Xiaomi tiene una lavadora con secadora que cabe en cualquier sitio y a precio rompedor

Xiaomi siempre tiene un as bajo la manga. En España, hemos visto algunos de sus lanzamientos más interesantes, que pasaban por ofrecer versiones inteligentes de electrodomésticos que ya tenemos todos por casa. Ahora vuelve a sorprendernos con una lavadora inteligente ultra compacta.

Xiaomi ha presentado en China la nueva Xiaomi Mijia Washing Machine Mini. Esta es una lavadora tremendamente pequeña, mucho más que una convencional y que tiene como principal punto de venta el que podamos lavar prendas sueltas sin tener que poner una lavadora completa o dejar dichas prendas en el cesto de la ropa sucia por días.

Para que nos hagamos una idea de lo compacta que es, esta lavadora ocupa tan solo 0,16 metros cuadrados de superficie. A cambio, 'solo' podremos meter en ella hasta un kilo de ropa que tendremos ya lavada en tan solo 24 minutos de reloj.

Lavadora compacta

Lavadora de Xiaomi Xiaomi Omicrono

La lavadora acepta todo tipo de ropa, siempre y cuando esta quepa dentro de la misma. En su interior nos encontramos con un sistema de limpieza que además permite el secado de las prendas, pudiendo alcanzar hasta 90 grados Celsius. Así, además de secar la ropa, se eliminarán hasta el 99,9% de los gérmenes, ácaros del polvo y hongos.

El agua, por otra parte, puede alcanzar 4 niveles de temperatura, llegando hasta 60 grados.

Dispone de hasta 10 modos de lavado distintos y tiene compatibilidad con la aplicación de Xiaomi Mi Home, mediante la cual podremos controlar algunos de los aspectos más importantes de la lavadora. Algunos de estos modos son específicos para prendas de bebés, ropa interior, toallas, etcétera.

Lavadora de Xiaomi Xiaomi Omicrono

Por supuesto, el objetivo de esta lavadora no es sustituir a la lavadora convencional que tenemos por el hogar, sino permitirnos lavar pequeñas prendas o un conjunto de prendas pequeñas y no tener la necesidad de lavar toda la ropa en conjunto. Obviamente, una familia entera no podría aprovecharse de las bondades de esta nueva lavadora, pero sí una única persona.

Precio y disponibilidad

Como ya es habitual en productos de Xiaomi, esta lavadora se ha presentado en China y por ahora, no saldrá de allí. Costará 1.099 yuanes, que al cambio son aproximadamente 147 euros. Para comprarla en España presumiblemente tendremos que importarla mediante páginas como AliExpress o similares, lo que podría modificar el precio final del dispositivo.

