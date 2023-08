Google confirma que va a borrar miles de cuentas de Gmail y Google Fotos

Google es una de las empresas que más usuarios tiene en sus servicios. No es esto algo llamativo porque sólo con Google Fotos o Gmail se alcanzan miles de millones de cuentas. Venir por defecto en todos los móviles Android es algo que se nota cuando se habla de números. Pero incluso en compañías tan grandes hay que hacer limpieza de vez en cuando. Hace algo más de un mes Google anunció que iba a borrar algunas de las fotografías alojadas en sus servidores, pertenecientes a muchos usuarios. No se trataba de las fotos que tenemos en Google Fotos, sino de las vinculadas a servicios que ya no están operativos, como Hangouts.

Más tarde anunció el cierre de miles de cuentas de Gmail, con todo lo que eso implica: pérdida de las fotos de Google Fotos, de los contactos que hubiera sincronizados en ese perfil, etc. Las cuentas que iban a ser eliminadas eran las que no se habían usado desde hace dos años, que Google quería borrar por motivos varios, entre los que destacaban los de seguridad.

Las cuentas inactivas son aquellas que no se han usado para nada en esos 24 meses. Cualquier acción haría que la cuenta volviera a estar activa de nuevo y no se borrara, como iniciar sesión en ellas, usar Google Drive o YouTube, compartir una foto con Google Fotos o descargar una app en Google Play.

Google confirma el borrado

El anuncio se produjo en el mes de mayo, aunque la empresa ha dado mucho margen de tiempo hasta que se produzca el borrado, que se ejecutará en diciembre de 2023, más de medio año después del primer aviso. Pero la compañía sabe que mucha gente no está pendiente de las noticias de tecnología, así que ahora está volviendo a avisar mediante otro método.

Algunos usuarios han visto cómo ha llegado a su cuenta inactiva, y a la cuenta de seguridad asociada a la misma, un mail en el que se informa de que salvo que se reactive dicha cuenta, esa se eliminará en la fecha indicada. Este mail no añade más información de la ya dada en mayo, pero sí que ayuda a que más gente quede avisada del cambio.

Mail de aviso de Google Bleepingcomputer

En el caso de que se gestione una cuenta de Gmail y no se sepa si le afectará la eliminación de diciembre es posible evitarlo simplemente haciendo una de las aciones listadas por Google en su artículo del blog en el que avisaba del borrado masivo.

Iniciar sesión.

Usar Google Drive.

Ver un vídeo en YouTube.

Compartir una foto con Google Fotos.

Descargar una app en Google Play.

Usar la Búsqueda de Google.

Utilizar Inicio de sesión con Google en servicios de terceros.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan