La sencilla acción que deberías hacer a diario para liberar espacio de tu móvil si usas YouTube Premium

Las plataformas de streaming en España están en auge pese a los aumentos de precios y la nueva competencia, como Sky Showtime. Las hay de vídeo, de música... pero hay una que pasa desapercibida entre el gran público aunque muchos aficionados a la tecnología la tienen: YouTube Premium, que recientemente ha subido sus precios.

Esta versión de la plataforma de Google nos ofrece streaming de audio con YouTube Music y también streaming en YouTube sin anuncios y con funciones exclusivas, algunas de ellas inspiradas en Netflix, como son las Descargas Inteligentes. Con todo, no es una de esas plataformas que tengan muchos usuarios de pago, al tener una opción gratuita con anuncios, la que todos conocemos.

[¿Deberías pagar por YouTube Premium? Esto es lo que te puede hacer cambiar de opinión]

Para compensar esa falta de exclusividad, YouTube Premium tiene funciones exclusivas que la app gratuita no tiene. Una de ellas es la que permite descargar de forma automática vídeos para verlos cuando no queremos gastar datos o cuando no tenemos cobertura, algo que en vacaciones vendrá genial.

Qué son las Descargas Inteligentes

Esta característica de YouTube Premium permite a la aplicación descargar en segundo plano vídeos que cree que te pueden gustar, para que puedas verlo a la máxima calidad en cualquier momento, incluso sin conexión. Para ello usa el algoritmo de recomendación, por lo que si sueles ver los vídeos que te recomienda, es posible que dichas descargas sean relevantes.

Esto es posible en esta versión de la app porque permite descargar los vídeos, algo que está prohibido en la versión gratuita. De hecho, hay apps y webs que se han creado exclusivamente para descargar estos vídeos, porque la app oficial de YouTube lo prohíbe expresamente.

YouTube puede descargar automáticamente vídeos que aún no has visto

El problema es que esta función está activa por defecto y que es la responsable en ocasiones de ocupar decenas de GB de tu móvil, como cuentan en el pódcast Calvocast. Hablamos de una cantidad de espacio notable, sobre todo si tenemos móviles con 128 GB de almacenamiento o menos.

Cómo liberar espacio

La cantidad de memoria que ocupa esta función puede ir desde los cientos de MB hasta las decenas de GB, en función de si se usa mucho o no la app en el móvil. Para liberar el espacio, o simplemente consultar la memoria ocupada, hay que seguir estos pasos.

Descargas Inteligentes en Youtube Premium Álvarez del Vayo

Abre la aplicación de YouTube.

Dirígete a la Biblioteca.

Entra en la sección Descargas.

En el menú que aparece, selecciona Configuración.

Desactiva la opción Descargas inteligentes.

Obviamente, si resultan útiles estas descargas no hay por qué borrarlas, pero está bien saber qué parte de la memoria del móvil está ocupada por esta función.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan