Xiaomi 11 Lite 5G NE, análisis: diseñado para ser ligero y delgado

Xiaomi, como cualquier otra empresa, tiene aspectos positivos, y otros negativos. Podemos echarle en cara algunas cosas, pero que no tengan un catálogo lo suficientemente amplio no es una de ellas.

Tras haber analizado el Xiaomi Mi 11 Lite que se presentó junto con los Mi 11 Series a primeros de año, y la versión 5G, ahora le llega el turno a la versión NE.

Eso sí, en esta ocasión pierde el apellido Mi, como sucedió en los Xiaomi 11T Series y como sucederá en posteriores modelos.

Características Xiaomi 11 Lite 5G NE

Procesador y memoria

Procesador: Qualcomm Snapdragon 778G.

Memoria RAM: 6 / 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Micro SD: no.

Pantalla Tamaño: 6,55 pulgadas.

Resolución: FHD+ 2400 x 1080 píxeles a 90 Hz.

Tecnología: AMOLED.

Camara trasera Principal: 64 Mpx f/1.79.

Gran Angular: 8 Mpx f/2.2.

Sensor telemacro: 5 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 20 Mpx.

Conectividad 5G.

Dual SIM.

Bluetooth 5.2.

WiFi 6.

Autonomía Batería: 4.250 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Otros Puerto USB-C.

Lector de huellas en el lateral.

Dimensiones y peso Dimensiones: 160,53 x 75,73 x 6,81 mm.

Peso: 158 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: MIUI 12.

Diseño: la delgadez y ligereza por bandera

Xiaomi 11 Lite 5G NE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Sin medias tintas: este es el móvil 5G más ligero y delgado del mercado. Eso es lo que asegura Xiaomi, aunque en realidad habría que decir que es el más delgado, pero no el que menos pesa.

El motivo es simple. Si bien los 158 gramos de este modelo lo convierten en un peso pluma en el ecosistema de Android, el iPhone 13 Mini pesa 141 gramos, bastante menos. Eso sí, el iPhone 13 normal ya se va a los 174 gramos.

Tecnicismos de marketing aparte, el Xiaomi 11 Lite 5G NE es un dispositivo que da gusto usar y llevar en la mano, en lo que a materiales y diseño se refiere.

Es un dispositivo cómodo, no pequeño en dimensiones salvo en el grosor y muy ligero. Esto se agradece en el día a día, y llama la atención de cualquier persona que lo coja.

Mención especial al acabado el color blanco con un brillo muy característico, que os invitamos a que veáis en el vídeo.

Pese a esto, que es lo bueno, el tener el nombre que tiene lo acerca en parte a la gama alta, y ahí pagamos el precio de no tener jack de auriculares. Curiosamente sí que tenemos ranura para micro SD, aunque para ello debamos quitar una de las dos SIMs que admite este dispositivo.

El rendimiento no es lo que esperábamos

Xiaomi 11 Lite 5G NE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Si el diseño es, de lejos, lo mejor de este dispositivo, el rendimiento está en la cruz de esa misma moneda.

Sobre el papel, los 6 y 8 GB de RAM de las dos versiones disponibles y el procesador elegido, el Snapdragon 778G, deberían dar un desempeño suficiente como para poder realizar todo tipo de tareas, pero no es así.

Si queremos usar aplicaciones normales como Instagram, Gmail, Google Maps y demás veremos cómo el dispositivo cumple de sobra.

El problema es querer disfrutar de juegos avanzados, donde ya vemos que el rendimiento gráfico cae y que la velocidad de las animaciones y demás es muy mejorable. Había tiempo que un terminal de esta categoría no me defraudaba tanto en esto.

Jugando a Honkai Impact Third en el Xiaomi 11 Lite 5G NE

Es especialmente notorio en juegos muy exigentes, claro, pero a veces también he visto que la interfaz se ha quedado colgada, sin mostrar el escritorio.

Puede que sea un problema de optimización, no del hardware, pero la experiencia no ha sido todo lo satisfactoria que nos hubiera gustado. Y sí, es posible que si no jugara tanto con el móvil no me hubiera importado, pero no es este un modelo de 100 euros precisamente.

Una excelente pantalla, aunque echamos de menos los 120 Hz

Xiaomi 11 Lite 5G NE Álvarez del Vayo El Androide Libre

La pantalla es exactamente la misma que tenemos en el Xiaomi 11 Lite, así que no nos vamos a quejar. Al menos no más que en aquel análisis.

En cuanto al uso, Xiaomi ha acertado optando por un panel OLED, con una tasa de refresco elevada de 90 Hz, soporte para HDR e incluso un brillo máximo aceptable.

La parte negativa es que choca ver un terminal como el Redmi Note 10 Pro con 120 Hz cuando este no lo tiene, aunque es cierto que en este caso tenemos el sensor de huellas en la pantalla. Es posible que se haya recortado aquí por la autonomía, aunque Xiaomi no lo ha dicho expresamente.

Además, los reflejos son elevados en algunos escenarios, aunque el panel en sí mismo sea un aspecto positivo de este terminal.

Un sistema de cámaras muy válido pero sin telefoto

Xiaomi 11 Lite 5G NE Álvarez del Vayo El Androide Libre

El apartado fotográfico de este móvil resume perfectamente la realidad de tener un terminal de unos 350 euros en la mano.

Hace fotos muy decentes con buena luz, tiene un modo retrato que funciona bien, un gran angular que incluso sorprende, pese a tener sólo 8 Mpx, y una grabación de vídeo diurna más que notable.

Las pegas se las ponemos sólo de noche, y no en la cámara principal, sino en la delantera, que flaquea mucho, y en la grabación de vídeo en cualquiera de sus modalidades. Lo podéis ver en el análisis en vídeo.

Por descontado, lo peor es tener tres cámaras y que una sea un macro en vez de un telefoto, pero ya estamos acostumbrados a ello. Por desgracia.

Una buena batería, pero sin locuras

Xiaomi 11 Lite 5G NE Álvarez del Vayo El Androide Libre

El Xiaomi 11 Lite 5G NE tiene 4250 mAh de batería, menos que los Redmi, pero suficientes para dar guerra durante un día en todas las pruebas que hemos hecho. Y la velocidad de carga es adecuada para esta categoría, con 33 W. Eso sí, viendo lo que va a presentar Redmi parece que Xiaomi debería potenciar también los próximos Xiaomi 12 Lite o similares.

En la primera prueba de carga hemos hecho un uso algo diferente. Hemos estado sobre todo en interiores, bajo cobertura Wifi, pero hemos descargado la copia de seguridad de WhatsApp, de varios GB, así como muchos datos de Honkai Impact Third. Hemos jugado y hemos usado apps sociales. En exteriores hemos hablado y escuchado música. Hemos llegado a las 5 horas y media de pantalla con 24 horas totales de autonomía, y eso con los 90 Hz activos.

Xiaomi 11 Lite 5G NE Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la segunda prueba de carga hemos puesto la pantalla a 60 Hz, hemos hablado por teléfono, escuchado bastante tiempo música y podcasts y hecho alguna foto. Y jugado, claro. Hemos llegado a las 6 horas de pantalla con 36 horas totales de autonomía.

En la tercera prueba de carga hemos mantenido la pantalla a 60 Hz, pero hemos hecho mucho más uso del móvil en exteriores, con el brillo alto, hemos escuchado musica, hemos hecho fotos... Hemos llegado a las 4 horas de pantalla con 36 horas totales de autonomía.

MIUI 12.5 se comporta bien, aunque sea densa

Xiaomi 11 Lite 5G NE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Xiaomi ha mejorado notablemente la fluidez y velocidad de MIUI en los últimos meses. Ya no es tan pesada como antes, aunque esta lejos de ser una interfaz ligera.

Se agradecen los detalles de siempre, como que tenga la barra de búsqueda de apps en la parte inferior del cajón de aplicaciones, que permita poner y quitar la doble columna de notificaciones (para usar o no el centro de control)... vamos, todo lo que vimos en el video que le dedicamos a esta interfaz y que sigue siendo válido.

Conclusión: si quieres diseño y ligereza, adelante

Xiaomi 11 Lite 5G NE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este terminal me ha dejado un sabor de boca similar al del Xiaomi Mi 11 Lite. Es un móvil que destaca sobremanera en diseño y ligereza, que cumple en cámara, atería o pantalla, pero que se queda corto en potencia para algunos usuarios.

Esto es importante: si no jugáis mucho o si lo hacéis a juegos casuales, el terminal da un rendimiento suficiente. Si por contra queréis algo muy potente, esta no es la mejor opción.

