartphone no cambiaría en absoluto.

Esto implica que el nuevo iPhone SE no solo tendrá un diseño conservador, sino prácticamente calcado al que tiene el actual. No habría un rediseño, y por supuesto no adoptaría las líneas estéticas que se iniciaron con el iPhone X en 2017. Por otra parte, este se convertiría en el móvil 5G más barato de la compañía de Cupertino.

Revolución en los iPhone

iPhone 12 Pro. Apple Omicrono

Sin embargo, Kuo no se olvida de los iPhone del 2022, es decir, los iPhone 14. El iPhone 14 recibiría un nuevo modelo, en sustitución del iPhone mini que tan malos resultados ha dado en el mercado. Este tendría 6,7 pulgadas de pantalla pero tendría los mismos recortes que los iPhone estándar respecto a los modelos Pro. Presumiblemente, se llamaría iPhone 14 Max.

Por fin diríamos definitivamente adiós a la muesca en pantalla y Apple optaría por el agujero en pantalla perforada. El sensor principal de la cámara de estos iPhone también cambiaría, pasando de 12 a 48 megapíxeles. Eso sí, este diseño estaría reservado para los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max.

Otros detalles hablan de cómo el iPhone 14 Max se constituiría como un iPhone grande pero barato, costando menos de 900 dólares, diferenciándolo por muy poco del iPhone 14 Pro Max. Respecto al Touch ID bajo la pantalla, Kuo se retracta de lo anteriormente dicho, asegurando que no llegará hasta la segunda mitad de 2023.

Estos nuevos iPhone llegarían en 2 tamaños: 6,1 y 6,7 pulgadas de diagonal y Kuo no especifica qué ocurrirá con el Face ID. Desde luego, parece demasiado pronto para que Apple integre esta tecnología bajo la pantalla y mucho menos junto a la cámara perforada. Por ende, podríamos ver la vuelta inesperada del Touch ID, al menos en el lateral, tal y como han hecho con los últimos modelos de iPad.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan