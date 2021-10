Xiaomi lanza su nuevo robot aspirador con depósito a un precio todavía más bajo

Xiaomi tiene muchos productos que no llegan a España, sino que se quedan en China. Es por ello por lo que no todo el mundo sabe que la firma china tiene en su catálogo multitud de dispositivos adicionales que no conocemos. Y en él hay muchos robots aspiradores. Xiaomi acaba de añadir uno a su colección.

El robot en cuestión es el Xioami Mijia Sweeping and Mopping Robot, un gadget que se caracteriza por ser la versión más económica de un robot aspirador lanzado anteriormente, el modelo Pro. Esto por supuesto tiene una ventaja: que es más barato.

Al igual que su versión Pro, este robot cuenta con un depósito externo y debido a que el robot es capaz de fregar, el depósito se encarga de cambiarle el agua de fregado al robot y que pueda fregar siempre con la máxima capacidad de limpieza.

El nuevo robot de Xiaomi

Robot aspirador de Xiaomi Xiaomi Omicrono

El Mopping Robot de Xiaomi dispone de un sistema de limpieza a alta presión y tiene un sistema de desinfección al limpiar que, sobre el papel, acaba con hasta el 99,9% de los gérmenes y bacterias de nuestra casa. Usa un conjunto de 8 cámaras ToF (nada de sensores LiDAR) para moverse por el hogar. También tiene un sistema LDS para realizar los mapeados de la casa.

El sistema de fregado dispone de la capacidad de intercambiar mopas entre sí y usar un sistema de vibración para poder eliminar manchas incrustadas o de ingredientes difíciles de sacar. Por supuesto, al ser un dispositivo de Xiaomi, tiene toda la integración con la aplicación Xiaomi Home y podremos controlar diversos aspectos del robot desde nuestro smartphone.

Robot de Xiaomi Xiaomi Omicrono

Tiene un motor de 2.800 Pa (Pascales) y como decimos, su sistema de intercambiado de agua mediante el depósito externo permite que el robot pueda fregar la casa siempre con agua limpia. Por supuesto, también sirve como base de carga para el dispositivo entre lavado y lavado.

Precio y disponibilidad

El Mijia Sweeping and Mopping Robot ha salido al mercado en China y aunque es cierto que esta clase de aparatos suelen exportarse al mercado internacional, no hay ahora mismo confirmación de ello. Su precio es de 2.499 yuanes, que al cambio son aproximadamente 335 euros. Tendremos que ver cómo cambia el precio de cara a su lanzamiento, por ejemplo, en España.

