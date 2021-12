El nuevo reloj barato de Xiaomi llega a España: así es el Redmi Watch 2 Lite

Aunque Xiaomi tenga su foco de atención en los smartphones, la firma china trae a España todo tipo de dispositivos tremendamente recomendables a bajos precios. Es el caso del Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, su nuevo reloj inteligente barato que ahora aterriza en España a un precio de derribo.

Un reloj que se ha presentado de forma global a un precio oficial de 69,99 euros, y que ya tiene su propia página web en la tienda oficial de Xiaomi. Eso sí, aún no se puede comprar; se pondrá a la venta el día 15 de diciembre a partir de las 00:00 de la medianoche hora peninsular española.

Se podrá comprar en 3 colores: azul, negro y marfil y destaca por tener un diseño que recuerda mucho a los primeros renders del Apple Watch Series 7 recién presentado por Apple. Unos renders que en un principio apuntaban a unos cantos planos en su cuerpo y que al final no se tradujeron a la realidad.

El Redmi 2 Lite llega a España

Este es un reloj que presume de ligereza gracias a sus 35 gramos de peso y a su pantalla en formato cuadrado con panel IPS de 1,55 pulgadas. Dispone de control del ritmo cardíaco, control del oxígeno en sangre y sistemas de monitorización del sueño, además de acelerómetro.

Reloj de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

Al final esta es una variante del Xiaomi Redmi Watch, que cuenta con algunas especificaciones potenciadas (como su panel OLED). Por el resto, Xiaomi ha tenido a bien el mantener la gran parte de sus especificaciones, incluyendo el diseño. Por cierto, pese a que la pantalla sea cuadrada y tenga cantos planos, los bordes de la pantalla están ligeramente curvados.

La batería es de 262 mAh y alcanza los 10 días de autonomía, aunque por supuesto esto dependerá enormemente del uso que se le dé al reloj. Integra hasta 100 modos de ejercicio diferentes, y tiene más de 100 esferas intercambiables o watchfaces. Además de todo lo dicho anteriormente, el Redmi Watch 2 Lite también dispone de conexión GPS.

Reloj de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

Es compatible tanto con iOS como con Android a través de su aplicación propia, y aunque no se puede comprar en estos momentos, existe la posibilidad de reservarlo en tiendas como Amazon a modo de preventa en cualquiera de sus 3 colores. De nuevo, no será hasta el día 15 que no saldrá a la venta en España.

