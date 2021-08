Xiaomi dejará la marca 'Mi' para sus productos: qué implicará para los usuarios

No hace mucho, Xiaomi consiguió un hito difícil de creer: la firma china adelantaba a Apple como segundo mayor fabricante del mundo. Ya en España habíamos visto su liderazgo y en Europa y en el resto del mundo las cifras le dieron la razón a la marca. Y aún con este éxito, Xiaomi no teme hacer cambios importantes.

El último, sin duda, es notorio: Xiaomi dejará de usar la marca 'Mi' en sus productos. Según recoge XDA Developers, Xiaomi ha confirmado que el apelativo 'Mi' que hasta ahora se usaba en prácticamente todos los dispositivos de la compañía dejará de estar presente.

Es algo que ya vimos y que no nos dimos cuenta hace unas semanas, cuando Xiaomi presentó su último smartphone, el Xiaomi MIX 4 que no llevaba la marca 'Mi'. Este cambio no solo afectará a los productos de la marca, sino que además también afectará a la gama más alta de teléfonos de la firma, los Xiaomi Mi.

Adiós a la marca 'Mi'

Xiaomi Mi Note 10 Lite Manuel Fernández Omicrono

Así lo ha confirmado un ejecutivo de la compañía, que ha asegurado que la marca 'Mi' ya no se plasmará en los teléfonos. Eso, a priori, no afectará a las ya conocidas submarcas de Xiaomi como Redmi o Poco, que ya habían dejado atrás el nombre Mi en sus teléfonos. Y tiene cierto sentido, ya que aunque Xiaomi es mundialmente conocida, en algunos países como Estados Unidos es bastante ausente.

Y es que el 'Mi' se asocia a los teléfonos de Xiaomi, sí, pero para los usuarios que ya conocen a la marca y que tienen un recorrido con ella. Para la gente que no, esto puede suponer un problema, ya que 'Xiaomi Mi' puede ser un conjunto de palabras algo lioso para algunos usuarios. Xiaomi parece que quiere conseguir que sus productos se asocien enteramente a Xiaomi, y fomentar todavía más su marca.

Xiaomi Mi 11 Ultra Jorge Barreno Omicrono

Por ende, dispositivos como los Mi MIX pasan a llamarse 'MIX' asecas y los teléfonos de la gama 'Mi' (Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11T...) pasan a llamarse 'Xiaomi'. De nuevo, aparentemente estos cambios no afectarán a sus submarcas ya establecidas.

Este es un salto valiente, que deja claro que Xiaomi sigue teniendo confianza en su nombre de marca, ya que hay fabricantes como Samsung o Motorola que, a estas alturas, no se pueden desprender de algunos nombres ya veteranos en su catálogo, como serían 'Galaxy' o 'Mods'. Por ejemplo, Apple ha estado haciendo esto con sus productos, ya que por ejemplo los iPhone no llevan más apelativos que los 'Pro' o los 'Max'.

No obstante, esto puede que genere cierta confusión, sobre todo en los usuarios ya conocedores de la marca y que han crecido estos 10 años con el nombre 'Mi' asociado a sus teléfonos. Veremos qué pasa en el futuro y sobre todo si este cambio de estrategia tiene un efecto real, ya sea positivo o negativo.

