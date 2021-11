Redmi Smart Band Pro: características y precio de la nueva pulsera de Xiaomi

Cuando hablamos de relojes inteligentes siempre decimos que sólo hay dos variantes, y una de ellas no tiene muchas diferencias con las pulseras inteligentes.

Cuando comparamos un reloj inteligente sin sistema operativo completo (Wear OS, Tizen, Watch OS...) la mayor diferencia con una pulsera es el tamaño de la pantalla.

Pero cada vez más empresas se lanzan a crear modelos económicos con pantalla mucho más grandes de las habituales. Lo hemos visto en la Huawei Watch Fit y en la Honor Band 6, y ahora también en la Redmi Smart Band Pro.

Esta pulsera se ha presentado junto con el Redmi Watch 2.

Redmi Smart Band Pro

Características Redmi Smart Band Pro

Colores

Negro.

Pantalla Pantalla AMOLED de 1,47" 194 x 368 px.

Procesador y memoria Procesador: -

Memoria RAM: -

Almacenamiento interno: -

Tecnología Acelerómetro.

Sensores: geomagnético, óptico de pulso cardíaco...

IP68 resistencia al agua.

Sumergible a 5 atmósferas.

Conectividad Bluetooth 5.0.

WLAN 2.4G, soporte 802.11 b/g/n.

Peso y tamaño Grosor: 10.15 mm.

Peso: 15 gramos.

Otros Más de 110 modos deportivos.

Autonomía Batería: 200 mAh.

Autonomía de 14 días.



Una pulsera sencilla con gran pantalla

Redmi Smart Band Pro

Redmi ha querido centrar los esfuerzos de diseño en esta pulsera en la pantalla. Al contrario que otras alternativas, como la Xiaomi Mi Smart Band 6, en esta ocasión tenemos un panel de 1.47 pulgadas con tecnología OLED y resolución de 194 x 368 px.

Esto permitirá el uso de esta pulsera en exteriores con un mejor contraste, y con un brillo máximo de 450 nits, suficiente pero no impresionante.

Redmi Smart Band Pro

Dispone de resistencia al agua, medición de pulso cardiaco, de sueño, de más de 110 modos de deporte, etc.

Redmi Smart Band Pro

En cuanto al funcionamiento, no es muy diferente de una pulsera normal, y tampoco lo es en autonomía. Hasta dos semanas podremos estar sin cargar la Redmi Smart Band Pro.

Precio y disponibilidad de la Redmi Smart Band Pro

Redmi Smart Band Pro

Esta pulsera se ha presentado en China, y aún no hay fecha de comercialización en España. En el país asiático aún no se han dado precios, pero no debería ser especialmente elevado.

