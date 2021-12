Windows tendrá los juegos de Android con una tiendas de apps específica

Cuando se presentó Windows 11 en España, su mayor novedad fue el soporte de aplicaciones Android de forma nativa en el sistema. Eso sí, para descargar dichas aplicaciones, Microsoft anunció que estas aplicaciones se descargarían a través de la tienda de apps de Amazon. Google ha anunciado que se sumará a esta plataforma proporcionando su propia tienda de juegos.

Exacto: Google llevará sus juegos Android a Windows. Tal y como ha explicado Google a medios como The Verge, el año que viene los videojuegos Android aterrizarán en el nuevo sistema de Microsoft. Lo harán mediante una tienda específica de Google Play Games, para poder jugar a estos juegos en todos los dispositivos compatibles con Windows 11 y con Windows 10.

Esta aplicación, desarrollada enteramente por Google, permitirá poder seguir jugando a juegos para tablets y smartphones Android en PC, ya que se guardará el progreso entre plataformas. No obstante, esta aplicación será un desarrollo independiente, por lo que Google no se ha aliado con Microsoft para llevar a cabo esta estrategia.

Juegos de Android en PC

Google aprovechó la gala de The Game Awards para anunciar dicha aplicación. No da una fecha en concreto para el lanzamiento de esta app, sino que la sitúa para 2022. Los de Mountain View no han entrado en más detalles, y tampoco han explicado cómo se encargarán de emular estas aplicaciones en el software de Microsoft.

Eso sí, los juegos se ejecutarán de forma totalmente local, y no en la nube como se pensaba en un principio. Por ende, los jugadores podrán usar estas aplicaciones independientemente de su conexión a Internet. Simplemente necesitarán una cuenta de Google para hacerlas funcionar.

Según Greg Hartrell, director de productos de videojuegos de Google en Android y Google Play, esta aplicación será también compatible con Windows 10, y no requerirá que los dispositivos con este sistema operativo estén actualizados a la última versión. Eso sí, versiones de Windows anteriores a Windows 10 quedarán fuera de este plan.

¿Una Google Play para Windows?

Con el anuncio de Microsoft de integrar aplicaciones de Android en Windows 11, muchos se decepcionaron al ver que no tendrían una Google Play Store en el sistema operativo de la compañía, sino que tendrían que depender de la tienda de Microsoft y de la tienda de aplicaciones de Amazon.

La llegada de esta tienda para juegos de Google abre la puerta a que, en un futuro, la tienda de aplicaciones de la firma pueda llegar a Windows en algún momento. Aunque en ese caso, sería necesario una asociación entre Google y Microsoft para integrar dicho software en el sistema.

Actualmente, el soporte de aplicaciones Android no está disponible para los usuarios de Windows 11, pero llegará de forma oficial en los próximos meses. Por ahora, esta característica está únicamente en fase de pruebas.

