La mejor app del tiempo ya está en tu ordenador y no la conoces: es la más precisa

Encontrar la mejor app del tiempo puede ser más difícil de lo que parece. No es sólo que la meteorología no sea una ciencia exacta, es que, dependiendo de nuestras necesidades, hay algunos servicios más precisos que otros. Al final, muchos usuarios se conforman con la app que viene en su móvil por defecto, como la app del tiempo de Google, o se instala una app que puede que no cubra completamente sus necesidades.

Lo que tal vez mucha gente no sepa es que no necesita instalar nada para tener la mejor previsión meteorológica; y no lo decimos nosotros, lo dice un estudio independiente de ForecastWatch, que cada año enfrenta a diferentes aplicaciones del tiempo para encontrar la mejor. Y este año, igual que el anterior, ha tenido un claro ganador: Microsoft.

En efecto, Microsoft no sólo tiene una app del tiempo, también es la mejor según los expertos. Es algo que puede que no sepas, pero si usas Windows 11, ya tienes esta app. Lo único que tenemos que hacer es abrir el Menú Inicio, buscar ‘El Tiempo’ y abrir la app que aparece; parece mentira, pero no tenemos que instalar nada ni gastar dinero para obtener la mejor app del tiempo, ya la teníamos desde el principio.

Esta previsión del tiempo de Microsoft también está disponible en otras de sus apps y servicios. Por ejemplo, la app Microsoft Start para Android también usa esta predicción del tiempo, por lo que podemos tenerla en nuestro móvil en vez de la que usamos habitualmente. Y también está disponible en la página de Microsoft Start, accesible desde el navegador y que Microsoft Edge ofrece como opción en sus pestañas nuevas.

La dificultad de ganar el estudio de ForecastWatch es que no se basa sólo en un factor para decidir cuál es el mejor servicio, sino en 13 métricas diferentes que tienen importancia para los usuarios. Entre las predicciones que debían hacer las apps se encuentran las temperaturas mínimas y máximas, la predicción de nubes, y la previsión en entre 1 y 5 días. También se incluyen métricas que pueden ser de nicho, pero que son importantes para muchos usuarios como la velocidad del viento. La puntuación final dependía de factores como el margen de error respecto a la meteorología real.

Previsión meteorológica en Microsoft Start para Android El Androide Libre

En base a esto, la app del tiempo de Microsoft consiguió vencer en 7 de las 13 métricas que se midieron, y además, lo hizo con una gran ventaja; en el resto de categorías ocupó posiciones altas, muchas en segunda posición, pero ningún otro servicio se le acercó. En realidad, no es una gran sorpresa, ya que el servicio de Microsoft también ganó el año pasado; pero este año ha sido un 11% mejor y la diferencia respecto a la segunda posición ha crecido en un 4%.

El secreto de Microsoft, cómo no, está en la Inteligencia Artificial, aunque ese no es el único factor. La compañía cambió el método de predicción usado tradicionalmente, basado en complejas simulaciones ejecutadas en superordenadores, por uno basado en una gran cantidad de datos que son procesados por un modelo de aprendizaje automático. Entre los datos se encuentran modelos computacionales de gran escala, información topográfica e incluso reportes en tiempo real.

La app de El Tiempo de Microsoft para Windows 11 tiene un mapa 3D El Androide Libre

En base a eso, la app del tiempo de Microsoft es capaz de ofrecer predicciones de lluvia al minuto, predicciones mejoradas de nubes y previsiones de hasta un mes de alta precisión. La app también es extremadamente completa, ofreciendo una gran cantidad de información de todo tipo de parámetros. Una de las funciones más interesantes es el mapa, que muestra información de la temperatura, el tiempo, las precipitaciones y la calidad del aire, y podemos verlo en 3D. También es posible elegir concretamente el punto en el que queremos la previsión meteorológica para que sea lo más precisa posible.