Cuidado con qué iPhone 13 Pro compras, puedes perder esta funcionalidad

Este martes 14 de septiembre Apple daba a conocer sus nuevos iPhone 13, junto a otros productos. Minutos después de acabar la presentación, la tienda de Apple en España ya mostraba las nuevas incorporaciones, pero un pequeño detalle que ha pasado inadvertido para la mayoría podría estropear la compra de uno de los nuevos móviles.

Los iPhone 13 han aterrizado con interesantes novedades en fotografía y vídeo, dos de los puntos fuertes de la compañía. Sobre todo los iPhone 13 Pro y Pro Max que se presentan como dos máquinas capaces de grabar con calidad similar a la industria del cine.

No obstante, una anotación en las especificaciones del iPhone 13 Pro indica que Apple no incluye las mismas funciones a todas las versiones de este modelo. Si se quiere contar con todo, es necesario pagar más por la compra.

Peor ProRes con 128 GB

Durante la conferencia celebrada ayer, hubo dos aspectos que destacaron por encima del resto. Dos novedades que separan a los nuevos iPhones de la generación anterior: la calidad de las cámaras y las opciones de almacenamiento.

Nuevos iPhone 13 Pro

Los iPhone 13 dejan atrás los 64 GB de almacenamiento y dan el salto a los 128, 256 y 512 GB. Mientras que los modelos Pro y Pro Max van un poco más lejos y alcanzan 1 TB de espacio. Esta diferencia entre unos y otros se acentúa al descubrir que no todas las versiones ofrecen las mismas funciones.

Si se quiere comprar el iPhone 13 Pro hay que elegir entre los diferentes colores y las diferentes configuraciones de espacio, que tienen truco. Esto último influye en el precio, siendo de 1.159 euros la versión de 128 GB y 1.279 euros para los 256 GB, por ejemplo.

En cuanto a las novedades en fotografía, Apple destacó la función ProRes durante el evento. Este códec de vídeo se usa habitualmente como formato de distribución final para anuncios de televisión, largometrajes y retransmisiones, ofrece mayor fidelidad de color y menor compresión.

Especificaciones del iPhone 13 Pro Omicrono Omicrono

Se trata de una función exclusiva de los iPhone 13 Pro Max y algunos iPhone 13 Pro. Sí has leído bien, no todos los iPhone 13 Pro incluyen la función ProRes en grabación de video con 4K a 30 f/s de calidad.

Según señala ProAndroid, en las especificaciones del iPhone 13 Pro, la compañía advierte que el modelo de 128 GB no cuenta con esta función. Si se quiere tener esa calidad, es necesario pasar a los 256 GB o más, aumentando el coste de la compra.

El motivo de este detalle

Son 110 euros más de un precio ya de por sí considerable. Con los 128 GB es posible grabar en 4K y no parece que haya ningún cambio más, pero no se podrá usar la función ProRes con esa calidad, en su lugar, la calidad es de 1080p a 30 f/s.

La razón de esta letra pequeña es la capacidad de las tarjetas de memoria. Si con 128 GB se puede grabar en 4K no se entiende muy bien porque no se puede también grabar con esa calidad con ProRes. Aunque Apple no explica más allá de dejar clara la diferencia, el motivo sería la velocidad de las memorias.

iPhone 13 Pro Apple Omicrono

Al final, en los consumidores supone invertir algo más de dinero para poder disfrutar de toda la tecnología prometida por la marca. Este detalle, además, recalca la importancia de leer hasta la última letra antes de realizar una compra para tener claro lo que se está adquiriendo.

De momento, los iPhone 13 Pro en cualquiera de sus versiones se podrán reservar desde el 17 de septiembre a las 14:00 horas en la España peninsular y estarán disponibles a partir del 24 de septiembre. Entregando un móvil antiguo la compañía ofrece descuentos en el precio.

